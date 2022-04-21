東帝汶總統大選：諾貝爾和平獎得主霍壓倒性領先，將二度擔任總統領政

（中央社）根據選舉秘書處20日公布的初步結果，諾貝爾和平獎得主霍塔（Jose Ramos-Horta）在東帝汶總統大選第二輪決選投票，贏得壓倒性勝利。

法新社報導，全部計票結束後，選舉秘書處官網顯示，72歲的霍塔以39萬7145票、得票率62.09%，擊敗現任總統古特瑞斯（Francisco Guterres）的24萬2440票、得票率37.91%。

選舉結果還需要得到東帝汶選舉委員會確認。

勝選賦予霍塔第2度執政機會，他曾在2007到2012年擔任東南亞最年輕國家東帝汶的總統。

歐盟觀察員德維薩（Domenec Ruiz Devesa）今天表示：「這場選舉競爭激烈，競選活動基本上相當和平。」他也說計票過程獲得「正面」評價。

European Union Election Observation Mission Timor-Leste 2022 Press Release on the second round of the presidential elections.@EU_TimorLeste

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霍塔將於5月20日東帝汶脫離印尼獨立20週年當天就職。東帝汶是前葡萄牙殖民地，曾被印尼占領長達24年。

霍塔因為致力尋求和平解決東帝汶衝突，於1996年獲頒諾貝爾和平獎，2008年遭叛軍暗殺未遂，逃過一劫。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1996年諾貝爾和平獎得主：東帝汶主教 Carlos Filipe Ximenes Belo（右）和霍塔，於1996年12月10日在挪威奧斯陸舉行的諾貝爾獎頒獎典禮上展示他們的獎項。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範