周日（10月20日）民陣九龍遊行，香港警察再動用水炮車清場，被拍到將藍色催淚水炮兩度射向清真寺。眾目睽睽下，警方將「命中」說為「誤中」，將「攻擊」扭曲為「保護」，國際嘩然。被藍色水射中嘅印度商會前主席毛漢（Mohan Chugani），怒氣沖沖咁向警察投訴，但全港各界都預計投訴唔會有結果。除咗因為無獨立調查委員會，同警察「同袍文化」會死撐到底外，仲有個好關鍵嘅原因：毛漢根本投訴無門。

毛漢可以基於咩具體嘅理據，投訴警察亂射水炮？違反水炮車使用守則？警方一早拒絕公佈水炮車使用守則[註1]，毛漢根本無具體理據投訴。警察大可以講當日企喺街上所有嘅市民，無論有冇衝擊行為，都係「暴徒」，以合理化發炮嘅行為（後來有警察內部不鹹不淡的英語錄音流出，若屬實，警察的確未根據現場環境就視毛漢等人為「暴徒」（rioters））。

經過此一役，更顯得警察藉「戰略部署」之名拒絕公佈水炮車使用指引，實質係要增加大家投訴嘅難度。同唔展示委任證一樣，犯錯後無人知，「執法」者就能夠「無後顧之憂」。正所謂「阿Sir射炮，唔使你教」。

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使用水炮車的國際慣例

咁點樣可以有力指出香港警察亂用水炮車？目前3部水炮車由德國廠商生產，同樣喺德國購入水炮車嘅英國警察，就「乖乖咁」將水炮車訓練手冊（training manual）放上網[註2]，可作分析之用。

首先，英國嘅水炮車手冊嚴格訂明使用水炮嘅現場環境條件（criteria for use）：

有嚴重公眾秩序事件（public disorder），例如現象有明顯升級的暴力行為（an escalation of violent behaviour）、刑事毀壞（criminal damage）、武器使用（use of weapon）等；

有可能導致生命損失（potential for loss of life），嚴重受傷（serious injury），或廣泛破壞（widespread destruction）；

在現場環境使用水炮車，能夠減低以上嘅風險。

當日清真寺外嘅狀況，大家一目了然。根據以上標準，警察根本無需開炮，若有準則，該駕駛員已經違規須作懲處。

早前就香港警察使用水炮車提出過關注嘅人權機構國際特赦組織（Amnesty International）[註3]亦有詳細水炮車操作指引[註4]供各國參考。使用原則為「有節制地使用」（should exercise the greatest possible restraint and resort to force only when strictly necessary），例如已無法再制止暴力行為，須使用水炮車為最後一着（only when all other means have failed to contain the violence）。使用前，亦要給予警告、畀在場人士足夠時間離開。若現場無適當嘅離開路徑，就唔可以開水炮。即使用水炮也不應該在短距離，或直接向人體發射。

顯然地，喺襲擊清真寺事件中，警察無按國際通用指引，觀察清真寺外實際情況（例如有冇民眾聚集、有衝擊行為、屢勸無效等等）而直接開炮攻擊，而且係不只一次直接向人體發射。

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無公開指引 「攻擊」都可變「保護」

咁究竟咩情況下，香港警察先可以用水炮車？係記者不斷追打下，警方只聲稱當「公眾騷亂」出現「嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時」[註1]， 並在助理處長（行動）批准後先會使用水炮車。

但記者會上嘅言論，同白紙黑字嘅守則唔同，前者並唔係行政指引（administrative guidelines），無法強制下屬遵守，違反承諾，亦無法以進行內部紀律聆訊（disciplinary action）處理；警方所描述嘅條件，亦不具體，例如咩叫「公眾騷亂」？如何具體定義和評估「對公共秩序或公眾安全造成重大影響」？指引一日唔肯公佈，公眾通通都不知道，咁警察大有空間唔跟規矩、捩橫折曲，將企係清真寺外面嘅市民形容為「暴徒」，將水炮車「攻擊」，講成「保護」清真寺。

公開資料 制衡警權

缺乏公開資料，市民同警察就無一套客觀準則參考執法嘅規限，出現爭議嘅時候，自然雞同鴨講。無公開資料，就無監察和制衡（check and balance）。不幸嘅係，香港未如外國般，並無《資訊自由法》（Freedom of Information Act），現行嘅《公開資料守則》並不是法律，係一隻無牙老虎，市民根本無法根據守則獲取有意義嘅政府資料，政府亦無法律義務，公開涉及重大公眾利益嘅資料（如市民無法透過《守則》索取速龍編號，[註5]）。無資訊開放下，難以期望警察會自律，警暴亦唔會有停止嘅一日。

資料來源

本文獲本土研究社授權轉載，原文見此。

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責任編輯：黎家樂

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