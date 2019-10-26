澳洲「烏魯魯」巨岩攀登禁令生效前，遊客大量湧入「朝聖」

經過原住民數十年的抗爭，澳洲政府決定禁止遊客攀爬烏魯魯（Uluru）巨岩。在禁令生效（10月26日）前一天，數以百計觀光客破曉後便排成長長人龍，在最後的機會攀登烏魯魯巨岩。

《中央社》報導，這座被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產（World Heritage）的348公尺高巨岩，之前稱作艾爾斯岩（Ayers Rock），雖然位於北領地（Northern Territory）艾麗絲泉（Alice Springs）附近的偏遠沙漠地區，仍是最受歡迎的觀光景點。

烏魯魯巨岩傳統上的擁有者阿南古人（Anangu），自1985年這片園區回歸原住民控制以來便要求封山。阿南古人認為烏魯魯是祖先走過的路，對他們來說有極大的精神意義。

來自澳洲阿得雷德市（Adelaide）的文恩康布（Sonita Vinecombe）表示，因為禁令即將生效，讓她趕緊來到烏魯魯巨岩。她說：「我們本來沒有計劃這麼快來，但因為這是最後一天，所以我們來了。」

根據政府的資料顯示，今年截至6月底為止，有近40萬觀光客湧向澳洲這個著名地標。禁攀令是在兩年前宣布，當時只有不到20%的旅客攀爬烏魯魯巨岩。

《TVBS》報導，烏魯魯巨岩，長久以來就被當地原住民視為聖地，他們認為遊客攀登巨岩等同褻瀆神靈，加上數十年來，遊客死亡意外頻傳，封山也能防止悲劇發生，未來民眾來訪，只能從遠處觀看，一旦違法攀爬被抓，可開罰630澳元，約台幣1萬3千多元。

One day out from Uluru climb closure, this is the line at 7am. pic.twitter.com/fxs344H6fV — Oliver Gordon (@olgordon) October 23, 2019

烏魯魯岩的歷史背後，原住民與澳洲政府的角力

《轉角國際》報導，位於澳洲中部的烏魯魯，也有「世界肚臍」之稱。數千年來，烏魯魯都是澳洲中部原住民的信仰核心；但當歐洲的白人殖民者，於18世紀末期大批登陸澳洲後，原民的土地慘遭掠奪，就連烏魯魯也失去原本的名字，而被殖民的英國人以南澳洲首相亨利．艾爾斯（Henry Ayers）的名字，冠稱作「艾爾斯岩」（Ayers Rock）。

由於其景觀的壯闊與特殊性，過去150年來，「艾爾斯岩」都是澳洲內地觀光的熱門景點，但其原本的原民文化與社群，卻遭到驅逐與剝削；直到80年代，逐漸清醒的澳洲政府，才開始承認原住民的傳統領域，並於1985年10月26日，正式將烏魯魯的傳統領域「返還」給阿南古人。

然而烏魯魯的返還，並非全無條件。在澳洲政府的要求下，雙方在1987年共同成立了「烏魯魯-卡達族塔國家公園管委會」，阿南古人所推派的傳統領域持有者代表們，也必須同意將烏魯魯「租借」給澳洲政府99年。

Photo Credit: Reuters/達志影像

遊客與原住民間的認知差異

《公視》報導，墨爾本遊客德爾克斯認為，「我不覺得攀登會造成什麼傷害，只要你不要破壞任何東西，只要尊重他們的文化，就只是步行啊，不要破壞任何東西或留任何垃圾在上頭。」



但對阿南古人來說烏魯魯有如他們的聖殿，先祖造世之後遺留的能量全都留在上頭，因此往來攀爬烏魯魯被視為是打擾能量與先祖記憶的禁忌。1985年起阿南古人便大力爭取禁止攀登令，一直到2017年才獲得通過。

阿南古長者佛瑞斯特表示，「你知道的這是一個宗教地點，是一個信仰之地朝拜之地，所以為什麼要（攀登）呢？」

《上報》報導，BBC引述當地老者費舍（Donald Fraser）表示，樂見禁令實施後減輕烏魯魯岩的負擔，「現在是時候讓攀登（的行為）好好休息，得到休養。」雖然遊客將再也無法體驗到攀上巨岩的珍貴體驗，但阿南古人多年以來的沮喪也可望劃下句點。

據ABC，澳洲國會議員、原住民事務部長懷耶特（Ken Wyatt）則表示，對於禁令生效前大量遊客搶攀烏魯魯岩的情況感到失望，更將攀登烏魯魯岩的舉動以爬上「澳洲戰爭紀念館」（The Australian War Memorial）來類比，呼籲攀登巨岩的人士對自身不尊重當地社群的行為加以反省。

Photo Credit: Reuters/達志影像

有關烏魯魯岩的故事

《BBC》報導， 阿南古人相信，一開始，世界是不成形的，沒有特色。生物的「祖先」從這個空隙中出現並穿越整個土地，創造了所有的生物物種和形式。 烏魯魯岩是祖先完成這項壯舉的物理證據。

另一個故事是Lungkata的故事，Lungkata是一個貪婪，不誠實的藍舌蜥蜴，他從北方來到烏魯魯， 偷了 Emu的 肉。 烏魯魯岩上一塊巨大的藍色斑點，是 Lungkata 被 Emu​​​​​怒火 燒毀的屍體滾落並留下痕跡的地方。

「他通過偷竊來做壞事。這就是為什麼我們告訴孩子們不要偷竊，因為他們會受到像 Lungkata 那樣的懲罰。」

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核稿編輯：羊正鈺