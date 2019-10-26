《惡魔教室》：獨裁政治可能在民主社會再度發生嗎？

身在民主自由的台灣，我們享有的人權和自由，似乎是理所當然的事情，很難想像歷史課本中描述的法西斯政權，在當時怎麼可能得到人民的支持。但如果告訴你，只要一週的時間，我們都可能在不自覺中，自願放棄民主自由的價值，並成為納粹的一員，你會相信嗎？

《惡魔教室（Die Welle）》是一部2008年上映的德國片，改編自1967年美國加州真實發生的學校實驗，本片描述主角賴納・文格爾在學校舉辦的活動週，以「獨裁政治」進行一週的授課。起初，對「獨裁政治」興趣缺缺的賴納，在課堂的討論中，發現學生多認為希特勒的獨裁政權不可能在民主國家重現，於是賴納決定透過實驗，在教室中重現法西斯的場景。

塑造法西斯教室，紀律使「浪潮」而生

在第一堂課，賴納就在同學的共識下成為班級「領導人」，每位同學都要起立才能回答賴納的提問，他並要求學生改稱呼他為「文格爾先生」。課程中，賴納強調紀律、團結和行動才能籌造力量，而身為班級的一份子，同學彼此間要互助合作，才能發揮團隊精神。一開始，明顯有學生對賴納的要求深感荒謬，但多數學生對這樣的要求表現出新奇有趣的神情。

隨著活動進行，賴納與學生開始穿白襯衫作為制服，創造統一打招呼的手勢，甚至取了「浪潮」作為團體名稱，並在學生自動自發的宣傳下，逐漸壯大成百人以上的團體。白襯衫成為浪潮的共同符號，而手勢則成為確認彼此、排除異己的通關密語，不屬於浪潮團體的學生，開始成為被排擠，甚至被攻擊的對象，賴納的計畫終究走火入魔至無法控制的地步。

獨裁使秩序失控，分權制衡避免獨大

在觀看本片時，從學生的反應會發現幾個有趣又令人不寒而慄的點。首先，多數學生很快就開始服從命令，並自動成為使浪潮茁壯的一份子，顯示民主自由的價值是這麼的不堪一擊。其次，一位學生卡羅因不願跟著穿白襯衫，就被其他同學認為是「自私、不合群」的表現，使人格自主發展的權利輕易被浪潮「紀律團結」的口號給吞噬。

從法律的角度來看，憲法對國家組織的規範，之所以強調權力分立、分權制衡，就是為了避免權力過度集中在少數人手中。片中賴納曾因享受著被學生崇拜和矚目，而更變本加厲的操控學生的意識，即使親人建議他該收手，賴納也聽不下去，這正是「權力使人腐化」的例子。

更進一步來說，我國大法官在釋字499號解釋中，曾強調憲法中的民主共和國原則、國民主權原則、各條基本權利和權力分立原則具有本質的重要性。因此，憲法作為國家根本大法，即便是修改憲法也不可以抵觸前述的原則，為的就是確保憲法和法律不會反過來成為侵害人民的依據，破壞法治國家的價值。

孤獨感是人性弱點，浪潮即成歸屬所在

當然，本片主要想呈現的，或許不是法律層面的問題了。可以確定的是，即便是生活在現代的我們，理所當然地將民主自由視為生活的一部分，卻也可能如本片中自以文明為傲的學生們，在淺移默化下就成為法西斯的棋子。

當初在加州進行這個實驗的瓊斯教授曾說過，人類的孤獨感和缺乏溫暖，是促成浪潮成功的原因，因為浪潮提供人類一直在尋找的歸屬感，而這個實驗即便到了現代，仍會得到一樣的結果。片中的一位提姆同學是最熱衷浪潮的成員，而正是因為他在家中得不到溫暖，才在浪潮人人平等和團隊紀律的氛圍下得到歸屬感，可以證實瓊斯教授的說法。

其實，很多社會悲劇事件的發生，往往是當事人背後更多的不幸所造成。當一個人經歷千瘡百孔的成長背景，逐漸累積的孤獨感和對社會的不滿，並在終究無法負荷之時，就會全部爆發出來。如果，我們每個人都能對身邊的親朋好友給予多一份關心和溫暖，或許就能避免浪潮趁虛而入，使每個不安的心找到真正該歸屬的地方。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航