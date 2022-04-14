2022/04/14,
印太

泰國盼邊開放觀光邊穩住疫情，潑水節連3年禁打水仗

泰國盼邊開放觀光邊穩住疫情，潑水節連3年禁打水仗
2022年的潑水節是泰國連續第三年政府禁止進行大型潑水活動，但允許民眾到寺廟進行傳統的禮佛儀式。Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

2020年COVID-19疫情爆發第一年，泰國政府禁止所有慶祝活動也禁止跨府移動，當年的宋幹節成為半世紀以來最冷清也最乾的潑水節；隔年疫情稍緩，政府勸導民眾盡量避免跨府移動，且只准許民眾到寺廟祈福，禁止大型潑水活動，而今年依然禁止潑水活動。

（中央社）COVID-19疫情陰影未散，泰國的潑水節今年連續第三年無水可潑，民眾和遊客雖然失望無法享受打水仗樂趣，但也能理解政府防疫政策。宋干節後若疫情持續平穩，泰國有望放寬更多入境措施。

俗稱潑水節的宋干節（Songkran）是泰國重要的節慶，也是泰國人返鄉過節的時刻。往年各地都有大型潑水活動，曼谷的主要商圈如席隆（Silom）和考山路（Khao San Road）更是一級戰場，每年都吸引無數國際旅客到泰國享受打水仗的樂趣，是泰國極為重要的觀光來源。

但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發第一年，政府禁止所有慶祝活動也禁止跨府移動，當年的宋干節成為半世紀以來最冷清也最乾的潑水節；2021年疫情稍緩，政府勸導民眾盡量避免跨府移動，且只准許民眾到寺廟祈福，禁止大型潑水活動，讓2021年的宋干節仍然乾涸不已。

今年由於Omicron變種病毒引起的症狀多為輕症，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）同意4月13到15日的宋干節一切慶祝活動可以舉行，民眾也可以跨府移動，但是在慶祝活動時，必須遵守防疫規定並進行快篩。

原先曼谷多個商圈的商家期待可以恢復潑水活動，以帶來更多觀光收益，但公衛專家預估宋干節後最糟可能一天新增10萬例確診，泰國疫情指揮中心因此宣布禁止民眾在公共場合潑水或是進行泡沫派對，民眾可以到寺廟進行傳統宗教儀式，也可以和長輩團聚和進行淋水祈福儀式，但盡量避免長時間的聚餐。

傳統上泰國人宋干節會到寺廟禮佛和祈福，曼谷知名寺廟金山寺（ Wat Saket）一早就有大批人潮，更有不少外國遊客造訪，比起前2年熱鬧許多。

泰國民眾宋猜（Somchai）在禮佛後接受中央社訪問表示，現在出門當然還是會有點擔心，不過民眾的防護充足，整體疫情不算太嚴重，雖然今年仍然不能潑水，但大家要調適自己的生活方式，如果聚會太頻繁，會讓衛生單位無法負荷，因此他認為政府禁止潑水是正確的決定，現在看到遊客回流，他相信經濟會慢慢恢復。

前2年因為疫情限制而冷清無比的考山路商圈因為外國遊客可以入境也熱鬧許多，不少餐廳坐滿觀光客，路邊出現不少路邊攤和嘟嘟車招攬顧客，考山路已在逐漸恢復往日繁榮景象。

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Photo Credit：中央社
為了防止COVID-19疫情擴散，2022年的潑水節是泰國連續第三年政府禁止進行大型潑水活動，往年打水仗最熱烈的考山路商圈無水可潑，但已可看到外國觀光客回流。

在考山路已經開業10多年的餐廳業者Bow接受中央社訪問表示，今年不能打水仗雖然有點遺憾，但這是大家為了防疫要一起努力，去年11月開始遊客已經慢慢回流，人數大約是疫情前的2到3成，她希望遊客對泰國有信心，也希望政府多推廣觀光，讓泰國觀光業重返繁榮。

有些因為想要享受打水仗樂趣而來到考山路的外國遊客看到沒有水可潑難免有點失望，英國遊客Holly打算在泰國遊玩10天，她表示家人之前到柬埔寨過新年，經驗非常好，因此她和男友選擇潑水節來泰國玩，沒有水仗可以打她是有點失望，但能理解泰國的防疫政策比英國嚴格。

今年宋干節後的疫情發展對泰國觀光經濟至為關鍵，泰國已從去年11月開始逐步取消入境的防疫限制，今年第1季入境的旅客達到47萬人次，超過去年一整年的42萬人次，政府打算若宋干節後疫情持續平穩，將在5月取消入境PCR核酸檢測，改以ATK快篩取代，預估可以吸引更多的國際旅客赴泰。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元


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