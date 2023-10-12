開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/12,
司法

im.B吸金詐騙案今開庭，自救會譴責金管會檢方消極：兩次檢舉未受理、不追金流、不抓共犯

im.B吸金詐騙案今開庭，自救會譴責金管會檢方消極：兩次檢舉未受理、不追金流、不抓共犯
Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳攝

我們想讓你知道的是

自救會成員表示，日前台北地方法院召開羈押庭時，幾名共犯都說戶頭沒錢，但他們卻能請得起知名的律師，家屬甚至在短短一小時內就籌措出上百萬的交保金額，讓人匪夷所思。

im.B吸金詐騙案今（13）日開庭，多名受害人旁聽後在台北地方法院外召開記者會，不滿起訴書遺漏許多被害人，不法所得去向不明，不少共犯還能拿出上百萬的交保金。他們認為檢方起訴品質低落，呼籲強化偵辦能量，徹查所有金流、追回不法所得、揪出所有共犯，還被害人公道。自救會也指出，早在2017年和2019年都曾檢舉卻被置之不理，應向主管機關究責。

im.B吸金案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人涉嫌透過買賣假債權，詐騙吸金新台幣90億餘元，受害者多達5000人，遍及全台，其中537人提告。台北地檢署依違反《銀行法》等罪起訴曾國緯等31人。

自救會：不少被害人被遺漏

im.B自救會發言人林家輝表示，8月29日北檢起訴主嫌曾耀鋒、張淑芬等人後，自救會就認為檢方「大案小辦」，700多頁的起訴書遺漏不少被害人，包括他本人，對於後續追償影響極大。檢察官認定im.B詐騙案不法吸金超過90億元，卻對不法所得流向交代不清，讓被害人質疑到底進了誰的口袋、有多少遭隱匿。

林家輝表示，幾名共犯都說戶頭沒錢卻請得起知名律師，甚至在短短一小時內就籌措出上百萬交保金額，讓人匪夷所思。

林家輝說，川晟集團旗下的馥康生醫董事長陳正修、董事李宙龍等人都是曾耀鋒的共犯；新光銀行也曾縱容曾耀鋒利用人頭帳戶洗錢，也該查行方是否有人勾結。

林家輝也表示，早在2017年初，調查局便接獲檢舉關於im.B的不法吸金犯行，當時函詢金管會，僅收到一紙公文，要調查局自行認定。im.B在2019年曾受邀參加創新金融相關展覽，被害人向主辦單位檢舉，也被置之不理。種種跡象顯示主管機關怠忽職責，導致更多人受害，應追究責任。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌今日也到場聲援自救會。黃國昌表示，金管會一直宣傳防詐、識詐，如果連對吸金詐騙行為的監督責任都撇清，接獲檢舉也不願意落實積極監理責任，被害人還能相信誰？他呼籲，不要讓「打詐國家隊」變成「踢皮球國家隊」。

黃國昌：有不法所得在宜蘭礁溪

黃國昌受訪時補充，北檢聲稱已扣押15筆桃園土地，公告現值超過3億元，但經查發現，每筆土地持份僅幾百分之一，合計地坪僅18坪，難以相信有超過3億的價值。

黃國昌也說，當初讓許多被害人認購在宜蘭礁溪自辦市地重劃的投資案，曾耀鋒做筆錄時承認投入2000萬到礁溪開發，也說出匯款給誰。協會促請檢調加速偵辦，北檢偵辦卷內卻無此事，事後才說會另案偵辦。

黃國昌質疑，為何檢方不立即扣押、不追回這筆錢，還要另案偵辦，「難道要等到不法所得追不回來才要偵辦嗎？」

延伸閱讀

核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。