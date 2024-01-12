【圖輯】柯文哲選前之夜凱道造勢現場喊破30萬人，支持者振奮高呼「棄藍綠，保台灣」
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民眾黨備受關注的選前之夜今晚在凱道現場喊出超過30萬人，加上參與線上直播的共有55萬人。以年輕族群為主的支持者們興奮高喊口號，揚言超越藍綠，還有數名千萬點閱的網紅到場一字排開力挺。柯文哲表示，大家對國家的期盼他都有看到，「你們想要的未來，我一定會實現。」
2024總統大選將在（13）日登場，關鍵的1月12日選前之夜凱道路權由民眾黨搶下，下午4點就有人到場排隊。到了傍晚6點人潮已滿到景福門，在晚間9點時，主辦單位宣布現場超過30萬人，加上線上參與直播的共有55萬人。
台下的熱情的支持者頭戴著綠色的「民主小草」頭燈，高喊「台灣的選擇柯文哲」、「集中選票投一號」、「超越藍綠最強戰力」、「義無反顧拚1次」、「棄藍綠，保台灣」等口號。
這是民眾黨首次參與總統大選，雖然「藍白合」一直到最後終究破局，但柯文哲的支持者熱度未減，在最後一個月急遽升溫。今晚在現場可以看到許多年輕上班族、一群群的朋友一起來參加，還有不少年輕家庭帶著小孩來到現場，支持者都非常興奮，主動在路上輪流帶著群眾喊口號。
日前各界都在關注柯文哲選前之夜人潮能否擠滿凱道，甚至超越前一晚的民進黨宣稱的20萬人。就結果來看，民眾黨的支持者似乎更為熱情。
比起前一晚民進黨的支持者約莫在8點半才將景福門包圍，今晚在7點半時就已經蔓延到仁愛路、信義路上。雖然有架設電視，但許多民眾也打開直播來觀看舞台節目。
柯文哲：你們想要的未來我一定會實現
柯文哲於晚間9點多到現場時，先從景福門附近現身，發表一小段短講後，在眾人簇擁下走向凱道舞台。他表示，上舞台之前可以比較接近看到大家，看一看大家的臉龐，看一看大家手中白紙上寫的願望。
柯文哲上台後表示，這一路對手不斷攻擊民眾黨沒陸軍、沒資源，但今天凱道的大家證明了柯文哲不是一個人。在贏回國家的道路上，大家一直陪伴在柯文哲身邊。因此他要深深感謝每個支持者。
柯文哲說，10年前夏天，2013年8月3日是他第一次站在凱道，當時還是台大醫生，為了「洪仲丘事件」穿著白衣大喊「要真相」。但曾說要謙卑、公開透明、拒絕黑金、實現公平正義的政府，最後全部都沒實現。他也批評，好多年前就有「五缺」缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，現在還是有「五缺」，而且還缺口罩、快篩、疫苗，甚至缺雞蛋。
柯文哲指出，多年來大家希望打造一個公平正義、美好未來的國家，「今天晚上，我們為了這個理想，再次站在這地方，但這次我們角色不一樣，這次我決定扛起責任守護民主，這次我決定要跟你們一起贏回這個國家，這次我跟你們一樣，要迎向我們自己的未來」
柯文哲也說，看到各位支持者高舉的牌子寫著對國家的期待，想要公平正義的未來、實現夢想的社會、安全舒服的家、百工百業有勞動尊嚴和安全、地球只有一個應好好照顧她、台灣是我們的家要全心全意守護，「我正式承諾，親愛的台灣人民，你們想要的未來，我一定會實現，台灣就是我們的家，我們會一起守護我們的家，迎向公義的未來」。
而副總統候選人吳欣盈表示，非常高興3年前柯文哲讓她當不分區立委，可以投入服務台灣的行列。她有好消息與壞消息，壞消息是藍綠惡鬥了24年，拖垮了台灣向前的腳步，應該做的都沒有做。但好消息是許多問題國際早有解方，譬如歐盟的GDPR個資法，讓人民做自己資料的主人；新加坡的主權基金、歐美的數位醫療、綠色金融等，「我相信只要接軌國際，我們一半的問題就可以解決了」。
黃珊珊說，今晚站在凱道就是在寫下歷史，可以告訴全世界，白色力量將要終結藍綠對立。
她說站在她身後的其他不分區立委提名人來自各行各業，代表著不同族群。這是對台灣人民莊嚴的承諾，承諾民眾黨會秉持理性、務實、科學的精神，成為台灣最穩定的力量。
她說要走出藍綠二元對立的仇恨與撕裂，打造包容多元的社會，建立強力的監督力量，也要監督柯文哲執政，也要相信柯文哲所說的，「相信，美好台灣」。
去年剛剛加入民眾黨的黃國昌也表示， 10年前柯文哲參選台北市長，是要改變台灣政治文化。而他發起的這場運動經過了10年在今晚走到凱道，這場運動屬於所有參與集會的人，更是屬於台灣每個人。
黃國昌表示，不需要靠鈔票，不需要靠緊抱媒體財團大腿，每位公民都正在改寫台灣政治歷史。這場公民運動不會像兩大黨一樣用仇恨撕裂。想要贏得這場選戰，要用愛、團結，要贏的不只是這場選戰，要贏回我們的國家。
千萬點閱網紅齊幫柯文哲站台力挺，館長：愛台灣不是民進黨專利
包含館長陳之漢、葉式特工、DearNANA、2Chill等網紅今天晚上也到凱道助講。館長表示，過去無論藍綠上他直播間，都說過要居住正義，司法改革，但是4年過去了有改變嗎？台下大喊「沒有！」，館長強調，愛台灣不是民進黨的專利，高喊「下架民進黨」、「棄藍綠保台灣」等。
葉式特工則說，這場選戰靠的不是仇恨動員，而是愛，因為支持者參加活動都有共同目標，互相關心。他說，年輕人常常被貼上草莓族、躺平族標籤，當柯文哲被打壓時，都是年輕人、各黨部小草展現毅力掃街，讓長輩願意相信年輕人的決定。
最後網紅們也共同上台，在館長帶領下齊喊口號，表達力挺柯文哲，台下跟著大喊口號，將氣氛炒到最高點。
今天晚上民進黨則在板橋站前廣場舉辦造勢，現場喊出25萬人參與。而國民黨則在板橋第一體育場，喊出有22萬人參與。明天將揭曉誰能入主總統府。
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核稿編輯：楊士範
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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