新北國中生遭同學持美工刀割頸命危，律師分析過失致死和殺人差別：青少年若認罪可能判10年

新北市一所高中的附設國中部今（25日）中午發生凶殺案，1名國中男生遭到隔壁班的男同學持刀刺傷後命危。

由於兩人是都未滿18歲的青少年，根據律師分析，持刀傷人的同學可能會以殺人罪偵辦，且因殺人為5年以上的重罪，不會只在少年法庭偵查審理，會由檢察官調查。不過由於未成年，也不至於被判無期徒刑或死刑。也涉入案件的女同學則有可能會因教唆行為成為教唆犯，面臨相同的法律刑責。

根據媒體報導，起因為傷者的隔壁班女同學到班上找人，傷者嗆女同學「妳不是我們班的」並要求離開教室，女同學心生不滿，找來班上另名男同學助陣，雙方爭吵演變成拉扯衝突，隔壁班男同學拿出美工刀，傷者的胸部和頸部都在衝突中遭刺傷，倒地血流不止，遭緊急送醫並且裝上葉克膜急救，目前狀況未知。

新北市教育局和學校都指出，經初步了解，是中午下課時間學生偶發衝突事件，兩人互不認識，老師雖在場但來不及阻止。

關鍵爭點：過失致死或殺人罪？

殺人為故意犯罪行為，構成要件為「行為人出於故意而殺人且致人於死」，然殺人動機、目的及方法則無限制。但若行為人未盡注意義務或抱持僥倖心態，導致有死亡結果發生，為「過失致死罪」，刑責相較於殺人罪來的輕許多，構成要件是「行為人違反客觀注意義務而引發他人死亡」。

律師陳孝賢指出，過失致死罪常見於車禍，因為駕駛不當、行車時未注意導致死亡。而持武器主動攻擊他人的行為，可能通常都至少有「不確定故意」，檢方應該比較可能朝殺人罪方向偵辦。

但陳孝賢也強調，還是要看「刺殺」行為在當下如何發生、現場的情況和時序，以及後續法醫相驗後確認死因才能更明確。假如一開始雙方是在爭吵，隔壁班的男同學拿出美工刀，只是胡亂揮舞、為了威嚇對方，或是在兩人拉扯推擠時，不小心揮到脖子或是臉手，那也可能會是過失致死，但假如一拿出美工刀就直接往對方的要害刺殺，造成對方當場大量流血而導致死亡，就比較可能是殺人罪。

而殺人罪是最輕本刑10年以上的的罪行，過失致死則是5年以下的罪行，兩者差距非常大。

青少年殺人可以減刑嗎？

12歲以上未滿18歲的少年行為觸犯《刑法》，有兩種不同的走向，一種是罪行較輕微者，會在少年法庭處理，少年法院的法官依《少年事件處理法》規定，會先由調查官對少年進行品格、經歷、身心狀況、家庭情形、社會環境、教育程度的調查訪談，法官再依個案情形對於觸犯的少年給予一定的保護處分，如訓誡、交付保護管束並得命為勞動服務、交付安置，甚至令入感化教育處所施以感化教育，進入少年矯正學校生活。

但是需要注意的是，假如少年行為時已滿14歲，且觸犯的是像殺人這種最輕本刑在5年以上的罪名，那他就會被送到地檢署由檢察官進行偵查。陳孝賢指出，依照本次案件為社會矚目的重大案件且罪行嚴重，應該不會在少年法庭調查審理，會到地方檢察署進行偵查，後續還是要進入少年法院的審判程序，會更為嚴謹且更重視處罰的部分。



後續在判刑時，則會考量相關的量刑因子，包括男同學的品行、生活經驗、犯後態度包括是否有道歉、有悔意，以及有無和被害人家屬達成和解賠償等。陳孝賢認為，通常在「認罪」的狀況下，且考量是少年、初犯、過去無不良紀錄等，可能判處最低刑度10年。假如有特殊的理由認為符合《刑法》59條的「情堪憫恕」，法官會再考量是否要減輕。

假如少年犯最重本刑10年以下有期徒刑的罪，如果有顯然值得憐憫或宽恕的情形，依照《刑法》第59條減輕其刑仍然過重時，法院可以免除其刑至三分之一，並且施以相關處分例如保護管束加上勞動服務，或是安置輔導，要求少年接受感化教育。

雖然殺人罪最重可判處無期徒刑或死刑，但是依據《刑法》第63條規定，未滿18歲之人，不得處死刑或無期徒刑，本刑為死刑或無期徒刑者，減輕其刑。」 也就是說，不管犯案手段多麼兇殘，行為時未滿18歲，就不得判處死刑及無期徒刑。

女同學可能因「教唆行為」成共犯嗎？

另外值得關注的是，動手的男同學本來不在紛爭當中，而是被女同學找來幫忙「嗆聲」後犯下此罪行，一開始被傷者嗆的女同學，可能會成為「教唆犯」。

教唆指的是「惹起」他人的犯罪想法，也就是讓一個原本無意犯罪的人產生犯罪的想法。教唆行為指的是教唆他人犯罪的手段，基本上教唆行為的方式並無限制，明示的慫恿、挑釁，或是默示的手勢、點頭等均包含在內。教唆的內容須特定，簡單來說就是必須教唆他人去犯「特定」的罪。另外主觀上具備「教唆故意」和「教唆構成要件既遂故意」雙重故意。

舉例來說，女同學假如說出「殺了他」、「拿刀捅他」這類的話，且也懷有殺害被害者的意圖，才會構成教唆罪，假如他只是要求男同學「給他一點教訓」、「來幫忙嗆聲吵架」、「嚇嚇對方」，就不構成教唆行為。

在教唆他人犯罪的案件中，實際從事犯罪行為的人（也就是被教唆者）是正犯，而教唆他人犯罪的教唆者是「教唆犯」，客觀上教唆犯未親自犯罪，但仍透過教唆行為使一個原無犯罪意思的人去犯罪，仍創造出犯罪，再加上教唆犯具有主觀犯罪意思，因此有加以處罰的必要。

根據《刑法》第29條第2項規定，「教唆犯之處罰，依其所教唆之罪處罰之。」也就是假如女同學被認定有教唆行為，可能也會被求處與犯案的男同學相同刑罰。

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核稿編輯：翁世航