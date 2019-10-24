千千、白癡公主和歐陽靖都曾被「霸凌」過，這8件制服到底是誰的？

教育部日前在臉書粉絲頁貼出8張制服照，而制服上則繡著8個「難聽綽號」，並表示這些制服的主人現在都是YouTuber或是影劇名人，但多數人可能不知道他們有曾有過那樣的過去，發起活動讓大家猜猜看他們是誰？直到今天，才正式公佈正確答案。

教育部長潘文忠受訪表示，10月是國際反霸凌月，教育部今年特別和網紅合作，希望借重他們的人生經驗，帶動全民來重視反霸凌議題。

潘文忠說，教育要著重理解差異，之後就會有更多的理解和尊重，校園就不會因為不經意或故意的作為，幫別人扣下一輩子的傷痛。因此教育部推出猜制服活動，就是要提醒民眾不要輕易幫別人繡上一輩子無法抹滅的傷痛。

教育部在粉絲頁上指出，「8件制服，8個綽號，8位曾經遭受霸凌的受害者。制服上的每一筆畫，都是一道傷口。每一個污名化的綽號，背後都是一個受傷的靈魂。這8件制服的原有者，或許你曾聽過他們的名字，他們都是YouTuber或是影劇名人，也許你無法想像他們曾有這樣的過去，他們並未被過去的經歷，限制了未來。」

截至24日傍晚，這則貼文在社群上吸引了超過3萬人按讚、1萬多人分享。

教育部也公布8件制服主人分別是：

「那個沒屌的」：HOOK

「娘炮」：各種同學的一謙

「太平洋」：白癡公主

「高額頭」：莊酷炫（小苦苓）

「歐羅肥」：歐陽靖

「綠茶婊」：各種同學的雲蔚

「醜矮子」：陳彥婷Tiffany

「自以為混血」：千千（千千進食中）

制服主人們也陸續在臉書分享自己曾經遭霸凌的經歷，鼓勵受害者勇敢求助、走出陰影，並提醒大家避免成為加害者。而他們秀出制服上，繡著不再是那些難聽的綽號，而是他們真正希望被人稱呼的名字：

歐陽靖是作家、演員，同時也是模特兒、跑者，她坦承，曾經是個被霸凌的孩子。

她談到自己從小就個性內向，喜歡讀書卻不懂與人交際。由於居住在偏遠的鄉間，不擅長運動、體型較胖的她無法跟當地小朋友玩在一起，再加上母親媽媽是名人、單親窮困生活都使她在同儕中成為霸凌目標。

「我的綽號叫『歐羅肥』，那是一種豬飼料，可以把豬養得很肥，因為我姓『歐陽』、長得又肥，所以同學都這樣稱呼我。我還有一個綽號叫『卡門』，意思不是像西班牙蕩婦卡門一樣美艷，而是指我胖到會把門卡住⋯⋯學長姐也常偷偷嘲笑我是『恐龍妹』。中午蒸便當時，同學們會故意把我一個人的便當翻倒，打掃時也會故意把垃圾灑到我身上⋯⋯」

「我沒有做任何壞事，為什麼大家要這樣對待我？」這個疑問一直留存在歐陽靖的小小的心裡，直到青春期擴散為巨大的黑洞，也讓她曾經變成一名重度憂鬱症患者。

但現在的她認為，或許很多人害怕自己跟其他人「不一樣」，她也曾經懷疑與別人不一樣是件錯誤的事⋯⋯但事實上，接納自己的獨特需要很大的勇氣。

在臉書上有50萬的粉絲、YouTuber 124萬人訂閱的「千千進食中」就表示，在過去那些「臉腫得跟豬一樣還貼雙眼皮，噁心」、「整天PS自欺欺人醜得要死」、「眉毛畫這麼粗毛毛蟲兩條」、「老女人」、「自以為混血不過就是混泰國的」、「死泰國人」稱呼伴隨著她的求學和實習時期。

甚至還在家人狀況很不好危急的時候留言說「你爸爸今天會這樣都是因為你這個賠錢貨」，這種日子斷斷續續了好長段時間，最後還是尋求法律途徑解決。

但即便如此，她依舊疑神疑鬼不敢和以前的同學聯絡、不敢跟外面的人接觸，一要踏出門就像有個大石壓在我胸口似的開始爆哭。一直到室友不斷刻意邀請她參加朋友聚會，慢慢融入其他人群，五六年前才漸漸好轉。現在的她，面對各種負面的聲音將它變成前進的養分。

「白癡公主」在臉書上有100多萬人按讚、YouTuber也有130多萬人追蹤，但她談到以前有曾經面對各種煽動、排擠，而正值青少年時期的少男少女也是最擔心被孤立，最怕沒朋友，而青少年時期的她，也是被煽動排擠的一員。

最後常常導致「抬便當沒有人跟你一起搬」、「體育課分組沒有人跟你同隊」、「課堂分組自己總是烙單」、「隔宿露營被分配到比較不熟的同學同房間」等，但她最後發現，幾乎全班一半以上的人，都被排擠過⋯⋯

「白癡公主」談到，大部分的我們，也是怕害怕被人排擠。為了依附強勢的一邊，來免去正義帶來的傷害；或者冷眼旁觀，擺出一副事不關己的樣子，來保身不變下一位受害者。「如果能重來，我相信我會勇敢跳出來，用我的語言來讓同學真正了解彼此！」

HOOK則說起自己從很小的時候就剪了短頭髮，各種綽號都有過，最讓他印象深刻的是「那個沒屌的」。

「我從來沒有覺得自己跟其他人不一樣，跟大家一樣有鼻子眼睛嘴巴，就只是因為短頭髮，在學校常常莫名其妙被抨擊，跟哪個女同學走在路上都是八卦⋯⋯」

除了他之外，求學過程中也有同學因為不熱衷國文數學、非常喜歡打鼓，就因為這樣被叫「大猩猩」。但HOOK認為，評斷一個人不該只用成績、外表，現在的那個同學成為了知名樂團的鼓手，那是因為夠堅強所以沒放棄，如果有人不幸放棄了，選擇了自己不喜歡也不擅長的路，會不會痛苦一生呢？

各種同學的一謙和雲蔚也都在粉絲頁分享自己的故事：

教育部承辦人員說，8名網紅和名人都是自願參與活動，向公眾揭開自己過去被霸凌的陰影。8件制服的主人也都會陸續在個人臉書或頻道分享經歷，教育部也先發布了一個反霸凌新影片，由8名教育工作者分享對校園霸凌的觀察。

教育部指出，希望透過影片鼓勵霸凌受害者勇敢走出來，尋求師長或專業人士協助。如果遭遇霸凌，請勇敢地說出來：

向導師、家長反映；

向學校投訴信箱投訴；

向縣市反霸凌投訴專線投訴；

向教育部 防制校園霸凌專線（0800-200-885）；

於校園生活問卷中提出或是向其他管道（警察、好同學、好朋友）述說。

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核稿編輯：楊之瑜