2019/10/24, 政治

阿sir射炮，唔使你教

阿sir射炮，唔使你教
Photo Credit: Reuters/達志影像
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10月20日香港警察用水炮車將藍色催淚水炮兩度射向清真寺，被藍色水射中的印度商會前主席毛漢，憤然要投訴警察，但毛漢根本投訴無門，市民也無法監察和制衡警察。

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周日（10月20日）民陣九龍遊行，香港警察再動用水炮車清場，被拍到將藍色催淚水炮兩度射向清真寺。眾目睽睽下，警方將「命中」說為「誤中」，將「攻擊」扭曲為「保護」，國際嘩然。被藍色水射中嘅印度商會前主席毛漢（Mohan Chugani），怒氣沖沖咁向警察投訴，但全港各界都預計投訴唔會有結果。除咗因為無獨立調查委員會，同警察「同袍文化」會死撐到底外，仲有個好關鍵嘅原因：毛漢根本投訴無門。

毛漢可以基於咩具體嘅理據，投訴警察亂射水炮？違反水炮車使用守則？警方一早拒絕公佈水炮車使用守則[註1]，毛漢根本無具體理據投訴。警察大可以講當日企喺街上所有嘅市民，無論有冇衝擊行為，都係「暴徒」，以合理化發炮嘅行為（後來有警察內部不鹹不淡的英語錄音流出，若屬實，警察的確未根據現場環境就視毛漢等人為「暴徒」（rioters））。

經過此一役，更顯得警察藉「戰略部署」之名拒絕公佈水炮車使用指引，實質係要增加大家投訴嘅難度。同唔展示委任證一樣，犯錯後無人知，「執法」者就能夠「無後顧之憂」。正所謂「阿Sir射炮，唔使你教」。

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Photo Credit: AP IMAGES/達志影像
使用水炮車的國際慣例

咁點樣可以有力指出香港警察亂用水炮車？目前3部水炮車由德國廠商生產，同樣喺德國購入水炮車嘅英國警察，就「乖乖咁」將水炮車訓練手冊（training manual）放上網[註2]，可作分析之用。

首先，英國嘅水炮車手冊嚴格訂明使用水炮嘅現場環境條件（criteria for use）：

有嚴重公眾秩序事件（public disorder），例如現象有明顯升級的暴力行為（an escalation of violent behaviour）、刑事毀壞（criminal damage）、武器使用（use of weapon）等；
有可能導致生命損失（potential for loss of life），嚴重受傷（serious injury），或廣泛破壞（widespread destruction）；
在現場環境使用水炮車，能夠減低以上嘅風險。

當日清真寺外嘅狀況，大家一目了然。根據以上標準，警察根本無需開炮，若有準則，該駕駛員已經違規須作懲處。

早前就香港警察使用水炮車提出過關注嘅人權機構國際特赦組織（Amnesty International）[註3]亦有詳細水炮車操作指引[註4]供各國參考。使用原則為「有節制地使用」（should exercise the greatest possible restraint and resort to force only when strictly necessary），例如已無法再制止暴力行為，須使用水炮車為最後一着（only when all other means have failed to contain the violence）。使用前，亦要給予警告、畀在場人士足夠時間離開。若現場無適當嘅離開路徑，就唔可以開水炮。即使用水炮也不應該在短距離，或直接向人體發射。

顯然地，喺襲擊清真寺事件中，警察無按國際通用指引，觀察清真寺外實際情況（例如有冇民眾聚集、有衝擊行為、屢勸無效等等）而直接開炮攻擊，而且係不只一次直接向人體發射。

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圖片由作者提供
無公開指引　「攻擊」都可變「保護」

咁究竟咩情況下，香港警察先可以用水炮車？係記者不斷追打下，警方只聲稱當「公眾騷亂」出現「嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時」[註1]， 並在助理處長（行動）批准後先會使用水炮車。

但記者會上嘅言論，同白紙黑字嘅守則唔同，前者並唔係行政指引（administrative guidelines），無法強制下屬遵守，違反承諾，亦無法以進行內部紀律聆訊（disciplinary action）處理；警方所描述嘅條件，亦不具體，例如咩叫「公眾騷亂」？如何具體定義和評估「對公共秩序或公眾安全造成重大影響」？指引一日唔肯公佈，公眾通通都不知道，咁警察大有空間唔跟規矩、捩橫折曲，將企係清真寺外面嘅市民形容為「暴徒」，將水炮車「攻擊」，講成「保護」清真寺。

公開資料　制衡警權

缺乏公開資料，市民同警察就無一套客觀準則參考執法嘅規限，出現爭議嘅時候，自然雞同鴨講。無公開資料，就無監察和制衡（check and balance）。不幸嘅係，香港未如外國般，並無《資訊自由法》（Freedom of Information Act），現行嘅《公開資料守則》並不是法律，係一隻無牙老虎，市民根本無法根據守則獲取有意義嘅政府資料，政府亦無法律義務，公開涉及重大公眾利益嘅資料（如市民無法透過《守則》索取速龍編號，[註5]）。無資訊開放下，難以期望警察會自律，警暴亦唔會有停止嘅一日。

資料來源
  1. 議員促公開水炮車使用指引 保安局：涉警方戰略不宜公開（頭條日報，2019年5月7日
  2. National Police Public Order Training Curriculum Module E4- Water Cannon in Public Order (College of Policing UK, 2013)
  3. Hong Kong: Water cannons pose real danger in hands of trigger- happy police (Amnesty International, 9 August 2019)
  4. Use of Force Guidelines for Implementation of the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Amnesty International, August 2015)
  5. 【引渡惡法】市民以公開資料守則索速龍小隊編號 警方以損害調查及安寧為由拒絕（蘋果日報，2019年6月29日）

本文獲本土研究社授權轉載，原文見

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責任編輯：黎家樂
核稿編輯：鄭家榆