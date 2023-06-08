地球公民前員工指控執行長蔡中岳性騷擾，基金會啟動調查：暫停職務，檢討申訴機制

環保團體地球公民基金會被一名前員工指控，現任執行長蔡中岳在10多前年前的一場會議上，曾對她「攔腰摸腿」性騷擾，然而當時她像其他同事反應卻遭到質疑，更說出「你再想想」等回應；她為此痛苦多年，在事隔多年後在律師協助下召開協調會，蔡中岳卻表示「不記得了」；在最近的Metoo運動中，她決定說出來。



地球公民基金會今（8）日下午透過聲明表示，將召集性騷擾申訴處理委員會進行調查，而蔡中岳已暫停執行長行政管理職務。而當時未能適當處理的李董事長及陳主任，自昨日董監事會起，已迴避相關會議與業務，靜待調查小組的調查。

前員工控訴蔡中岳摟腰摸腿事後卻稱「不記得」

曾女在臉書發文表示，10多年前自己曾經在地球公民基金會工作，負責花蓮、台東；當時蔡中岳是她的直屬主管，2人參加一場公開會議並肩而坐。當時因為人多，蔡中岳的手直接穿過椅子、以「攔腰勾肩搭背」的方式觸摸她的腰與大腿。曾女表示她一開始挪動身體表示拒絕，但會議人太多，無人察覺異狀，只能以這種姿勢、退無可退，幾乎以被半摟腰的形式開完整場會。

曾女強調，她與蔡中岳相識於大三，都是花蓮人，一開始他是她眼中的明星學長，深夜有煩事也會打電話討論，曾是很要好的朋友，但在一同工作之後很快就不再崇拜蔡中岳；在那場不知道開了多久的會議，她更是「窒息又難堪」。曾女說，事發當時她已有男友，更與蔡中岳的女友熟識，對蔡的行為感到震驚、無法置信。

「他的形象跟人緣太好了，沒有人會站在我這邊，這種恐懼佔據我全身。」曾女事後私下向女同事尋求援助，卻得到「妳確定嗎？真的有碰到嗎？」，「好吧就算有，應該也還好，不小心碰到的吧？妳知道中岳他很重要，相忍為國，妳懂吧？妳再想想」等答案。

曾女表示，離職後，她仍在環團界工作，但陰影始終揮之不去，也不斷受到相關人士的影響，身心健康都受到極大壓力。後來在惜根台灣協會秘書長林子淩的協助下，去年3月16日召開協調會，出席的人有時任地球公民執行長李根政、時任副執行長蔡中岳、以及律師，針對性騷擾、不當解雇、辦公室霸凌、造謠等事件調解。

調解會上，曾女回憶，蔡中岳用社工技巧聽她的遭遇，表示感同身受，但不記得有性騷擾。曾女控訴，很多歷歷在目的事情，不只性騷擾，別的團體都記得，但蔡中岳回答「抱歉，我真的不記得了」，讓曾女無言以對。而李根政則表示會「一力承擔」。但事後曾女卻成了黑名單、地公不再接她的電話，而蔡中岳現升為執行長。

蔡中岳長期投入環境運動及能源轉型倡議，曾在2021年「重啟核四」公投案，擔任反方代表，在環境運動圈及NGO工作圈擁有高知名度，經常擔任記者會及各種社運活動主持人，也曾在台北市議員呱吉的辦公室工作；現為地球公民基金會執行長。

地球公民基金會：蔡中岳暫停職務，相關主管迴避靜待調查

在曾女提出控訴後，地球公民基金會也緊急召開董事會進行討論，並於今天下午1點發出聲明回應。承諾召集性騷擾申訴處理委員會進行調查，而蔡中岳已暫停執行長行政管理職務。

地球公民基金會說明，前員工曾女士於臉書揭露10年前曾遭蔡執行長性騷擾，李董事長、陳主任包庇未處理一事，已於昨日針對該事件啟動內部處理機制。希望事實可以儘速被澄清，讓當事人及關心此事的支持者與大眾得到充分解釋。

昨晚已召開臨時董監事會，決議依〈性騷擾防治措施及申訴處理要點〉，召集性騷擾申訴處理委員會，由符合性別比例的員工、性平、法律專業人士參與，主動就本案展開調查。相關調查工作則擬由外部專家委員進行獨立調查，審慎釐清本案。後續將依申訴會的調查結果，循相應的法律規定及性騷擾防治制度做出處置，絕不寬貸。

調查期間，為避免蔡執行長因職務之便影響調查，決議暫停蔡執行長行政管理職務，由兩位副執行長暫代之；李董事長及陳主任則自昨日董監事會起，已迴避相關會議與業務，靜待調查小組的調查。

地球公民基金會的聲明也說明，自2007年成立至今邁入第16年，曾女士在2012年1月到職，2013年5月離職。由於這起性騷指控發生在10年前，他們深切反省未能及早建立會內的性騷擾防治與申訴制度，確保同仁在安全、受尊重與友善的環境工作，是組織發展中的重大缺失。

地球公民基金會表示，作為一個關注環境正義與平等的組織，應以更嚴格的標準看待組織內性騷擾的情事。他們深知性騷擾對受害者帶來的身心與人際創傷，以及調查、舉證的艱難。因此，完善、安全且有效的申訴管道與制度，是一個組織保護潛在性騷擾受害者最基本的防線。後續也將持續諮詢外部專家的意見，全面檢視目前性騷擾防治措施與處理機制，確保職場環境對所有人都足夠友善、多元與包容。

同時，為了確保任何潛在受害者的權利不被侵害，設置受到保護的申訴信箱（sos@cet-taiwan.org），信箱僅有本會具保密義務的負責人員收信，若接獲具名申訴或匿名檢舉，就會直接交由性騷擾申訴處理委員會處理，並啟動相關法定處理程序。

至於曾女士提到10年前的職場霸凌、不當解雇等情事，地球公民基金會表示，在處理所有工作人員的勞務關係，均依法定程序辦理。但針對相關指控，將再針對當初所做出的處置文件及過程，重新進行審視與檢討，以確保曾女士應有的勞動權益未受損害。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航