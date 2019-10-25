誰能體會他們的鄉愁，全台最大東南亞移工攝影展再現了他們的跨國旅程

非營利組職One-Forty舉辦的【轉機：台灣】年度攝影展，於10月24日至30日於松菸文創園區一號倉庫舉行，透過 300 張攝影作品、30 位移工的人生故事以及 3 件裝置藝術，呈現 70 萬移工從家鄉到台灣的跨國旅程。

One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣不只是這 70 萬名移工旅途中的轉機點，更是他們實踐夢想的人生轉機。」這次的攝影展以【轉機：台灣】為主題，除訴說台灣是這一群東南亞移工朋友們跨國旅程中的「轉機點」，更期許台灣可以成為移工朋友們的人生「轉機」，讓他們在台灣的這一段旅程中累積有意義的知識技能，即便在未來歸國之後，仍會記得這片土地上的善意。

Photo Credit：One-Forty

攝影展呈現移工的日常生活和多元面貌

One-Forty團隊表示，這場攝影展不僅僅是展出攝影作品，更是一種說故事的方式，希望藉由照片，讓每個人看見台灣社會裡多元族群的樣貌和經歷。

每一年，擁有超過3萬名東南亞移工來到台灣，他們以廠工、漁工、看護等身份，參與在台灣人的日常生活中。One-Forty團隊以「旅程」為概念，再分別以「原鄉啟程」、「異鄉日常」、「移工之聲」、「移工之外」、「轉機台灣」作展區分類，將展場搖身一變成移工的人生時光機，細細訴說每位移工從家鄉到台灣的跨國旅程。

除靜態的平面攝影作品展示外，One-Forty團隊更嘗試以創新的方式，包括以VR虛擬實境技術、展出裝置藝術等，讓移工的旅程更能鮮明且完整地讓與會者「感同身受」。

Photo Credit：One-Forty

原鄉啟程：VR虛擬實境體會移工的鄉愁身

第一站是移工旅程的起點，分別展示了東南亞的風景、移工家庭、日常生活、啟程離別、還有仲介訓練所的過程記錄。在這一展區，One-Forty團隊特別打造了一間東南亞故事客廳，和民眾一起感受移工們在家鄉最平凡幸福的日常生活，由此認識他們從何而來，以及瞭解他們離鄉背井的理由。

最特別的是，這間客廳裡還設置了VR裝置，以360度的畫面視角播放團隊在印尼實錄的畫面，結合視覺和聽覺，讓民眾彷彿身歷其境。透過看見村莊的景色、移工家裡面的樣子，還有他們開的店，跟著移工一起回到家鄉。

Photo Credit：One-Forty 攝影展內的VR體驗區。

Photo Credit：One-Forty

異鄉日常：看見在台灣的看護、廠工和漁工

來到第二站，是移工在台灣的工作和生活。一般而言，移工主要的三種工作是家庭看護、工廠裡的廠工，還有漁船上的漁工，而他們的異鄉日常又如何被訴說呢？在這一站，One-Forty團隊拍攝了移工在仲介訓練所的紀錄。在仲介訓練的宿舍裡，每一位移工都有專屬自己的置物櫃，這個置物櫃裡置放了移工正式踏上旅途前的行囊，裡面有衣服、有家鄉泡麵、有日用品。

Photo Credit：One-Forty

此外，One-Forty團隊也找來了三位移工整理他們要寄回家鄉的包裹。透過移工們包裹裡的物件，試著瞭解這些物件對於移工們的意義。這些物件就像拼圖，拼湊起移工們在異鄉的小世界，承載了他們離家的感受與心情，可能是第一次出國的興奮和期待，也有可能是剛到新國度的不安與遲疑。

Photo Credit：One-Forty

移工之聲：看見移工眼裡的台灣

走進第三站，透過轉換視角，將由移工手中的相機鏡頭看見他們眼裡的台灣樣貌，傾聽移工之聲。團隊從兩百餘位在台移工的投稿中，精選出19張攝影作品，也特別從香港邀請知名移工街頭攝影師Joan Pabona參展。藉由這20位移工的攝影作品，看見移工在海外工作的所思所感。

Photo Credit：One-Forty

在成為街頭攝影師之前，Joan Pabona過去分別在新加坡和香港擔任外傭近4年和6年的時間。Joan在2015年確立了自己希望成為一名攝影師的目標，在工作之餘全心投入了街頭攝影。2018年，她的作品Sacrifice贏得《國家地理雜誌》攝影大獎，有越來越多的人看見她的作品，目前Joan已經結束了在香港擔任外傭的工作，這是她第一次在海外舉辦個展，未來也準備回到菲律賓與家人團聚，同時延續其街頭攝影師的職業生涯。

Photo Credit：One-Forty 菲律賓攝影師Joan Pabona

移工之外：撕下「移工」的身份標籤之後

在這一站，移工將不再只是移工，而將化身成作家、藝術家和倡議家等。透過展出一件印尼籍移工和台灣藝術家的共同創作、三件菲律賓籍移工藝術家的創作展品，撕下移工的標籤，看見移工之外的創意和活力。而這些創意和活力就像正向循環般，讓移工與台灣這片土地相互交會，相互滋養。

在這一區裡，台灣藝術家羅懿君也為了此次展覽特別創作裝置藝術「自然之外」，她和移工利用假⽇到海邊淨灘所撿拾的垃圾為素材，透過光影，投射出一幅幅移工們所思念的家鄉風景。

Photo Credit：One-Forty 台灣藝術家羅懿君與移工共同創作的裝置藝術「自然之外」

在工廠工作的移工藝術家Ｍark Lester Reyes運用工廠廢棄物和隨手取得的再回收媒材做為靈感，創造出三套禮服，命名為「邊緣之美」。這三套禮服包括菲律賓傳統國服和特殊節慶服飾，希望讓社會大眾看見其家鄉 —— 菲律賓的多元文化。

Photo Credit：One-Forty 移工藝術家Ｍark Lester Reyes的作品「邊緣之美」

轉機台灣：推動一場屬於台灣的轉機

走過了前面四站移工們的旅程，這一展區將以台灣人的轉機出發，呼應攝影展主題「轉機：台灣」。如何對待這群異國訪客，是台灣在國際情勢發展中的一個轉機。

Photo Credit：One-Forty

Photo Credit：One-Forty

這一展區也將訴說One-Forty團隊過去四年來的在移工議題上的倡議和成效，包括創辦培力移工的「移工人生學校」，以及搭建台灣人與移工友善橋樑的「東南亞星期天」。團隊希望藉此打開民眾認識東南亞的窗口，和民眾接力，一起將影響力擴散到台灣的每個角落，建立一個實質友善的台灣社會，進而推動一場屬於台灣的轉機。

Photo Credit：One-Forty

最後，One-Forty團隊還精心策劃了六場周邊活動，包括移工攝影師Joan Pabona和移工藝術家 Mark 的分享會，以及策展團隊的分享會等！從現在開始，趕快空下時間和朋友們來逛【轉機：台灣】年度攝影展，透過感受濃厚的東南亞魅力，看見每一位移工與台灣的連結，收穫一場難忘的觀展體驗吧！

六場周邊系列活動 ：

電影之夜：《淪落人 Still Human》

時間：10/25（五）19:00 - 21:40

地點：松菸文創園區一號倉庫

活動詳情：https://qsear.ch/048431

【 Joan Pabona 首次來台】：不只是外傭，我是一名街頭攝影師

時間：10/26（六）13:30 - 15:00

地點：松菸文創園區一號倉庫

活動詳情：https://qsear.ch/15520b

One-Forty 團隊面對面：走進展覽背後

時間：10/26（六）16:30 - 18:00

地點：松菸文創園區一號倉庫

活動詳情：https://qsear.ch/349ae2

One-Forty 快閃教室：移工人生學校上課啦！

時間：10/27（日）10:00 - 12:00

地點：松菸文創園區一號倉庫

活動詳情：https://qsear.ch/cd885d

【移工大人物】Mark Lester Reyes：我在工廠裡創造美麗

時間：10/27（日）14:00 - 15:30

地點：松菸文創園區一號倉庫

活動詳情：https://qsear.ch/c309ad

Photo Walk Workshop：跟著攝影師 Joan Pabona 上路街頭攝影

時間：10/27（日）16:00 - 18:00

地點：松菸文創園區一號倉庫

活動詳情：https://qsear.ch/4bed9c

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜