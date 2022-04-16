從「翻拍」到「外銷」，泰國戲劇為何在亞洲魅力無法擋？ （下）

本文接續自 〈從「翻拍」到「外銷」，泰國戲劇為何在亞洲魅力無法擋？ （上）〉

「創新」的戲劇內容

除了談及皇室、族群或宗教的傳統戲劇以外，泰國戲劇最令外國觀眾印象深刻的部分就是創新以及令人意想不到的劇情設定，例如：2016年火紅的一部神劇《娘娘腔的日記》，該劇劇本來自於一個描述同志生活的臉書粉絲團，後來甚至還在2019年改編成電影版，台灣則在2020年上映，其中一集提到高速公路上女生想要上大號的部分也被剪成短片瘋傳。

而探討同志或變性者的戲劇並不是網路時代才開始，2017年播出的《不是男人是女人》該劇為第二度翻拍，初版為1998年播出，第二版找來泰國混血女神《黛薇卡·霍內（ดาวิกา โฮร์เน่）》飾演女主角，其中模仿變性人點咖啡的橋段甚至成為該年度最火紅的影片，許多明星紛紛模仿。

而近年火紅到日本的神劇《飄落的樹葉》，該劇改編自「彤瑪揚蒂（วิมล ศิริไพบูลย์）」1988年出版的小說，是泰國最早探討跨性別議題的小說之一，該劇描述著嚮往變成女孩的男生，父母對於穿著女裝的看法不同而產生衝突，最終母親帶著女主去了英國，後來女主變性回到泰國準備展開一系列的復仇，同時也希望能跟自己最愛的姑丈在一起，這是一部相當具有深度與衝擊性的戲劇。

今年新推出的「BL」劇更是打破以往限縮於校園的場景，開始出現《人與泰迪熊（泰迪熊奇緣）》、《黑道（黑幫少爺愛上我）》、穿越劇《愛情的香味）》等元素，其中《黑幫少爺愛上我》更是許多看過小說的粉絲期待已久的作品，該劇於4月3日在泰國one 31頻道、中國愛奇藝以及日本U-NEXT播出，這些不斷創新的戲劇類型也是泰劇最令人感到amazing的部分。

泰劇的「角色」特性

混血明星是泰劇給人的第一印象，有泰國神顏之稱的「黛薇卡·霍內（ดาวิกา โฮร์เน่）」是泰國與比利時混血兒，與她一起演出「愛的救護車」的男主角「桑尼·蘇莞門坦諾（ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์）」是泰國、新加坡與法國的混血兒，而飾演泰國版流星花園道明寺的「瓦奇拉維特·奇瓦雷（วชิรวิชญ์ ชีวอารี）」（Bright）則是中國、泰國與美國的混血兒。

Photo Credit:Vachirawit Chivaaree at GMMTV 2021 eventCC BY-SA 4.0 飾演泰國版《流星花園》道明寺的「瓦奇拉維特·奇瓦雷（วชิรวิชญ์ ชีวอารี）」

這對於許多觀眾來說，看泰劇真的是相當賞心悅目，但這並不會導致泰劇清一色都是顏值超高的演員，在整部戲劇當中仍然可以看到各種高矮胖瘦的角色，也就是多元與真實並存的概念，這點也能反映出泰國在地的文化特色，去過泰國曼谷的人應該相當有印象，在曼谷真的就是能看到各種膚色臉孔的人。

但無論外表如何，這些角色通常普遍都帶有樂觀開朗的個性，相當符合泰國給外國人的微笑之國印象。在戲劇當中每個角色的刻畫也相當強烈甚至極端，在特定的劇情當中，好人就是相當好，壞人就是壞到底，也讓觀眾相當有融入的感覺，當然這也包含各種角色穿搭風格，很容易讓人看出善惡的角色。

泰劇的劇情「核心」

筆者自己是一個會同時追泰劇、日劇、美劇與台劇的人，在觀看不同國家戲劇的同時，也慢慢發現泰國戲劇的劇情核心，在此簡單歸類出三項筆者認為的核心概念，分別是「因果、立場、笑」。

「因果」：多數的泰劇相當強調因果關係，尤其是傳統戲劇當中會大量用上的宗教觀點的因果關係，像是轉世輪迴或三世因果等等，像上述提到爆紅的《三面納迦》與《天生一對》都是如此，而筆者印象最深的也最推薦的三世因果劇則是「輪迴的捉弄」，該劇描述著以男女主角為中心的一群人，在千年前、百年前及現代的三世因果關係，並以時間之神的牽絆逐漸解開每一世的謎團，是目前筆者看過最燒腦但也最印象深刻的戲劇。

「立場」：在泰劇當中雖然部分劇情會有好人與壞人，但每一部劇到最後都能看到部分壞人角色洗白或改過自新，其概念便是強調「立場」決定「善惡」，而泰劇相當著重於各角色的細部描述，不會偏重於男女主角，因此觀眾最終都能了解所謂的壞人為何去陷害或欺負好人，以及最終雙方解開心結後如何圓滿。

「笑」：可以說是泰國最重要的核心，筆者曾有一位學生提到他看劇的習慣，他說早上起床看泰劇，因為看完心情會很好，中午休息看韓劇，因為韓劇會給人相信人生美好並讓人有努力工作的動力，晚上睡前看日劇，因為相當燒腦看完就可以睡了。笑可以說是每一部泰劇都存在的元素，而且會透過各種劇情讓觀眾看了開心的笑或感動的笑，即便是最虐心的戲劇也保有笑的成分。

當然以上三點算是筆者作為追泰劇超過十年以上的觀眾所產生的心得，筆者相信不同的世代與觀影者都有對泰劇的各種看法存在，也歡迎讀者可以跟身邊朋友討論看看。

越「在地」、越令人著迷！

從上述這些觀察，筆者認為泰劇能從「翻拍」到「外銷」，甚至進軍感覺相當封閉的日本市場，其關鍵在於泰劇相當大程度的展現泰國文化的特性，無論是翻拍日本、台灣或韓國的戲劇，都能看到泰國文化透過這些戲劇傳播出去，而泰國傳統戲劇更是泰國文化傳播的最佳平台，且泰國戲劇也不斷更新拍攝手法與創新劇本，即便「BL劇」無法跟泰國國內的傳統大電視台競爭，也懂得以全亞洲為目標進行輸出。

實際上每個國家都能用最優秀的拍攝技術、劇情結構或演員去拍出一部戲劇，只要砸錢下去都不是問題，但如果一部劇缺乏在地特色，就很難在這個全球化的時代吸引觀眾的眼球，像近期剛上第三季的《華燈初上》，就是一部相當具有鑑別度的台灣戲劇，而該劇也有泰國粉絲以泰文追蹤介紹，而這也是筆者認為台灣應該努力找出自己的文化特色，拍出更具有台灣特色的戲劇，才能做到可大可久。

泰劇的全方面輸出