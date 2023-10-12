im.B吸金詐騙案今開庭，自救會譴責金管會檢方消極：兩次檢舉未受理、不追金流、不抓共犯

im.B吸金詐騙案今（13）日開庭，多名受害人旁聽後在台北地方法院外召開記者會，不滿起訴書遺漏許多被害人，不法所得去向不明，不少共犯還能拿出上百萬的交保金。他們認為檢方起訴品質低落，呼籲強化偵辦能量，徹查所有金流、追回不法所得、揪出所有共犯，還被害人公道。自救會也指出，早在2017年和2019年都曾檢舉卻被置之不理，應向主管機關究責。

im.B吸金案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人涉嫌透過買賣假債權，詐騙吸金新台幣90億餘元，受害者多達5000人，遍及全台，其中537人提告。台北地檢署依違反《銀行法》等罪起訴曾國緯等31人。

自救會：不少被害人被遺漏

im.B自救會發言人林家輝表示，8月29日北檢起訴主嫌曾耀鋒、張淑芬等人後，自救會就認為檢方「大案小辦」，700多頁的起訴書遺漏不少被害人，包括他本人，對於後續追償影響極大。檢察官認定im.B詐騙案不法吸金超過90億元，卻對不法所得流向交代不清，讓被害人質疑到底進了誰的口袋、有多少遭隱匿。

林家輝表示，幾名共犯都說戶頭沒錢卻請得起知名律師，甚至在短短一小時內就籌措出上百萬交保金額，讓人匪夷所思。

林家輝說，川晟集團旗下的馥康生醫董事長陳正修、董事李宙龍等人都是曾耀鋒的共犯；新光銀行也曾縱容曾耀鋒利用人頭帳戶洗錢，也該查行方是否有人勾結。

林家輝也表示，早在2017年初，調查局便接獲檢舉關於im.B的不法吸金犯行，當時函詢金管會，僅收到一紙公文，要調查局自行認定。im.B在2019年曾受邀參加創新金融相關展覽，被害人向主辦單位檢舉，也被置之不理。種種跡象顯示主管機關怠忽職責，導致更多人受害，應追究責任。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌今日也到場聲援自救會。黃國昌表示，金管會一直宣傳防詐、識詐，如果連對吸金詐騙行為的監督責任都撇清，接獲檢舉也不願意落實積極監理責任，被害人還能相信誰？他呼籲，不要讓「打詐國家隊」變成「踢皮球國家隊」。

黃國昌：有不法所得在宜蘭礁溪

黃國昌受訪時補充，北檢聲稱已扣押15筆桃園土地，公告現值超過3億元，但經查發現，每筆土地持份僅幾百分之一，合計地坪僅18坪，難以相信有超過3億的價值。

黃國昌也說，當初讓許多被害人認購在宜蘭礁溪自辦市地重劃的投資案，曾耀鋒做筆錄時承認投入2000萬到礁溪開發，也說出匯款給誰。協會促請檢調加速偵辦，北檢偵辦卷內卻無此事，事後才說會另案偵辦。

黃國昌質疑，為何檢方不立即扣押、不追回這筆錢，還要另案偵辦，「難道要等到不法所得追不回來才要偵辦嗎？」

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核稿編輯：邱宜君