精障男在超商性侵女子，一審判刑2年6月，二審民事賠償從30萬增至100萬
我們想讓你知道的是
法官表示，這個事件因駭人聽聞而深具新聞性，於媒體報導後廣為人知，被害人害怕遭認出不敢尋求專業協助，甚至連向親友傾吐都猶豫再三，這些都是可以想像的。
一名患有思覺失調症的37歲李姓男子，在2022年7月某日凌晨，在高雄市鳳山區超商內見1名女子落單，上前搭訕未果，當場強行推倒女子、拉扯內褲指侵得逞後逃逸。結果3個小時後，李男又大膽回到同一間超商行竊，遭店長報警後制伏逮捕。一審判李男2年6月、賠償30萬元，案經上訴之後，高雄高等法院院今（8）日宣判，刑期不變，民事須再賠70萬元，總共需賠償100萬元。
案發經過為何？
李男去年7月5日凌晨2時進入鳳山區某家超商，見1名女子獨自坐在超商內用餐，便上前搭訕。女子拒絕李男後，李男不滿，想把女子拉出店外，女子不願，2人發生拉扯，然而在衝突間，李男將女子拉倒使其坐在地上，值班女店員見狀報警，而李男趁店員報警時，壓制在女子身上並且直接拉開女子衣褲摸胸部，還以手指侵犯得逞。店員與其他客人大吼制止，李男才逃離現場。
當日凌晨5時，李男再次返回同一間超商，入內偷竊1瓶麥香紅茶與1包口香糖，沒結帳就跑。當時楊姓員警當時正在現場做剛剛性侵案的筆錄，看到李男行跡詭異準備上前盤查時，李男出拳攻擊警察，兩人扭打成一團，後來其他警察即時趕到支援，李男被辣椒水制服後，帶回警局調查。
李男到案後否認性侵，移送地檢署複訊時一度承認有磨蹭被害女子臀部、用手撫摸女子下體，但偵查中又改口否認。李男的哥哥當時表示，監視器畫面中的男子確實就是自己的弟弟，但不知道他為什麼會這樣做，不像弟弟平常會做的事情。
一審判決2年6個月，監護1年
根據判決書說明，李男早期就被診斷罹有思覺失調症，2021年3月間因症狀惡化一度回診，2021年6月間自行停藥且未再回診，致依其辨識而行為之能力，已處於顯著降低之狀態。
判決書表示，李男所為觸犯了《刑法》第221條第1項的「強制性交罪」；罪責核心在行為人的「控制能力」，且刑罰須取決於罪責，才符人性尊嚴；至於法院與社會大眾所同予高度關注之公眾安全需求，在雙軌併行之我國，應另求諸於保安處分（監護處分），且現行法就監護處分，已有必要時予以延長之完善制度。
因此原審就刑案部分判處李男有期徒刑2年6月之刑，併予宣告被告於刑之執行前，入相當處所，施以監護1年。
二審民事賠償增至100萬：新聞事件太紅，被害人難以向外求助
被害者求償100萬元，不過一審僅判李男賠償30萬。
高等法院表示，雖然李男是因精神疾病，導致依其辨識而行為之能力顯著降低，應依《刑法》第19條第2項規定予以減輕其刑。不過被害人擁有完整民事求償權利，則本來就不會因為行為人的控制力遜於常人，就有所打折。
高等法院表示，性侵害創傷經驗難以淡忘，被害人在日常生活中，恐怕會不時於腦海閃現被害時的畫面，並因而產生種種負面情緒，且此恐持續數年甚為一輩子之夢魘，除了需要親友之傾聽、陪伴外，更須仰賴專業協助。然而這個事件因駭人聽聞而深具新聞性，於媒體報導後，導致廣為人知，被害人害怕遭認出不敢尋求專業協助，甚至連向親友傾吐都猶豫再三，這些都是可以想像的。
法院也說，就連目擊的店員在作證時都有哽咽哭泣的情況，可見事件發生當下造成的心理衝擊，以及震驚、恐懼、難堪、不知所措及因無助而悲傷等，可見一斑，更不用說是被害人。
法院說明，一審酌定精神慰撫金數額為30萬元，未沒有審酌「被害人受損害程度」此必要事項，且所酌定數額過低。考量李男110年度之報稅所得為22萬餘元等兩造一切情狀，改判被害人請求賠付100萬元之精神慰撫金，應予照准。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會
核稿編輯：翁世航
Tags：
南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。