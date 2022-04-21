2022/04/21,
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東帝汶總統大選：諾貝爾和平獎得主霍壓倒性領先，將二度擔任總統領政

東帝汶總統大選：諾貝爾和平獎得主霍壓倒性領先，將二度擔任總統領政
東帝汶前總統、諾貝爾和平獎得主奧爾塔3月19日到投票所投票，而他也是本屆東帝汶總統大選參選人。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

由於不滿東帝汶現任總統古特雷斯執政期間造成的政治僵局，諾貝爾和平獎得主及前總統霍塔，決定重返政壇參選，並在4月20日的第二輪投票中獲得勝利。

（中央社）根據選舉秘書處20日公布的初步結果，諾貝爾和平獎得主霍塔（Jose Ramos-Horta）在東帝汶總統大選第二輪決選投票，贏得壓倒性勝利。

法新社報導，全部計票結束後，選舉秘書處官網顯示，72歲的霍塔以39萬7145票、得票率62.09%，擊敗現任總統古特瑞斯（Francisco Guterres）的24萬2440票、得票率37.91%。

選舉結果還需要得到東帝汶選舉委員會確認。

勝選賦予霍塔第2度執政機會，他曾在2007到2012年擔任東南亞最年輕國家東帝汶的總統。

歐盟觀察員德維薩（Domenec Ruiz Devesa）今天表示：「這場選舉競爭激烈，競選活動基本上相當和平。」他也說計票過程獲得「正面」評價。

霍塔將於5月20日東帝汶脫離印尼獨立20週年當天就職。東帝汶是前葡萄牙殖民地，曾被印尼占領長達24年。

霍塔因為致力尋求和平解決東帝汶衝突，於1996年獲頒諾貝爾和平獎，2008年遭叛軍暗殺未遂，逃過一劫。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
1996年諾貝爾和平獎得主：東帝汶主教 Carlos Filipe Ximenes Belo（右）和霍塔，於1996年12月10日在挪威奧斯陸舉行的諾貝爾獎頒獎典禮上展示他們的獎項。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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