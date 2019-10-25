零距離科學︰科學考察要注意甚麼？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

談到科學考察（Scientific expedition），現代科學界最為津津樂道的，必然是1831至1836年間達爾文坐著小獵犬號（HMS Beagle）的環球之旅，這個旅程不單改變了達爾文的一生，更重要的是為生物學界帶來了一場舉足輕重的科學革命，演化論取代了神創論，成為了科學界的主流。

舉世聞名的科學考察

對英國皇家海軍而言，小獵犬號的首要任務是修訂南美洲的海圖，科學考察只是次要。達爾文當年還要自籌旅費，以船長隨伴的身份隨團出發。時至今日，大家記得小獵犬號，大概是因為達爾文吧。

他在加拉栢戈斯群島（Galapagos Islands）的所見所聞尤其為人熟知：他看到不同島上的雀鳥雖然吃不同的食物，喙的形狀也各有不同，但牠們的其他地方卻甚為相似，達爾文就思考，這些雀鳥是否有一個共同祖先，他及後把想法推展至所有生物，提出了所有物種都源自共同祖先的演化論。

達爾文的科學考察成果豐碩，但也不是一帆風順。他克服了金錢、暈船、疾病、面對土著等等的挑戰，才獲得了成功。到了180後的今天，究竟科學家進行大型、歷時幾星期至一兩個月的野外考察時，要預備甚麼？注意甚麼？要解決甚麼樣的難題？

圖片由作者提供

筆者最近看了由英國皇家地理學會（Royal Geographical Society）出版的《熱帶森林考察》（Tropical Forest Expeditions），實在讓只去過半天香港紅樹林考察的我獲益良多。

最基本的一定是在事前對考察地點有充分的掌握，例如是它的氣候、地勢，從而知道要帶一些甚麼類型的裝備。熱帶地方的考察一般會選擇在濕度、溫度最低、雨水最少的時候進行，比較容易出行，也減低河水上漲帶來的風險。當然，考察隊會就著研究課題選定人選、制定計劃、先遣隊作仔細事前勘察、與當地政府和科學單位協商等。

成功的關鍵

那考察的成功關鍵是甚麼？可能有些人會認為是團隊成員的能力，或是運氣的使然，但《熱帶森林考察》的作者則指出與當地居民接觸才至為重要。

很多時候，考察隊去的熱帶森林都很原始，地圖上不會顯示可供行走的路徑，沿途要怎麼渡河也無從得知，這些都要倚賴當地人的經驗和智慧。結識當地人的工作應該由先遣隊開始，言語不通的話要先找翻譯，再找一些對熱帶森林富有知識的當地人，他們可以成為嚮導，並能引薦挑夫。

他們也可以為當地飲食的問題提供意見，例如是否可以在村落購買糧食，會否因著考察隊的到臨破壞了村落脆弱的經濟圈。他們也可以讓考察隊理解當地的風土人情，讓科學家們不至「踩地雷」，懂得何時要拜訪村裏的族長，進行考察前要進行哪些儀式，向神聖的森林表達敬意。

圖片由作者提供 按照當地習俗，考察隊需拜會村裏的酋長，並潔淨身心靈後，才可以在石林裏探索。

當地人是考察隊最重要的夥伴，兩者的關係要謹慎處理，考察隊應對當地人表示尊重、慷慨和體諒。《熱帶森林考察》記述了幾項有趣的觀察：

考察隊當為挑夫預備當地的食物，但假若有茶、咖啡、餅乾、煙草作為打賞，也能促進彼此的關係。

考察隊應在臨別時為當地人送上紀念品，例如是考察隊的衣服、襟章，或是小刀、餅乾罐，讓他們向族人炫耀一下。

正所謂「好事不出門，壞事傳千里」，考察隊倘若行為不當，會很快地傳到下一條村落，一定比行進的速度要快，例如非洲的部落會用擊鼓的方式傳訊，一晚就可以傳到50公里外的地方。

另一個重要的關鍵是選擇合適的營地，營地一般要靠近水源，因為考察隊不能攜帶大量的清水，他們多以過濾或煮滾的方式潔淨水源。但營地也不能離河流太近，並應該設置在稍高的位置，預防因河水突然泛濫而造成人命傷亡和標本損失。

今集的《零距離科學》帶領大家看看一隊國際團隊如何預備在納莫羅卡（Namoroka）國家公園進行科學考察，各位會看到團隊如何運送物資和裝備、渡河、選擇營地位置等，見證他們面對壞船的危機，解決營地選址水源乾涸的問題，大家可以細心留意當地人在這場科學考察擔當的角色。

節目介紹︰

《零距離科學》集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於10月25日播出。港台網站tv.rthk.hk及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。節目網站：www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/sciencewithyou

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂