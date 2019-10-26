嚐嚐「無價滋味」，萬事達卡推出訂製馬卡龍「熱情」與「樂觀」

本文章內容由「萬事達卡」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。

「無價」嚐起來是什麼滋味呢？身為首屆紐約時報美食節特約贊助商的萬事達卡（Mastercard），於活動期間推出兩款訂製的馬卡龍 - 熱情（Passion） 和樂觀（Optimism），作為其品牌感官識別的最新體現。在紐約市開設第一間旗艦餐廳PRICELESS後，萬事達卡接著推出這兩款訂製馬卡龍，滿足熱愛美食的消費者味蕾。

Photo Credit:Mastercard 萬事達卡推出首款「無價滋味」馬卡龍。

「人們對於事物總是抱有很多期待，但有時，期待以外的驚喜反而能夠讓人留下更深刻的印象。」萬事達卡市場營銷暨傳播長Raja Rajamannar表示：「以『無價滋味』為構想所推出的美饌，將品牌引領至另一個新的領域，為消費者打造了獨有且愉悅的美食體驗。」

Photo Credit:Mastercard 由Kreëmart的Raphaël Castoriano 所構思，並由Ladurée以萬事達卡的品牌顏色所製作出的兩款訂製馬卡龍-「熱情」與「樂觀」。

由Kreëmart的Raphaël Castoriano[注1]所構思，並由Ladurée以萬事達卡的品牌顏色所製作的兩款馬卡龍完美體現了萬事達卡的品牌特性及精神。「熱情」（Passion）代表萬事達卡的活力和致力幫助人們追求所愛事物的決心。「樂觀」（Optimism）則代表其致力使世界變得更美好的信心；透過熱情與樂觀，讓萬事達卡開啟無價可能。

「熱情」與「樂觀」兩款馬卡龍分別運用了釋迦和柚子兩種水果作為主原料，是Kreëmart團隊透過與味覺相關的問卷調查 （Papillae Questionnaire）來構思「無價滋味馬卡龍」的口味，將品牌特性擬物化，轉化為味道方式來呈現。

以「美味」形式來表現品牌是萬事達卡品牌感官識別的最新進程，也代表其為持卡人創造「有形」的無價體驗所做的努力。今年初，萬事達卡將品牌名稱從商標圖案中移除，僅留下兩個重疊圓圈的標誌性符號；並首次發表了全球性的品牌聲音識別，在各國廣為流傳；此外，萬事達卡也透過在羅馬機場開設的首間常駐性餐廳Bistro by Mastercard，以及在紐約市新地標Spring Studios率先開設的PRICELESS餐廳，讓顧客身歷其境，體驗萬事達卡品牌的「美味」。

Photo Credit:Mastercard 「熱情」與「樂觀」，馬卡龍以釋迦和柚子兩種水果作為主原料，將於紐約首先開始供應。

在過去5年間，萬事達卡與一些全球最為傑出的名廚合作，在世界各地的知名景點設置「無價餐桌priceless tables」，包括在紐約時代廣場的廣告招牌下方、美國自然歷史博物館內、里約熱內盧的救世基督雕像腳下及能夠俯瞰米蘭大教堂的貝爾特拉米宮（Palazzo Beltrami）頂樓等，透過在全球各地創造獨一無二的用餐體驗來滿足老饕們的味蕾。

何處可以找到「無價滋味」

就像您在世界各地的廣告和活動中看到的萬事達卡商標，並聽到其品牌聲音識別一樣，萬事達卡的訂製馬卡龍也融入品牌的核心文化，逐漸成為企業的識別形象之一，在其主要的贊助賽事和特別活動中作為招牌甜點提供予消費者及客戶。

這兩款馬卡龍將於紐約首先開始供應。萬事達卡持卡人之後可以在網站上購買，並在Ladurée的SoHo分店取貨。美國和其他地區的取貨地點則將於2019年第4季公布。

注釋：

［1］Raphaël Castoriano是一位藝術家，為紐約甜品藝術顧問公司Kreëmart的藝術顧問、創辦人兼創意總監。