秋遊日本趁現在，萬事達卡贊助日本世界盃橄欖球賽，推出「擁抱日本」尊榮禮遇方案，看比賽外還住好吃好睡飽飽

世界三大賽事,四年一度令逾百萬球迷為之瘋狂的世界盃橄欖球賽(2019 The Rugby World Cup)首度移師亞洲舉辦,並將於9月20日起至11月2日在日本展開精彩賽事。第一階段售票,總共180萬張門票就收到了多達250萬次購票申請!此次賽事,萬事達卡特別邀請三位最具國際知名度橄欖球員擔任萬事達卡大使,包括日本隊隊長邁克爾·萊奇(Michael Leitch)、山田章仁(Akihito Yamada)及曾三度獲選年度最佳橄欖球選手的紐西蘭球員丹·卡特(Dan Carter)。匯聚前20排名,來自各國菁英代表隊的世界盃橄欖球賽,開幕式及開幕戰將於「東京體育場」揭開序幕,首戰將由東道主日本隊對上俄羅斯隊,為期7週的賽程將分別於日本12處場館進行,地點分布於日本北部的札幌至南部的九州,決賽地點則將於日本規模最大的橫濱「國際綜合競技場」舉行。

Photo Credit:Mastercard 2019年世界盃橄欖球賽萬事達卡大使。左起為丹·卡特(Dan Carter)、邁克爾·萊奇(Michael Leitch)、山田章仁(Akihito Yamada)

根據世界盃橄欖球賽官方發布資料指出,官方旅遊與酒店銷售方案,已遠超出預期。首度在亞洲舉辦的該賽事,因獨有的東方文化與日本的觀光景點,吸引了包括歐美和亞洲等全球球迷湧入。萬事達卡致力創造持卡人的無價體驗,身為世界盃橄欖球賽的全球贊助商,萬事達卡提供獨家“Mastercard double your chance program”,讓全球球迷可以比別人多一倍的機會抽中門票觀賽。此外,萬事達卡的明星球員(Man of the Match)無價體驗方案,也讓球迷有機會近距離與所喜愛的球員互動。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示:「根據『2019年萬事達卡全球最佳旅遊城市調查報告』的統計數據指出,去年台灣人最愛造訪的國家是日本,且在最喜愛造訪的海外旅遊城市排名中,前四名皆為日本的城市。隨著下半年度連假旅遊旺季的來臨,喜愛觀賞體育賽事的消費者們,可選擇安排至日本觀賞世界盃橄欖球賽,同時透過萬事達卡「擁抱日本」方案,享有交通、住宿、米其林餐廳摘星等尊榮禮遇,與親朋好友共享無價體驗。」

賽事外玩樂攻略:透過萬事達卡「擁抱日本」精選優惠,讓持卡人玩遍日本享尊榮

萬事達卡推出「擁抱日本」尊榮禮遇方案,消費者透過萬事達卡消費,可享有新幹線車票95折優惠,球迷們不僅能觀賞精彩的橄欖球賽事,更能輕鬆造訪場館周邊縣市。此外,萬事達卡也與知名訂房網站Agoda及Relux合作,持卡人能以最低88折的優惠價格預訂飯店住宿;專門提供日本飯店訂房的Relux以嚴選高檔飯店聞名,消費者透過Relux預訂,能以低至92折訂購有「昭和的龍宮城」之稱的目黑雅敘園(Hotel Gajoen Tokyo)或擁有百年庭園美景的椿山莊(Hotel Chinzanso Tokyo)等飯店,體驗道地優雅的日式氛圍。喜愛美食的饕客們則可以探訪多間米其林餐廳,以95折的優惠價格品嚐日本「壽司之神」的米其林二星名店「數寄屋橋次郎六本木店」、也可以前往擁有八十多年歷史的大阪米其林二星餐廳「Yunagibashi Takoyasu」品嚐最傳統的河豚料理,滿足味蕾的同時還能享有優惠價格、達成摘星成就。

還在規劃近期出遊計畫的你,可選擇到日本觀賞在亞洲難得一見的體育賽事,親身感受橄欖球與摘星之旅共譜的無價體驗。

