2022/04/15,
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新加坡第4代團隊領導成型，黃循財將接任總理

新加坡第4代團隊領導成型，黃循財將接任總理
新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財。Photo Credit: 中央社

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原被視為新加坡下任總理人選的副總理王瑞傑去年4月突然宣布，不再擔任第4代領導團隊領軍人物。王瑞傑隨後也卸任財政部長一職，並由黃循財接任，4月14日李顯龍正式宣布黃循財已獲得支持成為新一代領導人。

（中央社）歷經一年的時間，新加坡下任總理人選終於明朗化，身兼星國執政黨人民行動黨秘書長的總理李顯龍14日宣布，財政部長黃循財獲推內閣成員支持，將成為第4代團隊領導人。

原被視為新加坡下任總理人選的副總理王瑞杰去年4月突然宣布，基於年齡及健康考量，不再擔任第4代領導團隊領軍人物，為星國政壇投下震撼彈。王瑞杰隨後也卸任財政部長一職，並由黃循財接任。

王瑞杰不再擔任第4代領導團隊領導人後，黃循財、現任教育部長陳振聲、衛生部長王乙康都被外界視為最有可能出任星國下任總理的人選。

李顯龍14日發布聲明表示，經協商後，內閣部長確認選擇黃循財作為第4代團隊領導人。

李顯龍說，第4代領導團隊在過去2年疫情期間密切合作，有機會更加了解彼此的長處，「隨著疫情穩定下來，我們現在能重新檢視接班的問題」。

確定由黃循財擔任第4代團隊領導人後，李顯龍也將針對內閣進行調整。

現年49歲的黃循財自2011年起擔任國會議員，曾任國家發展部長、教育部長等職。2020年全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，新加坡政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財擔任工作小組聯合領導人之一，多次親上火線說明防疫政策。

黃循財今天晚間在臉書發文表示，第4代領導團隊成員肩並肩共同對抗疫情，「很榮幸被選為團隊領導人，我會盡全力堅守職責」。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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