台灣同性婚姻元年：同志大遊行人數破紀錄，為何「民主」DM數量那麼少？

台灣同志遊行今天下午將在北市府廣場登場，主辦單位印製7種不同顏色跟字詞的DM，鼓勵民眾發揮創意拼字，其中寫有「民主」的DM數量較少，希望能提醒大家民主得來不易。遊行將在今天下午從北市府集結出發，今年的遊行主題為「同志好厝邊」。

第17屆台灣同志遊行總召鄭智偉表示，今年是台灣同性婚姻的元年，同婚專法的過關也讓今年同志遊行比往年更盛大，雖然同婚法案還不到真正平權，但已經達成台灣性平運動史上重要里程碑。

鄭智偉表示，今年遊行主題為「同志好厝邊」，希望同志成家後，社會都能看到同志存在，同志不只可能是大家的家人，也可能是左右鄰居、身邊同事等，也提醒同志朋友，同志的厝邊也有各式各樣多元存在，希望同志能發揮好厝邊精神，好好善待這塊土地上的每一份子。

鄭智偉說，今年在遊行路線上設置了3個小舞台，希望能在沿路上鼓舞參與民眾，也準備了5面長9公尺、寬6公尺的多元性別旗，包含跨性別旗、雙性戀旗等，強調台灣同志遊行不只是同性戀的遊行，是屬於所有人、所有異性戀、所有友善同志的遊行。此外，今年也有一台彩虹行動車，車上印了大大的台灣，希望讓全世界看見台灣。

鄭智偉指出，今年一共印了7種顏色DM，上面分別有不同的字包含「同志」「好」「厝邊」「多元」「愛」「台灣」及「民主」，歡迎遊行群眾可以在路線上自由造句。

鄭智偉表示，「同志」「好」「厝邊」等其他文宣都各印了一萬份，唯有「民主」印的份數比較少，主要用意是希望提醒大家「民主很難找」「民主要珍惜」，鼓勵所有人去尋找得來不易的民主。

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遊行路線與活動內容有何不同？

《中央社》報導，根據遊行主辦單位規劃，遊行隊伍將由六色大隊（紅、橙、黃、綠、藍、紫）組成單一路線，並從台北市政府廣場出發，從逸仙路轉忠孝東路後一路行經東區、華山，最後抵達凱達格蘭大道，遊行路線總長約5.5公里，在凱道也設有終點舞台，有彩虹大使HUSH及藝人一同為愛發聲。

台灣同志大遊行今天登場，主辦單位估截至下午4時已有17萬人參與，除了有香港民眾帶著「光復香港」旗幟參與遊行，提醒自由的珍貴，也有異性戀者帶小朋友參與，教導認識多元。

今年遊行如同以往，不少同志都盛裝打扮出席，也有香港民眾不約而同帶著「光復香港、時代革命」的旗幟參與遊行，他們接受中央社記者訪問時表示，今年是台灣同性婚姻元年，對比近4個月香港的狀況，希望能透過旗幟及標語提醒台灣民眾，「這種自由很可貴、並非從天上掉下來的」，大家應該去守護、珍惜。

今年同志遊行，同志運動先驅祁家威也不缺席，他今天全身穿著彩虹衣，帶著自己的彩虹大旗現身。祁家威表示，他今天會全程走完遊行，且如同往年，會在高樓上搖擺彩虹旗，但今天歡欣的走完遊行後，明天開始仍要繼續針對還未完成的跨國婚姻及收養等問題繼續努力。

除了同志之外，今年也有異性戀家庭特別帶小朋友來參與遊行。帶著6歲小朋友參加遊行的陳太太表示，自己學生時期就認識許多同志朋友，然而社會上對於同志有太多的誤會跟誤解，希望透過參加遊行教育小朋友認識同志、了解同志，「與其看書本，不如看現場」。

陳太太指出，讓小朋友接觸不同族群的人，也希望未來當有人因不了解而欺負同志時，自己的孩子可以用正確觀念去教導其他小朋友認識同志。

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總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，分別以貼文跟影片表達支持

蔡英文今日在臉書貼文表達對同志的支持：

在那天後，我們原本的家庭依然幸福，原本的婚姻依然美好，原本的信仰依然自由。

唯一的不同，是更多的人一起擁有幸福。

感謝所有人的互相體諒，彼此包容，讓爭議不見、讓幸福來到。

行政院長蘇貞昌則在昨日於臉書發表台語影片指出：「社會一步一步漸漸進步。過去由於不了解，以為同性戀是一種病。現在醫學進步，已經證明同性戀雖然是少數，但也是天生自然的。同性戀不是疾病、不會傳染，也不會因為教育或宣傳改變。既然同性戀是天生自然的，就算是少數也應該被我們尊重和公平對待。」

蘇貞昌表示，依據「大法官釋字748號」的內容，對相同性別的婚姻自由要平等保護，而大法官解釋效力等同《憲法》，因此政府必須遵守。蘇貞昌也重申政府尊重去年底的公投結果，因此沒有修改《民法》而是通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，以專法保證同性婚姻。

蘇貞昌最後總結，專法實施5個月以來，社會沒亂，我們的生活也完全沒影響。專法只是開一條路讓同性戀可以走，讓所有國民的婚姻自由都同樣得到法律的保護。

教育部呼籲尊重差異，防範霸凌問題

《中央社》報導，教育部今天在遊行前，提醒各級學校應落實《性別平等教育法》第12條，提供性別平等的學習環境，尊重及考量師生不同的性別、性別特質、性別認同、性傾向。並建立安全的校園空間，對因性別處於不利處境的學生，提供積極協助。

去年公民投票第11案通過，被視為對性別平等教育的一大打擊。不過，教育部於今年4月修正《性別平等教育法施行細則》第13條，以「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」取代「同志教育」，獲得挺同婚團體的熱烈支持，盛讚是將同志教育一詞「解壓縮」，更為精確和完整。

教育部長潘文忠近來也不斷在公開場合，譴責部分團體和人士惡意扭曲、混淆性平教育，並依法舉報。他也在個人臉書上撰文紀念「玫瑰少年」葉永鋕，並與知名YouTuber鍾明軒對談校園中的性別霸凌議題，呼籲教育界尊重孩子的差異，都引起網路熱烈討論和迴響。

同婚上路5個月的相關統計

《中央社》報導，同婚合法化的《司法院釋字第七四八號解釋施行法》自5月24日施行，全國戶政事務所同日起受理同性結婚登記及終止結婚登記。

內政部長徐國勇10月7日赴立法院內政委員會進行業務報告，根據內政部送到立法院的報告指出，截至今年8月底止，已有1827對登記結婚，其中男性605對、女性1222對；終止結婚登記34對，其中男性18對、女性16對。

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核稿編輯：羊正鈺