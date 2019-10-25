英國冷凍貨櫃車「懸疑」命案：39人都遭凍死，全為中國籍

英國警方昨（24）日在倫敦以東的一工業園區，發現了一輛據信來自保加利亞的冷凍貨櫃車，該冷凍貨櫃從比利時港口出發抵達英國的泰唔士河港口柏佛利特（Purfleet），裡頭有39具遺體，《BBC》報導，英國警方對外證實，39名死者全為中國籍，31男8女。推測可能是非法偷渡的移民。警方稱他們已經逮捕涉嫌謀殺罪的司機羅賓森（Mo Robinson），但目前案件仍有諸多疑點仍須調查釐清。

（中央社）英國警方凌晨接獲救護單位通報，在格雷斯市（Grays）一處工業園區發現這39具遺體。格雷斯市與倫敦市中心相距大約20英里。

裝有遺體的冷凍貨櫃由22日從比利時濟布魯治（Zeebrugge）出發，跨海抵達英國艾塞克斯（Essex）的泰晤士河港口柏佛利特（Purfleet），貨櫃在23日凌晨12時30分抵達集運中心，過了35分鐘，羅賓森於凌晨開著貨櫃車頭把貨櫃拖走。23日凌晨1時40分，救護人員在艾塞克斯郡附近的華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）發現貨櫃內滿是屍體，隨即報警。

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）表示，自己感到相當震驚，他在推特（Twitter）發文說：「我正收到定時更新的訊息，內政部將與艾塞克斯（Essex）警方密切合作，我們會查明這起案件的原委。」

案件疑點多，突破重重關卡進入貨櫃「幾乎不可能」

綜合多家比利時媒體報導，比國司法機構表示仍有諸多疑點查證中，目前沒有答案，包括這個冷凍貨櫃在比利時行經路線，以及是在何時何地點這些人進入貨櫃內。

濟布魯治港口執行長庫恩斯（Joachim Coens）說明，每個貨櫃在港口都要經過一系列檢查，隨後會貼上封條，行經路線有攝影機監控，要在沒有人發現情況下破壞封條，並讓39人進入幾乎不可能。

濟布魯治市長戴弗（Dirk De Fauw）接受媒體採訪時推測，藏身其中者很可能是在抵達濟布魯治港口之前就進入貨櫃。比媒也點出在涉及人口販運時，犯罪集團有可能故意選擇冷凍貨櫃進行，因為冷凍貨櫃通常更密封，掃描儀不容易檢測到內部熱源，也就不容易發現藏有偷渡客。

此外，濟布魯治港以貨運集散港知名，每天密集往返英國，偵查非法移民並非主要業務，因此有可能成為犯罪集團下手目標。

據中國《南方都市報》報導，警方指出，註冊在保加利亞的貨車與貨櫃是分別入境英國，這輛貨車為冷凍貨櫃車，貨櫃最低溫可達攝氏零下25度。據推測，卡車行進路線可能是先從愛爾蘭南部繞行至都柏林（Dublin），20日搭乘渡輪至英國荷里赫德（Holyhead），23日0時30分在英國艾塞克斯郡的柏佛利特（Purfleet）跟貨櫃會合。冷凍貨櫃的低溫，讓英國港口使用的熱成像儀無法檢測卡車內部有人員藏匿。

而39名死者所在的冷凍貨櫃抵達泰晤士河港口柏佛利特（Purfleet），根據英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency），這是「比較不繁忙」的港口之一，也是偷渡客較常利用的港口。其他較常被用於偷渡的東岸港口還有同在艾塞克斯的蒂柏立（Tilbury）及赫爾（Hull）等。

根據2016年發布的邊境調查報告，英國東岸大約有62處小港口和登岸處「無人管理」。根據報告，從2016年6月30日往前推算的15個月內，這62處當中有27處從來沒有邊境檢查署（Border Force）的官員查訪。技術上，要檢查貨櫃是否有偷渡客可利用二氧化碳檢測儀，但報告中說，許多東部港口缺乏人手和器材。

非法移民藏貨櫃偷渡非首次發生悲劇，英國是最歡迎的偷渡點之一

多年來，非法移民一直試圖藉由藏匿在貨櫃裡抵達英國，且經常從歐洲入境。

英國最慘的一樁非法移民悲劇發生在2000年，當時海關官員在南部多佛（Dover）發現58具中國人遺體，54男4女，2人倖存，這些遺體被塞在裝滿番茄的貨櫃裡。他們都是來自福建省的偷渡客，死因為窒息，當時貨櫃也是從比利時濟布魯治運抵英國，死亡貨櫃的排氣孔在濟布魯治登上貨輪之前被關上，死者在窒息死亡前曾大力敲打求救。事後被稱為「多佛慘案」。

另外在2004年，23名從中國偷渡來的非法勞工在英格蘭西北部的莫克姆灣（Morecambe Bay）拾貝時，被突來的漲潮捲入海中溺斃。

英國是全球最受歡迎的偷渡地點之一，光是去年就抓獲8000人，更多人在邊境被攔下，犯罪集團藉此大發偷渡財。

《泰晤士報》報導，這些非法移民因為內戰等因素選擇偷渡，儘管英國港口管制森嚴，依舊是最受歡迎的偷渡地點之一。許多非法移民與尋求庇護的難民寧願付出大筆財富、冒著極大風險也要踏上英國海岸。

2018年有8000名非法移民在貨櫃中偷渡至英國被抓獲，另有3萬5000人在法國和比利時的海關檢查時，被英國、法國和比利時官員抓獲。

根據法國、比利時與英國官方統計，從法國和比利時企圖偷渡到英國的非法移民當中，前10名國籍依序為人權遭嚴重打壓的非洲國家厄利垂亞、伊拉克、阿富汗、伊朗、阿爾巴尼亞、蘇丹、越南、巴基斯坦、敘利亞和衣索比亞。近幾個月，也有來自菲律賓、奈及利亞和幾內亞的難民企圖搭船險渡海峽。

許多抵達英國的非法移民終生都沒離開。約有4萬名尋求庇護失敗的難民被要求離開英國，但在過去4年，這些必須返國的難民確實回國的比率下降了42%。

資深警員表示，英國被偷渡客視為「軟柿子」。英國全國警察首長協會（NPCC）中負責偷渡與奴役問題的邵葉（Shaun Sawyer）接受廣播節目訪問時說：「今天早上的事件令人難過，但遺憾的是，並不令人驚訝。」

他說：「戰亂、飢荒、犯罪、國家貪腐，和喪失人權等因素讓人民想要離開，吸引他們來到英國。」邵葉說，英國被犯罪組織視為相對容易的目標。至於某些容易被盯上、維安相對弱的小港口，他表示：「你無法把英國變成戰略要塞。」

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核稿編輯：羊正鈺