地球公民前員工指控執行長蔡中岳性騷擾，基金會啟動調查：暫停職務，檢討申訴機制
我們想讓你知道的是
地球公民基金會表示，調查期間，為避免蔡執行長因職務之便影響調查，決議暫停蔡執行長行政管理職務，由兩位副執行長暫代之；李董事長及陳主任則自昨日董監事會起，已迴避相關會議與業務，靜待調查小組的調查。
環保團體地球公民基金會被一名前員工指控，現任執行長蔡中岳在10多前年前的一場會議上，曾對她「攔腰摸腿」性騷擾，然而當時她像其他同事反應卻遭到質疑，更說出「你再想想」等回應；她為此痛苦多年，在事隔多年後在律師協助下召開協調會，蔡中岳卻表示「不記得了」；在最近的Metoo運動中，她決定說出來。
地球公民基金會今（8）日下午透過聲明表示，將召集性騷擾申訴處理委員會進行調查，而蔡中岳已暫停執行長行政管理職務。而當時未能適當處理的李董事長及陳主任，自昨日董監事會起，已迴避相關會議與業務，靜待調查小組的調查。
前員工控訴蔡中岳摟腰摸腿事後卻稱「不記得」
曾女在臉書發文表示，10多年前自己曾經在地球公民基金會工作，負責花蓮、台東；當時蔡中岳是她的直屬主管，2人參加一場公開會議並肩而坐。當時因為人多，蔡中岳的手直接穿過椅子、以「攔腰勾肩搭背」的方式觸摸她的腰與大腿。曾女表示她一開始挪動身體表示拒絕，但會議人太多，無人察覺異狀，只能以這種姿勢、退無可退，幾乎以被半摟腰的形式開完整場會。
曾女強調，她與蔡中岳相識於大三，都是花蓮人，一開始他是她眼中的明星學長，深夜有煩事也會打電話討論，曾是很要好的朋友，但在一同工作之後很快就不再崇拜蔡中岳；在那場不知道開了多久的會議，她更是「窒息又難堪」。曾女說，事發當時她已有男友，更與蔡中岳的女友熟識，對蔡的行為感到震驚、無法置信。
「他的形象跟人緣太好了，沒有人會站在我這邊，這種恐懼佔據我全身。」曾女事後私下向女同事尋求援助，卻得到「妳確定嗎？真的有碰到嗎？」，「好吧就算有，應該也還好，不小心碰到的吧？妳知道中岳他很重要，相忍為國，妳懂吧？妳再想想」等答案。
曾女表示，離職後，她仍在環團界工作，但陰影始終揮之不去，也不斷受到相關人士的影響，身心健康都受到極大壓力。後來在惜根台灣協會秘書長林子淩的協助下，去年3月16日召開協調會，出席的人有時任地球公民執行長李根政、時任副執行長蔡中岳、以及律師，針對性騷擾、不當解雇、辦公室霸凌、造謠等事件調解。
調解會上，曾女回憶，蔡中岳用社工技巧聽她的遭遇，表示感同身受，但不記得有性騷擾。曾女控訴，很多歷歷在目的事情，不只性騷擾，別的團體都記得，但蔡中岳回答「抱歉，我真的不記得了」，讓曾女無言以對。而李根政則表示會「一力承擔」。但事後曾女卻成了黑名單、地公不再接她的電話，而蔡中岳現升為執行長。
蔡中岳長期投入環境運動及能源轉型倡議，曾在2021年「重啟核四」公投案，擔任反方代表，在環境運動圈及NGO工作圈擁有高知名度，經常擔任記者會及各種社運活動主持人，也曾在台北市議員呱吉的辦公室工作；現為地球公民基金會執行長。
地球公民基金會：蔡中岳暫停職務，相關主管迴避靜待調查
在曾女提出控訴後，地球公民基金會也緊急召開董事會進行討論，並於今天下午1點發出聲明回應。承諾召集性騷擾申訴處理委員會進行調查，而蔡中岳已暫停執行長行政管理職務。
地球公民基金會說明，前員工曾女士於臉書揭露10年前曾遭蔡執行長性騷擾，李董事長、陳主任包庇未處理一事，已於昨日針對該事件啟動內部處理機制。希望事實可以儘速被澄清，讓當事人及關心此事的支持者與大眾得到充分解釋。
昨晚已召開臨時董監事會，決議依〈性騷擾防治措施及申訴處理要點〉，召集性騷擾申訴處理委員會，由符合性別比例的員工、性平、法律專業人士參與，主動就本案展開調查。相關調查工作則擬由外部專家委員進行獨立調查，審慎釐清本案。後續將依申訴會的調查結果，循相應的法律規定及性騷擾防治制度做出處置，絕不寬貸。
調查期間，為避免蔡執行長因職務之便影響調查，決議暫停蔡執行長行政管理職務，由兩位副執行長暫代之；李董事長及陳主任則自昨日董監事會起，已迴避相關會議與業務，靜待調查小組的調查。
地球公民基金會的聲明也說明，自2007年成立至今邁入第16年，曾女士在2012年1月到職，2013年5月離職。由於這起性騷指控發生在10年前，他們深切反省未能及早建立會內的性騷擾防治與申訴制度，確保同仁在安全、受尊重與友善的環境工作，是組織發展中的重大缺失。
地球公民基金會表示，作為一個關注環境正義與平等的組織，應以更嚴格的標準看待組織內性騷擾的情事。他們深知性騷擾對受害者帶來的身心與人際創傷，以及調查、舉證的艱難。因此，完善、安全且有效的申訴管道與制度，是一個組織保護潛在性騷擾受害者最基本的防線。後續也將持續諮詢外部專家的意見，全面檢視目前性騷擾防治措施與處理機制，確保職場環境對所有人都足夠友善、多元與包容。
同時，為了確保任何潛在受害者的權利不被侵害，設置受到保護的申訴信箱（sos@cet-taiwan.org），信箱僅有本會具保密義務的負責人員收信，若接獲具名申訴或匿名檢舉，就會直接交由性騷擾申訴處理委員會處理，並啟動相關法定處理程序。
至於曾女士提到10年前的職場霸凌、不當解雇等情事，地球公民基金會表示，在處理所有工作人員的勞務關係，均依法定程序辦理。但針對相關指控，將再針對當初所做出的處置文件及過程，重新進行審視與檢討，以確保曾女士應有的勞動權益未受損害。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
Tags：
10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。