【圖輯】民進黨凱道造勢破15萬人，蔡英文：請再相信我一次，讓賴清德延續「世界的台灣」路線

2024總統大選1月13日登場，大選到數最後48小時，民進黨今（11）日晚上在凱道舉辦造勢晚會，人潮越晚越多，約9點時整個景福門被完全包圍，人潮從中山南路滿到仁愛路上，現場喊出破15萬人，支持者情緒高昂、大喊「美德贏台灣」等口號。陳時中、蘇貞昌、陳建仁、鄭麗君等紛紛上台支持，蔡英文在最後壓軸登場，呼籲選民「再相信他一次」投票給賴清德和蕭美琴，讓他們延續正確的道路，在世界上架台灣。

蔡英文細數8年政績：請再相信我一次，而我相信賴清德

蔡英文呼籲大家一起回頭看看這8年，加薪減稅、長照幼托、居住正義，他直言，雖然有讓人滿意，也有不盡如人意之處，但每步都在往前走。改變是要變得更好；穩健可以帶來改變。只要方向正確、腳步不停，就能抵達終點。

Photo Credit:民進黨提供

蔡英文一一指出，台灣終於自己做出第一艘潛水艦「海鯤號」原型艦已下水。台股指數翻倍成長，超越香港恆生指數。台灣的人均GDP超越韓國。台灣的綠電年度的總發電量已連續2年超越核電。台灣的出口總值成長超過7成，對中國的出口占比降到21年來的新低，已經脫離「先走向中國，再走向世界」的路徑。

蔡英文表示，現在2300萬人口的台灣，是全世界第21大經濟體，國家競爭力已經是全世界第6名。而台灣不只民主是亞洲第一、自由是亞洲第一，也是亞洲第一個實現婚姻平權的國家。蔡英文感謝群眾，表示大家一起留下了「世界的台灣」，一個世界認識、認同、願意共同守護的台灣。

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蔡英文也謝謝群眾願意給民進黨8年機會做事，雖然不完美，但他全力以赴。他比任何人都希望這國家可以更好，台灣可以繼續前進。蔡英文也呼籲曾支持他的人，再相信他一次，而他相信賴清德是唯一準備好、最可靠的台灣隊長。請大家支持賴清德就像支持他一樣，延續這8年來，蔡英文、賴清德一起創造的「蔡英文路線」，讓世界繼續信賴台灣。

世界的台灣，是我們8年一起努力的累積。我們有責任在民主路上，把台灣再往前推進一哩路。各位好朋友，我們的國家也不用誰來還給我們，因為我們早已經是國家的主人，國家因為人民而偉大。投票不是為了仇恨誰，而是因為你熱愛自己的國家，希望國家繼續進步，不要再走回頭路。投票更不是為了教訓誰，而是因為你珍惜現在的生活，珍惜8年來，我們一起走過的路，希望繼續守護民主自由的每一天。

賴清德提4個保證，懇請3票都投民進黨

賴清德表示，台灣的選擇全世界都在看，是走向未來還是走回過去；迎向世界還是鎖進中國；堅守民主價值還是向威權專制低頭，命運完全掌握在自己手上。凱道是條從威權走到民主的路，他背後的總統府，以前辦公的是獨裁者，現在取而代之的是人民公僕。

Photo Credit:民進黨提供

賴清德提出「4個保證」，包含保衛國家生存，守護人民生命、民主治理、推動國家希望工程、堅持理想永不放棄。他強調，國家不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向。所以一定要選對的人，確保台灣不走回頭路，再次呼籲群眾週六要出門投票，3組候選人就只有他與蕭美琴做足準備，穩健向前一起為台灣的未來打拚。

賴清德也說，過去做得不夠多、不夠快的地方，民進黨會檢討改進。若有人犯錯，也絕不會包庇寬待。雖然他們不完美，但一定會做最能回應民意的政黨，才能對得起人民的託付，敬請大家支持「美德贏台灣」，讓台灣繼續前進。

賴清德表示，總統、副總統是方向盤，賴清德、蕭美琴方向已確定，但國家的引擎在國會，國會力量夠，車子才能夠行得穩、跑得快。懇請群眾支持民主大聯盟的候選人，不分區立委都是跨黨派、跨世代及跨領域的優秀人才，包含郭昱晴、陳俊翰、王義川等。他也向民眾保證，民進黨的名單是最好的名單，絕不會把潛艦機密洩露給外國，也不會侵佔國家土地蓋豪宅，更不會有人打警察或跟黑道牽扯不清。

Photo Credit:民進黨提供

民進黨的支持者不畏今晚台北市僅12度的低溫，越晚越多人，最後在賴清德登場時，氣氛炒熱到最高點。台上一一點名台北市立委候選人的姓名包括王世堅、高嘉瑜、吳思瑤、苗博雅、許淑華、吳沛憶、謝佩芬、王閔生，以及不分區立委郭昱晴、陳俊翰等。群眾奮力搖旗吶喊、高呼口號「2024、團結一致」、「美德贏台灣」、「1月13日，出來投票」、「美德雙全、穩健向前」等，結束今晚的造勢活動。

Photo. credit:民進黨提供

明天將是選前最後一晚，板橋將上演「藍綠對決」，國民黨選在板橋第一運動場，民進黨則將在板橋站前廣場舉辦選前之夜造勢晚會，地點相隔只有1.4公里。而備受關注的民眾黨，則搶下凱道，將和綠營今晚的氣勢比拼。

photo credit:關鍵評論網/ 李秉芳

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核稿編輯：翁世航