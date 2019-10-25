《生日快樂》︰媽媽因賭入獄，一家人努力修補關係

文：錢安男｜圖：香港電台

Jacqueline的兒子Brian今年16歲，誕生於2003年8月，當年Jacqueline在孕期中適逢沙士肆虐，在人心惶惶的日子裡小心翼翼地等待新生命來臨。到了待產時刻，原本計劃自然生產的她卻要接受剖腹手術：「醫生說不要等，因檢查出來是Big baby。」八磅多的Big baby兒子出生後，在名校任職的Jacqueline希望在家照顧嬰兒，不願重返職場，提出請辭，後來經校長善意相勸後復工，本來在兒子出生後應該往人生新階段前進，Jacqueline卻走向了歧途。

臨盆前，Jacqueline剛升職，產假完畢復工後，到了新崗位，原本相處愉快的同事和她疏遠了，加上學校工作繁忙，她寄情賭桌：「我很失落，可能不想記起一些事情，想逃避。」她下班就往麻雀館跑，冷落了年紀尚幼的兒子，丈夫Steven不能接受這行為：「作為媽媽，無論如何也要多花時間照顧小孩......為了這件事，我們吵了很多遍。」可是Jacqueline沒有因丈夫責備而醒覺，更且把賭博地點由麻雀館伸延至澳門賭場，為了可以盡快前往澳門賭錢，Jacqueline曾在放工後急不及待地乘搭直升機過境。

Jacqueline產後突然嗜賭，深愛太太的Steven多次勸導她戒賭，她答允了卻食言。有一次他致電試探太太所在位置，然後駕車在她經常出入的麻雀館前兜圈，正好看見太太出來。Jacqueline被逮個正著，準備開門上車，Steven踏油門而去：「我不知道自己想去哪裏，只是不想回家。」及後Steven發現太太連自己的退休金也輸掉：「晴天霹靂！怎麼辦？」面對還之不盡的賭債，Steven考慮離婚。

圖片由作者提供 Jacqueline（右）分享16年前產後嗜賭經歷，丈夫Steven（左）當年飽受困擾。

Jacqueline負債纍纍，向學生家長借貸60萬元，東窗事發後遭起訴，被判入獄13個月。她與家人一起為兒子Brian慶祝五歲生辰後不久服刑，在鐵窗裡渡過中秋節：「以前理所當然，不覺得特別，不珍惜；入獄後，很淒涼。 」刑期跨越兩個人月兩團圓的中秋節，Jacqueline在監牢裏感觸良多：「我以後盡量不要和家人分開了。」

媽媽入獄，Brian的生活起居交由外婆和外傭照顧，家人隱瞞媽媽犯事坐牢真相，而Brian對媽媽的印象也不太深刻：「小時候覺得自己好像沒有媽媽一樣，我告訴別人自己沒有媽媽。」六歲生日那天，媽媽仍在服刑，雖然身邊有親友和他慶祝，但Brian不快樂：「很孤獨，沒有媽媽。那是我最不開心的生日。」

本來要離婚的Steven回想結婚誓言，曾答應太太對她不離不棄，共渡患難：「要做起來很難，但這一刻不理她，任她去死，這是我應做的事嗎？」最後Steven打消了念頭。Jacqueline出獄後，成為更生會一分子，與別人分享自己經歷。自此一家人努力修補關係，重建家庭。

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Brain在10歲得知真相後，決定面對現實，經常和父母一起出席活動：「我的家本來要散掉，可是爸爸選擇了原諒、克服和堅持，不放棄這個家。很感恩能在這家庭成長。」回顧16年前媽媽產後嗜賭而引發的家庭危機，Brian懷疑是因為自己出生所導致。看着兒子，Jacqueline說：「很多事情看似是咒詛，卻是祝福。」

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香港電台電視節目《生日快樂》逢星期六晚上8時在港台電視31及31A播映。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂