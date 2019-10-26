動保團體遭爆利用TNVR詐領上萬元補助，新北市已介入調查

新北市議員李倩萍與羅文崇昨（25）日舉行記者會，踢爆新北市補助動保團體TNVR，竟有動保團體涉以同樣犬隻、同樣角度照片「有恃無恐」大量請領補助，懷疑動保處人員內神通外鬼；新北市動保處長陳淵泉表示，全案已送政風清查，若有不法將送法辦，也將追討不法所得、終止契約。

《自由時報》報導，李倩萍與羅文崇表示有團體多次重複詐領補助金，就他們抽查的180件申請案，有55組共110案重複，詐領金額至少約5萬5000元，其中以社團法人台灣照顧生命協會（簡稱照生會）最多。

被點名的照生會執行長董冠富表示，申請案件都通過動保處審核，懷疑是過去與動保處合作的團體，不滿補助金遭瓜分栽贓報復，8、9月市府曾派員徹查，未查獲有問題。至於動物照片雷同，他解釋說，「流浪犬毛色相似很多，不能因此就亂栽贓。」

《NOWnews》報導，動保處今年編列447萬元補助動保團體替街犬、貓執行絕育，及350萬元辦理流浪動物委外結紮勞務採購，卻遭民眾檢舉有近30%補助案有疑點。

羅文崇說，同樣照片、同樣晶片、同樣申請人，申請核銷的單據卻填寫不同的絕育日期、申請日期，「如此肉眼可辨識的問題，市府竟然還審核通過，業者連圖都不修，有恃無恐態度，令人懷疑動保處裡應外合、內神通外鬼」。

《ETtoday》報導，動保處表示，絕育核銷文件需有動物術前、術後照片、動物醫院編號、手術切除照片、剪耳、動物醫院院章、施術醫師蓋章及施打晶片、註記施行手術日期及捕抓、回置地點之行政區及路名等，檢核項目眾多要重複請領並不容易，且有初審及複核機制，主動發現疑慮案件當下已剔除不給予給付，為避免有漏網之魚將會同政風重新進行比對。

什麼是TNVR？

根據《維基百科》，TNVR是誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地／回置（Trap Neuter Vaccinate Return）的縮寫。

在1980年代後期和1990年代早期，數個動物保護團體相繼在美國推廣TNR的做法。以人道方式管理和減少流浪犬和流浪貓數量，藉由對流浪犬貓施以絕育手術，使之無法繼續進行繁殖，從而控制流浪犬貓族群的增長速度。

在早期，TNR原為誘捕、絕育、釋放（Trap Neuter Release）的縮寫。後來歐美的相關團體把TNR中的Release（釋放）一字改成Return（放回原地或回置），以強調絕育後的犬貓會被放回原來發現和捕捉牠們的地方，而不是隨意釋放到非其原生環境當中。回置的目的是避免流浪犬貓陷入無法適應新環境而難以生存之風險當中，因此放回原處是較合乎人道精神的做法。

另外，也有部份動物保護團體開始把TNR改稱為CNR（中文：捕捉、結紮、放回原處/回置，英文：Catch Neuter Return），以「捕捉」取代「誘捕」，使其字面意義上更貼近實務操作的過程。

近年來，為了防疫的考量，無論是政府機關抑或是動物保護團體都開始在原來TNR的程序上增加了注射狂犬病疫苗（Vaccinate）的步驟，作為預防狂犬病擴散的重要手段。

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核稿編輯：羊正鈺