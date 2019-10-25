刻意將加泰與中共掛勾，實為子虛烏有？

作者：休班記者（執法者休班會犯法，記者休班還是記者）

日前數篇論及加泰及香港抗爭的文章得到不少回響，可見大家對「加泰」甚有興趣。人皆有自由意志，是否參與各種集會各位可自行決定。不過，對於有網民指「加泰獨立與中國共產黨勾結」一事，筆者就不得不以證視聽。

有網民翻查2018年10月的西班牙媒體的一則報道[註]，指出：「西班牙警方搜查2016年5月17日的郵件，中國曾要求在借出這110億歐元之前，要先知道加泰是要單方面宣布獨立，還是要與西班牙政府談判。根據文件中顯示，一旦加泰宣布獨立，就會立即借出這筆錢。」這段新聞被大做文章，而事實是卻是另一回事。

首先是可信性。文中的「西班牙警方」即西班牙國民警衛隊，他們是中央政府的鷹犬，有如中國的解放軍。西班牙中央政府在反對加泰獨立同時，更多次派出國民警衛隊阻礙2017年獨立公投：公投前濫捕支持獨立的官員，公投當日更以暴力驅散民眾。

至今天的加泰獨立運動，多名示威者遭受警暴，亦是由他們造成。由此去想，若解放軍指香港示威者收美國錢，大家都不會輕易相信全部指控及所謂證據吧？

對此，當年一直推動獨立公投的加泰前主席普伊格德蒙特曾作出解釋。他指自己當時只是為公投四出「撲水」，尋求多國支援。在歐盟反對及美國的不聞不問之下，加泰獨派想尋求資金的選擇並不多，聯繫北京似乎可以理解。更何況，當年的中國確實有一定吸引力，眾多西方國家亦試圖與中國打好關係，但隨著特朗普在2017年上台，一切才有改變。

在北京政府無意搞這趟渾水下，事件亦沒有下文。必須注意，政治從來都是互相合作，不代表認同對方立場，君不見昔人日的世仇美國與俄國，目前在部分事項上都互相合作，冀得到制衡。

至於為甚麼加泰獨立運動會舉起共產黨旗。原因很簡單，跟很多西方國家一樣，當地是有人相信共產黨及社會主義，而「共產黨」與「中共」又是另一個問題。自由社會理應百花齊放，有不同信念，在香港的集會，也會有台獨旗、青天白日滿地紅旗、英國國旗、港英旗、美國國旗、香港獨立旗、黑紫荊旗……

Photo Credit: AP IMAGES/達志影像

與此同時，有人指出有指加泰獨立運動組織領袖在曾Twitter向中共敬禮，必需澄清，今次的加泰獨立運動可算是「無大台抗爭」，任何組織也不足以代表整個獨立運動。正如加泰獨派領袖在今次運動中的角色亦已不如以往，運動回歸民眾，亦更難出現勾結的情況。

不得不提的是，該網民指出「根據文件中顯示，一旦加泰宣布獨立，就會立即借出這筆錢」。這句更是子虛烏有，原文並無這個意思，僅指加泰一方認為：「一旦加泰宣布獨立，就需要到110億歐元」，如此錯誤，不排除是有人有心或無意誤解。

為何一篇一年前的報道，會在今日以誤導的形式重現大家眼前，的確值得深思。但在此之前，接收資訊的大家亦可多加思考，多Fact Check，很多時候都可以明辨真假，以免造成不必要的恐慌。「盲搶鹽」事件，大家仍記得吧。

註：La Generalitat buscó fondos en China para crear un banco central catalán (El Periódico)

本文獲授權轉載，原文請看作者Facebook。

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