隱約攪動國際政治的茶壺風暴：大馬政府禁「一帶一路」宣傳漫畫入校園

今年馬來西亞政壇的十月相當不平靜，各方勢力的明爭暗鬥，使原本看似茶壺裡的風暴，將會擴大成影響馬中關係的「颱風」。馬來西亞政府23日宣布將《互利共贏的一帶一路》漫畫列為禁書。

這事件的「始作俑者」為馬國前首相納吉（Najib Razak），身陷一馬公司案官司的納吉在10月16日在個人社交媒體上發文質疑，馬國民主行動黨前黨員、檳城亞洲漫畫文化館館長丘光耀向學校分派含有宣傳行動黨與共產黨的《互利共贏的一帶一路》漫畫。

該漫畫有馬來文、中文、英語等三語版本，內文中除影射納吉貪腐外，也含有讚揚中國一帶一路倡議、首相馬哈迪（Mahathir Mohamad ）與中華人民共和國主席習近平促進兩國關係友好等內容，其中最引起馬國政府敏感的內容，是漫畫中支持中共當局對維吾爾族人實行的集中營政策。

Photo Credit: 中央社 一本涉及中國一帶一路內容的漫畫因在馬來西亞眾多學校派發，引起爭議。

曾發表南海屬於中國的丘光耀

丘光耀曾是民主行動黨黨員，其演說對馬國草根階層極具感染力，過去是行動黨大大小小政治講座、競選活動的受歡迎助選人，外號「超人」的丘光耀的也擅長在網絡宣傳政治，可謂是馬國政治網紅的先鋒。不過由於丘光耀演講、文章內容不乏粗口、性別歧視的語言，因此他在馬國一直是爭議性的政治人物。

2016年7月，菲律賓在南海仲裁案中勝出，中國九段線的主張不獲承認，也讓部分馬國華人不滿，儘管馬來西亞也是南海主權聲索國之一，但當時丘光耀卻發表了「南海屬於中國」的言論，因此引發爭議。由於當時丘光耀仍是行動黨黨員，加上行動黨是以華人為主的政黨，故丘光耀的言論可能會為行動黨貼上「親中」的標籤，最終丘光耀在輿論壓力下宣布退黨。2018年5月9日馬國政權輪替後，行動黨晉升為執政黨，丘光耀隨後也被委任為馬中商務理事會理事。

丘光耀和馬國漫畫家張寶玲（筆名番茄）所合編的《互惠互利的一帶一路》，已寄出2500本給馬國國內各中學，希望中學生可更了解中國一帶一路政策。對於這漫畫書的風波，丘光耀曾主張今年四月馬哈迪訪中時，曾將該漫畫送給習近平， 不過馬哈迪已劃清界限，表示不曉得這本漫畫的內容策劃與流傳，外交部也表示該漫畫是沒經過官方管道送給習近平的。

《互惠互利的一帶一路》經納吉的指控而掀起爭議後，馬國教育部下令展開調查，教育部長馬智禮澄清，教育部不曾允許學校等教育機構分發這本漫畫。不滿該漫畫遭禁的丘光耀，事發後批評馬智禮是納吉的同路人，這言論也引發與馬智禮同為土著團結黨的體育部長賽沙迪的不滿，賽沙迪批評丘光耀是「超級笨蛋超人」（super stupid superman），並重批丘光耀在2016年發表「南中國海屬於中國」的言論。

儘管丘光耀已非行動黨黨員，但《互惠互利的一帶一路》漫畫爭議發生後，還是有許多基層的行動黨員發文告支持丘光耀，主張教育部長馬智禮不應隨納吉的指控起舞。

23日，馬國內政部發布文告，指控《互利共贏的一帶一路》漫畫宣揚共產主義和社會主義，以及錯誤和令人混淆的資訊，具有支持和同情共產鬥爭的元素，因此內政部援引1984年出版及印刷法令第7（1）條文頒布禁令，宣布將該漫畫列為禁書，在此禁令下，任何人皆不得印刷、進口、生產、複製、出版、銷售、發行、發行、發行、分銷或擁有這些出版物。

同一日，丘光耀被召去警局問話了三小時，事後他強調將為這起事件扛起全責，且行動黨跟此事毫無瓜葛，他也否認該漫畫是為了宣揚共產主義，並主張他身為歷史學家（香港中文大學歷史學博士）有權表達個人史觀。24日，丘光耀宣布退出馬中商務理事會，以免影響理事會的運作，而在同一天上午，內政部派員到檳城亞洲漫畫文化館搜查，最終共沒收了《互利共贏的一帶一路》漫畫。

馬來西亞內憂外患？

值得注意的是，《互利共贏的一帶一路》漫畫爭議發酵期間，區域的南海主權爭議也正升溫。

9月26日，美國智庫戰略與國際問題中心下屬「亞洲海洋透明計劃」一份報告中說，至少有一艘中國海警船過去365天內，在馬國聲稱有主權的水域遊戈了有258天。10月17日，馬國外交部長賽夫丁在國會上指出，由於馬國缺乏海軍和海上執法資源，且海軍艦艇比中方海警的細小，因此難以與全天候駐紮於南沙群島附近的中國海警匹敵，否則衝突發生時，馬國將處於不利地位。

10月19日，馬國電檢局宣布中美合製的動畫片《雪人奇缘》（Abominable）不獲通過，因該片不願刪除中國主張對南海主張的「九段線」畫面。馬國是繼越南宣布把《雪人奇缘》下映後的第二個跟進的南海主權聲索國。目前越南因中國在南海萬安灘海域因探勘石油的爭議，已對峙數月。

由於此時南海相當不平靜，故對「捍衛主權」的政治操作更容易馬來族群的支持。

不久前，馬國警方捕了多名行動黨內的印裔政治領袖，指控他們涉嫌與斯里蘭卡激進組織「淡米爾之虎」（LTTE）有所關聯。由於淡米爾之虎在2009年斯里蘭卡內戰後就已式微，因此馬國政論界多認為這是馬哈迪對盟黨-行動黨的打擊，將行動黨與恐怖主義掛鉤。另一方面，再加上內政部查禁曾發表「南海屬中國」的丘光耀所出版的《互利共贏的一帶一路》，不免讓人懷疑這也是馬哈迪借了納吉的「檢舉」，進一步打擊行動黨。

丘光耀事件為馬中關係添變數

最後，對於丘光耀事件的後續發展，值得注意馬國政府會如何處理曾為《互利共贏的一帶一路》漫畫撰寫序文的人士。

當馬國內政部23日宣布查禁《互利共贏的一帶一路》後，納吉在臉書專頁發文，以不點名的方式，追問馬國政府何時要逮捕為漫畫寫序的人？值得注意的是，納吉之所以在2019年選舉中落敗，其中一因素是被馬哈迪等希盟領袖批評出賣主權予中國。

根據馬國媒體報導，為漫畫寫序的人分別是行動黨全國主席陳國偉（馬國對華特使）、行動黨秘書長林冠英、中國駐馬大使白天、亞太清華總裁工商聯合會創會會長胡瑞連和馬國歌手關德輝。

儘管《互利共贏的一帶一路》漫畫的爭議已事發近十天，但至今中國駐馬國大使館未對此事件作出回應，此事件會否成為衝擊馬中關係的「黑天鵝事件」，可值得持續觀察。

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