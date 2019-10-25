理性看待離岸風電，別用政治操作摧毀能源轉型契機

本文章內容由「江運澤，基隆市民」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。

位於苗栗外海的海洋風電（Formosa 1）是台灣首座具商業規模的離岸風場，每座風機葉片長度約達25層樓高，已在10月9日前宣布安裝完畢，即將進入試運轉階段，預計在年底正式商轉。Formosa 1的總發電容量達128MW，相當於每日可提供12.8萬戶的家庭用電，減碳量約相當於609座大安森林公園的吸碳量。

離岸風電，是超越黨派的共識

2009年馬政府時期，立法院通過再生能源發展條例，縱然馬政府在當時對核能仍有相當深的依賴，甚至不惜說出「再生能源是丑角」的驚人之語，間接導致再生能源的發展遲滯，但平心而論，這仍是台灣再生能源發展的一小步。

在民間非核家園的聲浪以及全球綠能產業的趨勢下，馬政府更進一步在2011年宣示全力推動「千架海陸風力機」與「陽光屋頂百萬座」的計畫，2013年時任經濟部次長、現任韓國瑜國政顧問團副總召的杜紫軍先生，更是首位風力發電離岸系統示範獎勵案的簽約者，並從減碳環保與產業經濟兩個面向，向社會大眾揭示其能源政策的新里程碑。

宣示與實際執行縱使有所落差，但回顧上述歷史，如果說台灣社會對核能的態度是莫衷一是，或去或留舉棋不定，那麼「再生能源應該盡力發展」，幾乎可說是跨越黨派的社會共識。也難怪部分的選民認為，縱使支持核電，並不代表應該反對離岸風電、拒絕太陽光電，多元務實地監督能源政策才是最大公約數。但現在確有部分有心人士為達成其目的，丟出「假養綠、真打綠」的煙霧彈試圖在輿論戰中全面摧毀得來不易的發展成果。

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韓國政顧問團成員，當年宣揚風電優勢 台灣真的適合離岸風電嗎？

離岸風場的探勘並不是2016年蔡政府上台後才開始的。2013年工研院的研究指出，台灣離岸風電總可安裝面積達5,640平方公里，總裝置容量達29GW，足足可撐起2,000萬戶一年的用電量，時任工研院院長徐爵民先生，也就是現任韓國瑜國政顧問團經濟產業組的副召集人。

2014年，國際工程顧問公司4COffshore發佈的全球「23年平均風速觀測」研究，該項研究指出世界上風力最強的20處離岸風場，其中有16處就位於台灣海峽內，更包辦了第二名至第十名的寶座。美國太空總署NASA也發現彰化沿海地區的常年風速高達7m/s以上，風力平均密度超過750W/m2，是潛力極為驚人的風場。

許多批評者無視上述從國內到國際專業機構的評估，將政策討論簡化為「台灣僅冬季有風，夏季無風」的錯誤印象，迅速得出台灣不適合發展風電的結論。這裡不得不提到「能源專家」陳立誠先生，曾公開以105年5月為期11日的資料，直指全台風力平均容量因數僅為5%，藉此得出風電根本靠不住的結論。

然而，台灣第一座離岸風電的示範機組在105年10月底完工、106年4月底商轉，以105年5月舊的陸域風電資料來推測風力更強、更為穩定的離岸風電是否合適，恐怕是第一大疑問。其次，刻意不提全年度或季節性的整體資料實在有誤導之嫌，根據已經商轉的離岸風電機組資料，106年風力最低的5至9月平均容量因數達22%，全年度的平均容量因數更達40%，和歐洲國家的數值相當接近，最新的離岸風場及未來規劃的位址都比示範機組更遠離岸邊，預計風力將會更為穩定，容量因數可望更高。

退一步來說，陳立誠先生仍然有些觀點是可被接受的，例如他質疑夏季用電需求最大的時候，離岸風電的發電量不足。可是政府政策從來沒有要使用100%的風力發電，任何的能源政策都是不同發電方式間配比的選擇與衡量，風電不足的時候，自然有其他再生能源與火力發電支應，攻擊任一種能源無法支應全部的用電需求，似乎有違基本的專業素養。

在太陽能發電方面，事實上夏季用電高峰與太陽光照強度具有高度的關聯性，換言之，在夏季離岸風電供電下降時，太陽光電正好供電上升，達成相互補充的效果。而冬季不缺電所以離岸風電就派不上用場？也不對，離岸風電發得越多，火力就可以降載的越多，減輕冬季容易產生的空氣汙染問題。

整體來說，離岸風電在外在自然條件的束縛之下當然不會是完美的選項，但絕對是個彈性、堪用的電力支援方式，否則韓國瑜國政顧問團的成員杜紫軍先生、徐爵民先生，當年也不會如此大力宣示推動風力發電的優勢。

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政府要花大錢蓋風機，颱風來又壞掉豈不是冤大頭？

離岸風機並非由政府出資，從風機的設置到後續的維護管理都是由得標廠商出資運營，政府在此一階段是不用支出花費的，政府要花的錢只有順利完成運轉後「買電」的費用，換言之，若颱風造成風機毀損無法產電，政府自然也無須支付相關購電的費用，無所謂浪費財政之問題。

而事實上，苗栗外海運轉的2架示範機組早就歷經過颱風的數度侵襲，106年尼莎及海棠颱風都曾在風機附近肆虐，事後示範機組皆安然度過，並未造成損害。為因應亞太的氣候來發展離岸風電，經濟部標檢局更與日本海事協會、東京大學合作訂定了Class T標準，將最大風速要求提升至57m/s，可抵禦相當於強颱17級風的襲擊，再度拉高了離岸風機的抗颱強度。

反過來想，假如臺灣真的不適合發展離岸風電，颱風因素又難以抗衡，國際大廠又何須遠赴台灣砸上數百億的投資讓自己成為冤大頭？