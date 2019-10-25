曾參與香港反送中、推動中國#Ｍetoo運動，中國獨立記者黃雪琴被公安拘留

推動中國#Metoo運動，致力於性騷擾案維權和女權工作的中國獨立調查記者黃雪琴，近期傳出遭廣州警方帶走並拘留，確切拘留原因仍有待確認；她曾在6月9日參加香港「反送中」遊行，並在網路上發表紀錄參與過程的文章，廣州的警方因此找上門，原本預計要在9月到香港工讀法律研究所的她，也因證件遭警方沒收而無法入學。

關注中國維權人士的臉書（Facebook）專頁「南方傻瓜關注群」24日發文指出，黃雪琴疑似在17日被廣州警方帶走，傳出可能被關押在廣州市公安局白雲區看守所，詳細情況仍有待進一步消息確認。

黃雪琴是誰？

綜合《紐約時報》和《新頭殼》報導，黃雪琴是位中國的人權運動者，長期以來關注性別、人權、性騷擾、弱勢族群等議題。在中國剛剛起步的#MeToo運動中，黃雪琴是最具盛名的人物之一。她曾幫助數十名女性在網上舉報性侵犯和性虐待案件，與審查人員鬥爭，並反抗男性主導的文化。該運動涉及教授、電視主持人和宗教領袖等。

《眾新聞》報導，黃雪琴曾任曾任新快報、南都周刊的調查記者，2018年初，她曾協助中國留美女博士羅茜茜，舉發北京航空航天大學教授陳小武性騷擾的事件，後續又協助北大沈陽教授案、武漢理工大學王攀教授案、河南大學肖開愚教授、中山大學張鵬教授案等性騷擾案的曝光，發表多篇關注「我也是」（#MeToo）的相關報導。

《南華早報》報導，她鼓勵其他人挺身而出，導致許多大學學者被解僱和懲戒。 她也在2017年對中國的女記者進行了一項調查，追蹤在這個行業內的女性遭到性騷擾情況和程度，她用#WoYeShi標籤建立了一個在線平台，以收集受害者的帳戶，並共享有關性騷擾的資訊。

去香港參加反送中遊行，廣州警察找上家門

黃曾在網路平台「Matters」發表〈記錄我的『反送中』大遊行〉，文章內容描述自己參加「香港反送中遊行」的詳細經歷：

「在我30歲的人生裡，情緒如過山車般如此起伏也是第一次：前半夜為香港人的美好而感動，後半夜為港府的無恥而氣憤。政府的忍受性越來越差，當局的包容度越來越低，員警的粗暴度越來越高，香港像被撕裂成了兩半，越來越像中國大陸的現狀。」 「面對6.9的人海，對比中國大陸的一片寂靜（審查和自我審查），怎麼能說香港人政治冷感呢？至少這一天這一夜，我看到無數沸騰的無懼的靈魂。」

在6月10日發表參與「反送中」文章後隔一天，他又在Matters上表示，「因為寫了這篇文章，廣州的警察們今晚又深夜找到家裡，家人又被騷擾，父母驚恐萬分。」

《中央廣播電台》報導，消息人士指出，黃雪琴原本計畫今年9月到香港大學攻讀法律系碩士課程，主修人權法，但是消息人士說，黃雪琴8月回廣州處理簽證事宜，卻被廣州警方沒收證件而無法入學。

黃雪琴上週返回中國後，遭到廣州公安傳喚，並沒收她的旅行證件。接著黃雪琴被通知她可以離開，並在這個月17日到警察局領取證件。這名消息人士表示，黃雪琴後來卻被以「滋事與爭吵」為由，遭到廣州公安刑事拘留，目前被關押在廣州市公安局白雲區看守所。

面對《法新社》的詢問，廣州拘留中心將問題轉給廣州市警察局，但是廣州市警察局並未發表評論。黃雪琴律師及好友萬淼焱律師，也未做出回應。

作為中國的獨立記者，黃雪琴曾在自己的文章留言區表示：「作為一個大陸的記者，如實記錄是唯一我能做的」。

《紐約時報》報導， 中國的領導人習近平政府，自從在2012年開始，就針對維權人士、團體，包括律師、記者以及社運人士等進行抓捕拘留，許多人失蹤或是被送進監獄，國際倡議 組織「人權觀察」的中國研究員王亞秋（Yaqiu Wang）說表示，「這只顯示出中國當局有多麼恐懼。他們擔心香港的抗議活動可能會給大陸政府帶來挑戰，任何表達民主自由思想的人都會對共產黨的統治構成威脅。」

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核稿編輯：羊正鈺