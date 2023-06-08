精障男在超商性侵女子，一審判刑2年6月，二審民事賠償從30萬增至100萬

一名患有思覺失調症的37歲李姓男子，在2022年7月某日凌晨，在高雄市鳳山區超商內見1名女子落單，上前搭訕未果，當場強行推倒女子、拉扯內褲指侵得逞後逃逸。結果3個小時後，李男又大膽回到同一間超商行竊，遭店長報警後制伏逮捕。一審判李男2年6月、賠償30萬元，案經上訴之後，高雄高等法院院今（8）日宣判，刑期不變，民事須再賠70萬元，總共需賠償100萬元。

案發經過為何？

李男去年7月5日凌晨2時進入鳳山區某家超商，見1名女子獨自坐在超商內用餐，便上前搭訕。女子拒絕李男後，李男不滿，想把女子拉出店外，女子不願，2人發生拉扯，然而在衝突間，李男將女子拉倒使其坐在地上，值班女店員見狀報警，而李男趁店員報警時，壓制在女子身上並且直接拉開女子衣褲摸胸部，還以手指侵犯得逞。店員與其他客人大吼制止，李男才逃離現場。

當日凌晨5時，李男再次返回同一間超商，入內偷竊1瓶麥香紅茶與1包口香糖，沒結帳就跑。當時楊姓員警當時正在現場做剛剛性侵案的筆錄，看到李男行跡詭異準備上前盤查時，李男出拳攻擊警察，兩人扭打成一團，後來其他警察即時趕到支援，李男被辣椒水制服後，帶回警局調查。

李男到案後否認性侵，移送地檢署複訊時一度承認有磨蹭被害女子臀部、用手撫摸女子下體，但偵查中又改口否認。李男的哥哥當時表示，監視器畫面中的男子確實就是自己的弟弟，但不知道他為什麼會這樣做，不像弟弟平常會做的事情。

一審判決2年6個月，監護1年

根據判決書說明，李男早期就被診斷罹有思覺失調症，2021年3月間因症狀惡化一度回診，2021年6月間自行停藥且未再回診，致依其辨識而行為之能力，已處於顯著降低之狀態。

判決書表示，李男所為觸犯了《刑法》第221條第1項的「強制性交罪」；罪責核心在行為人的「控制能力」，且刑罰須取決於罪責，才符人性尊嚴；至於法院與社會大眾所同予高度關注之公眾安全需求，在雙軌併行之我國，應另求諸於保安處分（監護處分），且現行法就監護處分，已有必要時予以延長之完善制度。

因此原審就刑案部分判處李男有期徒刑2年6月之刑，併予宣告被告於刑之執行前，入相當處所，施以監護1年。

二審民事賠償增至100萬：新聞事件太紅，被害人難以向外求助

被害者求償100萬元，不過一審僅判李男賠償30萬。

高等法院表示，雖然李男是因精神疾病，導致依其辨識而行為之能力顯著降低，應依《刑法》第19條第2項規定予以減輕其刑。不過被害人擁有完整民事求償權利，則本來就不會因為行為人的控制力遜於常人，就有所打折。

高等法院表示，性侵害創傷經驗難以淡忘，被害人在日常生活中，恐怕會不時於腦海閃現被害時的畫面，並因而產生種種負面情緒，且此恐持續數年甚為一輩子之夢魘，除了需要親友之傾聽、陪伴外，更須仰賴專業協助。然而這個事件因駭人聽聞而深具新聞性，於媒體報導後，導致廣為人知，被害人害怕遭認出不敢尋求專業協助，甚至連向親友傾吐都猶豫再三，這些都是可以想像的。

法院也說，就連目擊的店員在作證時都有哽咽哭泣的情況，可見事件發生當下造成的心理衝擊，以及震驚、恐懼、難堪、不知所措及因無助而悲傷等，可見一斑，更不用說是被害人。

法院說明，一審酌定精神慰撫金數額為30萬元，未沒有審酌「被害人受損害程度」此必要事項，且所酌定數額過低。考量李男110年度之報稅所得為22萬餘元等兩造一切情狀，改判被害人請求賠付100萬元之精神慰撫金，應予照准。

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核稿編輯：翁世航