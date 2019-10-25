中越南海對峙數月後，中國外交部證實探勘船「完成任務」離開萬安灘

（中央社）一艘中國探勘船先前進入越南海域探勘石油，與越南船隻在南海海域陷入緊張對峙超過3個月後，這艘探勘船24日已離開越南專屬經濟區。

根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，在至少2艘船隻護送下，中國探勘船「海洋地質8號」24日早上離開越南專屬經濟區，航向中國。

路透社報導，中國7月初派遣「海洋地質8號」進入南沙群島萬安灘進行震測探勘，中越雙方對峙局勢升溫。

越南外交部再三指控「海洋地質8號」和護航船隻侵犯越南主權，並要求北京當局從越南海域撤出中國船隻。

越南外交部並未立即回覆路透社的電郵置評要求。

為抗議中國在越南專屬經濟區進行離岸海事探勘，越南民間團體8月曾在中國駐河內大使館外示威抗議。不過，越南警方迅速驅散這起短暫抗議活動。

國際戰略研究所（IISS）成員哈晃合（Ha Hoang Hop）表示：「中國不希望任何非東南亞國家協會（ASEAN）公司在南中國海開採石油。」

哈晃合說，中國僅於俄羅斯石油公司（Rosneft）營運的第5白龍鑽井平台（Hakuryu-5）在越南06.1油田完成鑽探後不久，才撤離「海洋地質8號」。

Marine Traffic的資料顯示，自從中越對峙以來，中國海警船隊也不斷在該油田作業。

中國聲稱擁有資源豐富南海的幾乎所有海域主權，但鄰近的汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也是主權聲索國。

此外，路透社報導，中國外交部發言人華春瑩在同日的例行記者會上證實「海洋地質8號」已離開爭議海域的消息，指「海洋地質8號」是根據中國政府的安排，進入南海的中國控制海域進行科考任務，目前相關作業已經完成。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜