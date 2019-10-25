王金平告別44年立院生涯：選舉勝負不是一切，國家主權須捍衛

國民黨立委、前立法院長王金平今（25）日在立法院進行立委生涯最後一次總質詢，王金平日前從表態「參選總統到底」之後，就已明確說明未來不會續留立法院，也因此這場演說是他「9連任」立委、17年立法院長後的「告別演說」，本屆以來，王金平來已經完全不參與委員會質詢、審查預算和法案，也未曾出席黨團協商，每個會期僅在總質詢的最後一天，登記最後一個發言，並發表約30分鐘的演說。

王金平今日的演說從陳同佳案談起，接著談到國會文化，指出目前的國會在民進黨過半的手中，不斷利用過半優勢，輾壓一切法案，這也讓民進黨2018年選舉慘敗，目前總統大選民調領先，民進黨又故態復萌；王金平認為，國會文化是衝突、妥協、協商、包容，縱然是多數，也要包容少數，這樣的文化很難建立也很容易毀滅。

王金平回顧自己擔任院長任期內幾個重大的事件，以及強調協商的重要性，認為協商制度的存在非常重要，不能一味要求表決，雖然外界批判密室政治，但是國會中，協商的制度非常必要，不能輕言放棄。

王金平也提到2014年他任內發生訴求反黑箱服貿的318佔領立法院運動，並說「太陽花運動不是我們造成的，但是我們收拾乾淨的」，並說服貿最後沒簽的確是一個遺憾，但太陽花能不流血落幕，他可以無愧於天地。他提及香港的反送中運動現在看不到落幕的契機，港府應該要嚴肅面對。

王金平也說，台灣有人提出「今日香港，明日台灣」的憂慮，但台灣早已民選總統、立委，大家要有信心，「今日台灣，才是明日香港」追求的目標。他強調，選舉勝負不是一切，還有國家尊嚴、國家主權必須捍衛。



最後王金平用感性的語氣向大家告別，說明這44年的立委生涯，將一生的精華歲月完全獻給國家，希望後來的人能堅持國會自主的原則，這是台灣彰顯民主國家的真正精髓所在。講完之後包括國民黨、親民黨和民進黨的諸多立委、民進黨黨團總召柯建銘和行政院長蘇貞昌都上前和王金平致意合照，並鼓掌歡送王金平離開議場。

縱橫政壇超過40年，但近年成為「0質詢」立委

綜合《自由時報》和《ETtodday》報導，王金平今年78歲，在1975年底，以34歲當選該屆最年輕的立委，之後於1980年、1983年、1986年、1989年、1992年、1995年、1998年、2001年都連任成功，他在1993年獲國民黨提命競選第二屆立法院副院長並當選，隨後於1999年當選為立法院長，2002年、2005年、2008年、2012年都順利連任，蟬聯立院龍頭寶座17年。

王金平是現任最資深立委，也是史上任期最長的立法院長，曾歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文6任總統執政，因處事圓融、善於調和鼎鼐，頗受朝野敬重，不過因此被深藍支持者貼上「藍皮綠骨」標籤，更曾被前總統馬英九指控關說，引爆「馬王政爭」。

本屆擔任國民黨不分區立委，是王金平近17年來第一次卸下院長職務，不過王金平幾乎完全沒有參與委員會的質詢、審查預算和法案，僅有時候提出書面意見，也未曾出席黨團協商。

「該畢業就畢業」離開立法院接下來動向仍未知

王金平日前宣布要參選總統，但並未加入國民黨的黨內初選，後來又傳出將與郭台銘、柯文哲結盟，但除了和郭一起為國民黨籍的「郭家軍」候選人黃韻涵站台外，也並未有進一步動作，日前又傳出可能與親民黨合作，由親民黨提名參選總統，但目前王金平都未曾給予確切答案，也未曾表達要離開國民黨。

《中央社》報導，接下來是否會幫忙輔選立委，王金平說，有立委要求他去輔選就盡力而為；媒體追問如果國民黨總統參選人韓國瑜也邀請站台，王金平則說，他已講過要參選到底，怎麼還會去輔選別的總統參選人？他也講過，他支持韓國瑜選市長，支持韓國瑜做好市長，「後面就沒有了。」

王金平也說到，他絕對不留在立法院，該畢業就畢業，人總要能夠在適當的時機，劃下一個完美的句點。至於是否考慮脫黨參選總統，他僅表示以後再說。

值得注意的是，國民黨今天早上成立「中央助講團」，並舉行誓師大會造勢，包括連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫等歷任前主席都掛名榮譽團長，副主席曾永權、郝龍斌與胡志強等前任副主席擔任副團長，65名成員含括國民黨前政務官、黨中央幹部、不分區立委、部分直轄市議員、學者與名嘴，韓國瑜國政顧問團總召張善政、韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋也都是成員之一。

《中央廣播電台》報導，擔任團長的黨主席吳敦義表示，明年大選除了要讓國民黨唯一提名的總統參選人韓國瑜能順利當選，也希望能取得60席的立委席次，讓國民黨重返執政，不過去年地方選舉也是助講團成員之一的王金平，此次則沒有在名單之內。黨中央認為在王金平動向不明的情況下，不宜貿然將王金平列入名單中。



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核稿編輯：羊正鈺