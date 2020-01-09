好動的中年人王浩一：退休時勇於面對孤獨，經營一人公司便不再是難事

文：林玫妮｜圖：王浩一

在尚未採訪前，對王浩一的印象便是那涉略多端，有著多重興趣、信仰，並熱忱於推動府城精神的文化工作者。見到「本尊」後，發現他談吐得宜，說出來的每一句話都是經過各種研究、交流、體驗，於長時間淬鍊出的人生哲理，跟著他一步步地高談闊論，不禁好奇他是如何創造屬於自己的退休生活。

人生的三個塊狀

說起王浩一人生經歷，他將其分為3個塊狀，每段時期所從事的事物，都代表著不同領域的自己。

第一個塊狀是，成大數學系畢業後，恰逢台灣經濟起飛之時，王浩一進入了國際貿易公司，從事成衣的製作，也曾經在美商公司擔任總經理，做得有聲有色；然而，在他40歲的那年，勞力密集的產業紛紛轉向中國和其他的國家，他便選擇了另闢跑道。

Photo Credit: 退休好幸福

這時，埋在他心中的那股文學魂，便在此時悄悄地在心中發芽，他輾轉來到了一間台南的藝術文化公司，舉辦一些台南的文化活動，從那時候開始，王浩一便深入著墨府城，靜靜地用心和眼，細細品味這座充滿歷史的城市；2年後，他又到了一間內銷生活用品的公司，展開另一項工作事業，這是第二個塊狀。

第三個塊狀則是離開內銷工作前的退休準備，王浩一要無縫接軌地，創造生活的精采。於是，他一邊擔任作家，另一邊在公視和好友劉克襄主持《浩克慢遊》節目，剖析台灣各鄉鎮在地的美食和小吃，在文學魂和勤學不怠的使然下，他鑽研歷史、建築、心理等多方位領域，現年60歲的他，早在退休前因興趣和田野調查，已經完成了幾十本書，並在這20年當中，前後共出版了21本著作。

孤獨讓人成長

在2018年6月出版的著作《孤獨管理》中，王浩一形容︰「人的出生有三次，第一次是離開母親的子宮，第二物是脫離父母思想的青春叛逆期，第三次便是學會進出孤獨！」問王浩一，是如何面對退休後的空虛感和孤獨呢？他淡淡地說，不論是被迫或是到了退休的年紀，都應該在事前做好十足的準備，同時強化心理建設，面對躲不掉的退休空虛。

Photo Credit: 退休好幸福

回憶起自己已逝的岳父，童年時期為了分攤家人的經濟壓力，小小年紀就進出工廠，將賺來的錢拿去換白米，以養活一家子為優先，結婚生子後，樣樣以孩子為重，鮮少正視自己的興趣和專長。70歲那年，岳父退休後感到慌張、沒有方向，不知道應該何去何從，不論子女提供什麼意見，他都提不起勁；也有過接受建議到公園散步，但即便坐了半天，內心對這般風光明媚的景致完全沒有任何感受……。在那個困苦的年代，賺錢就是最開心的事情，當有一天無法賺錢了，生活瞬間沒有去向，轉而乾枯且乏味。

王浩一說，退休的人更要懂得自律，在自我認識的過程中得到自信，在交朋友的過程中得到知識，進而成為重要的生命強度養分。很多人面臨退休時，成天哀聲嘆氣也無法改變事實，應該有著堅強、主動「繼續學習」的心態，努力觀察這世界的美好，並從中找尋方向，勇敢面對孤獨，經營一人公司（One Man Company）便不再是難事。

勇敢安排「餘命」

王浩一不諱言，自從進入了耳順之年後，他常常在想自己的餘命還剩多久，便自笑，算命仙曾說他可以活到85歲，如果扣掉最後5年可能不良於行的衰老，他還有20年的時間，能安排喜歡的事和應該做的事。關於「餘命」的這項議題，是許多保守東方人害怕談論的話題，相較之下，王浩一倒是坦然面對。

然而，王浩一比喻，其實人生就像摩天輪，有上去就會有下來，當我們20、30歲的時候，尚未經過最高處，壓根不會想要死亡，等到過了40、50歲，過了頂端慢慢往下，慢慢等待離開摩天輪的那一天。

正因如此達觀的心念，他熱情地過著每一天，擁抱要做的每一件事情，保持生活充實而閒適，增加自我生命的寬度，他不僅寫了台南，還旅遊了深入台灣各處，醉心研究中國歷史，探究古人的智慧以及心理。的確，很難用「平靜與認命」來描述王浩一，他自嘲自己是個「好動的中年人」，有著滿滿的好奇心和動力，延續著好學不斷的精神，繼續熱情、認真地生活著。

相關書摘

王浩一小檔案

出生：1956年10月22日

經歷：美商貿易公司總經理、生活用品副總經理、俠客行文創董事長

本文經退休好幸福授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航