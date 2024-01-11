【圖輯】民進黨凱道造勢破15萬人，蔡英文：請再相信我一次，讓賴清德延續「世界的台灣」路線
我們想讓你知道的是
蔡英文表示，我們的國家也不用誰來還給我們，因為我們早已是國家的主人。投票不是為了仇恨誰，而是因為熱愛自己的國家，希望國家繼續進步。投票更不是為了教訓誰，而是因為珍惜現在的生活，珍惜八年來一起走過的路，希望繼續守護民主自由的每一天。
2024總統大選1月13日登場，大選到數最後48小時，民進黨今（11）日晚上在凱道舉辦造勢晚會，人潮越晚越多，約9點時整個景福門被完全包圍，人潮從中山南路滿到仁愛路上，現場喊出破15萬人，支持者情緒高昂、大喊「美德贏台灣」等口號。陳時中、蘇貞昌、陳建仁、鄭麗君等紛紛上台支持，蔡英文在最後壓軸登場，呼籲選民「再相信他一次」投票給賴清德和蕭美琴，讓他們延續正確的道路，在世界上架台灣。
蔡英文細數8年政績：請再相信我一次，而我相信賴清德
蔡英文呼籲大家一起回頭看看這8年，加薪減稅、長照幼托、居住正義，他直言，雖然有讓人滿意，也有不盡如人意之處，但每步都在往前走。改變是要變得更好；穩健可以帶來改變。只要方向正確、腳步不停，就能抵達終點。
蔡英文一一指出，台灣終於自己做出第一艘潛水艦「海鯤號」原型艦已下水。台股指數翻倍成長，超越香港恆生指數。台灣的人均GDP超越韓國。台灣的綠電年度的總發電量已連續2年超越核電。台灣的出口總值成長超過7成，對中國的出口占比降到21年來的新低，已經脫離「先走向中國，再走向世界」的路徑。
蔡英文表示，現在2300萬人口的台灣，是全世界第21大經濟體，國家競爭力已經是全世界第6名。而台灣不只民主是亞洲第一、自由是亞洲第一，也是亞洲第一個實現婚姻平權的國家。蔡英文感謝群眾，表示大家一起留下了「世界的台灣」，一個世界認識、認同、願意共同守護的台灣。
蔡英文也謝謝群眾願意給民進黨8年機會做事，雖然不完美，但他全力以赴。他比任何人都希望這國家可以更好，台灣可以繼續前進。蔡英文也呼籲曾支持他的人，再相信他一次，而他相信賴清德是唯一準備好、最可靠的台灣隊長。請大家支持賴清德就像支持他一樣，延續這8年來，蔡英文、賴清德一起創造的「蔡英文路線」，讓世界繼續信賴台灣。
世界的台灣，是我們8年一起努力的累積。我們有責任在民主路上，把台灣再往前推進一哩路。各位好朋友，我們的國家也不用誰來還給我們，因為我們早已經是國家的主人，國家因為人民而偉大。投票不是為了仇恨誰，而是因為你熱愛自己的國家，希望國家繼續進步，不要再走回頭路。投票更不是為了教訓誰，而是因為你珍惜現在的生活，珍惜8年來，我們一起走過的路，希望繼續守護民主自由的每一天。
賴清德提4個保證，懇請3票都投民進黨
賴清德表示，台灣的選擇全世界都在看，是走向未來還是走回過去；迎向世界還是鎖進中國；堅守民主價值還是向威權專制低頭，命運完全掌握在自己手上。凱道是條從威權走到民主的路，他背後的總統府，以前辦公的是獨裁者，現在取而代之的是人民公僕。
賴清德提出「4個保證」，包含保衛國家生存，守護人民生命、民主治理、推動國家希望工程、堅持理想永不放棄。他強調，國家不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向。所以一定要選對的人，確保台灣不走回頭路，再次呼籲群眾週六要出門投票，3組候選人就只有他與蕭美琴做足準備，穩健向前一起為台灣的未來打拚。
賴清德也說，過去做得不夠多、不夠快的地方，民進黨會檢討改進。若有人犯錯，也絕不會包庇寬待。雖然他們不完美，但一定會做最能回應民意的政黨，才能對得起人民的託付，敬請大家支持「美德贏台灣」，讓台灣繼續前進。
賴清德表示，總統、副總統是方向盤，賴清德、蕭美琴方向已確定，但國家的引擎在國會，國會力量夠，車子才能夠行得穩、跑得快。懇請群眾支持民主大聯盟的候選人，不分區立委都是跨黨派、跨世代及跨領域的優秀人才，包含郭昱晴、陳俊翰、王義川等。他也向民眾保證，民進黨的名單是最好的名單，絕不會把潛艦機密洩露給外國，也不會侵佔國家土地蓋豪宅，更不會有人打警察或跟黑道牽扯不清。
民進黨的支持者不畏今晚台北市僅12度的低溫，越晚越多人，最後在賴清德登場時，氣氛炒熱到最高點。台上一一點名台北市立委候選人的姓名包括王世堅、高嘉瑜、吳思瑤、苗博雅、許淑華、吳沛憶、謝佩芬、王閔生，以及不分區立委郭昱晴、陳俊翰等。群眾奮力搖旗吶喊、高呼口號「2024、團結一致」、「美德贏台灣」、「1月13日，出來投票」、「美德雙全、穩健向前」等，結束今晚的造勢活動。
明天將是選前最後一晚，板橋將上演「藍綠對決」，國民黨選在板橋第一運動場，民進黨則將在板橋站前廣場舉辦選前之夜造勢晚會，地點相隔只有1.4公里。而備受關注的民眾黨，則搶下凱道，將和綠營今晚的氣勢比拼。
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核稿編輯：翁世航
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。