柯文哲開自焚的「玩笑」前，應該先看看這些藏人的遺言

文：李芃萱（圖博自由運動工作者、政治工作者，關注於圖博、維吾爾、南蒙古、中國等地之人權與政治現況）

一向以「失言」聞名（當然，也以「對中國從不失言」聞名）的台北市長柯文哲，在近日出席節目錄影時提到「你要自焚，拜託你去河濱公園自焚」、「自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要用自焚的」等語，造成輿論批判。

未料，幾天後柯市長竟加碼失言，拉出「西藏喇嘛」「有一陣子流行自焚，給中共帶來很大的困擾」來試圖替自己辯解，引來更大量的輿論撻伐。不僅人權組織、圖博倡議團體譴責，關心圖博議題的台北市議員林穎孟、林亮君、苗博雅，也在質詢上要求柯市長對藏人道歉。

按照往例看來，要求自視甚高的柯市長真心誠意道歉，難度恐怕不低。然而，柯文哲市長就算道歉，可能心中也會感到不服氣，覺得「自己只是說實話」，為什麼要被譴責？然而，為什麼圖博倡議團體會如此憤怒？藏人又發生了什麼事，為什麼自焚會成為一種「流行」？

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藏人自焚起源於1998年，最早是在印度新德里的流亡藏人、66歲的圖丹歐珠（Thupten Ngodup）為了抗議中共暴政，選擇在中國官員訪印的抗爭場合上自焚抗議。此舉震驚了境內外的藏人社會，也影響到2009年，境內的青年僧人扎白（Tapey）。

扎白所屬的寺院，位於圖博康區阿壩（目前中國行政區下的四川省阿壩州），由於2008年3月在圖博三區，不約而同發生了大規模的抗暴運動，連帶帶來中國政府無情的鎮壓，直到隔年，還是禁止舉辦各種宗教與文化等傳統活動。絕望的扎白，走到寺院外的阿壩街頭，用一把火點燃自己。

後來，扎白自焚的這條街道，被呼喚為「英雄街」。不只是因為扎白一人在此成仁，而是後來光是在阿壩地區，就有四十多人選擇在這條街上以自焚犧牲的方式，對暴政做出不傷害他人的條件之下，最嚴重的抗議。自2009年至今，在圖博境內已經有154人自焚。其中，在最高峰的2012年11月，一個月就有28人自焚，甚至一天有超過兩例不約而同的自焚者。

自焚相較於其他自戕手段，是極端不乾脆而痛苦的。然而，對這些自焚藏人來說，燃燒自己獻身於民族，就算藏傳佛教非常不鼓勵自殺，仍然是比在暴政之下苟且偷生還要榮耀，並且對同胞有益之事。許多人都在自焚前後，留下了他們的遺言：

「我為西藏而自焚。祈願達賴喇嘛常駐於世，願幸福之光照耀雪域大地。」

桑珠Samdup，2012年11月7日自焚

「我要為雪域西藏的福祉利益用火點燃生命，祈願達賴喇嘛丹增嘉措永久住世，希望雪域西藏的幸福之日儘早到來。」

格桑傑Kelsang Kyab，2012年11月27日自焚

「我今天是為了境內外藏人團聚而自焚，一定要搞好藏人內部的團結，保護好西藏的語言、文字和傳統習俗，這是我唯一的願望。」

（才讓傑Tsering Kyab，2013年11月11日自焚）

支撐著這些自焚藏人的信念並非絕望，而是期待自己最終極的抗爭方式，能夠對民族、同胞、家園有所幫助，就算為此付出極高代價也不足惜。中國政府面對這些抗爭方式，卻用常人難以想像的的方式，包括連坐處罰自焚藏人的家屬親友的方式，試圖阻止自焚抗議的發生。

具體來說，2013年3月，貢確旺姆（Kunchok Wangmo）在阿壩自焚犧牲，她的丈夫卓瑪嘉（Dolma Kyab）卻被政府以「殺妻焚屍」的罪名，在當年8月判處死刑。同年12月，卓瑪措（Dolma Tso）也因為協助搬運自焚身亡的鄰居遺體，以免被公安搶屍，被依殺人罪起訴。她在牢獄中還差點「被手術」，幸而靠著境外的親人和國際人權組織的倡議和救援，才得以脫險。

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試問，面對如此強大的阻力，藏人自焚，要如何才能如同柯文哲市長所說，成為一種「流行」呢？圖博目前的人權現況，或許是一個答案。國際人權組織自由之家（Freedom House）每年都會針對全世界所有國家的人權與自由狀況進行評分，在報告中，圖博一向被另外區分為一個評分區域。最新出爐的2019年度報告中，滿分100分，台灣為93分，中國為11分，而圖博分數是1分，僅僅高於負1分、身陷內戰中的敘利亞。

圖博在1959年被解放軍正式佔領之後，藏人便陷入淪為次等公民的殖民歲月，至今已經六十年整。在這段時間內，除了環境被大規模破壞，生活方式也被迫改變，遊牧家庭被迫定居；宗教活動被嚴重壓抑，許多寺院被迫遷拆除，僧侶人數大幅度受限、許多人被迫還俗回家，受人景仰的宗教領袖成為被打壓的目標。學校改為漢語教育，學生無法學習母語，母語人士在勞動市場也受到嚴重歧視，只能從事同工不同酬的基層工作……諸如此類的壓迫，在過去六十年中如影隨形。遑論1959年、1987─1989年、和2008年這些時間發生的抗暴運動中，漢人軍警以優勢武力殘忍殺害藏人的事件。

圖博也是全中國壓迫與監控的試驗場。近一兩年來，東突厥斯坦（新疆自治區）數百萬維吾爾人被關入集中再教育營的消息震驚國際。然而，一手操控新疆壓迫力度加大的新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，正是因為在西藏自治區「維穩」有功，而被調任到新疆進行強度更大的鎮壓工作。不論是嚴密的監視攝影機監控、網格化管理、再教育制度，都是以西藏自治區，用藏人做為實驗品去進行測試。一旦合用，會被繼續應用到其他少數民族地區，甚至是漢人聚居的城市。

圖博自由運動在國際社會已經發展數十年，比台灣獨立建國運動在國際上有更強的支持和聲量。但柯文哲市長號稱是「智商157」的資優生，在對國際人權的現況與知識的認知上，仍然十分貧弱，與其說是無力了解，看起來毋寧更是沒有興趣接觸。而他優異的智商，看來都充分地發揮在與中國官員的交流上，不僅從來沒有失言，還可以跟國台辦主任劉結一等人往來無礙、親密接觸；就連對自焚藏人可能使中共「困擾」，他也非常周全的考慮到了。

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柯文哲市長這樣一位特異的醫者，不禁讓人想起在二戰時期以「死亡天使」的稱號揚名國際的約瑟夫．門格勒（Josef Mengele）醫師。門格勒醫師做為當時主掌集中營業務的醫師，不僅任意將猶太人任意送入勞動營勞動至死，或者將人送入毒氣室「洗澡」，大規模屠殺老弱婦孺，更以慘絕人寰的人體試驗，甚至在不施行麻醉的情況下進行截肢或器官摘除，盡情折磨送入實驗室的猶太人。對門格勒醫師而言，這些都是促使科學進步的醫學實驗，而人類只是在這過程中、如同白老鼠一般的存在。對柯文哲醫師／市長而言，這些在中國極權統治之下的藏人、漢人、維吾爾人，恐怕也只是草芥一般的存在。

反觀台灣歷史上著名的蔣渭水醫師，能夠以台灣社會改造、人民啟蒙、政治自主、脫離殖民為己念，並在殖民時期成立台灣民眾黨，為推動台灣人的自由而奮鬥。柯文哲醫師號稱以繼承蔣渭水精神成立政黨、參與政治，卻在自由、民主、人權、正義等「台灣價值」上模糊不清，在「兩岸一家親」上態度曖昧不明。柯文哲到底是哪一種政治人物、又或是哪一種醫師？真正擁抱並實踐「台灣價值」的台灣人，自有其公評。

參考資料

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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