板橋幼兒園疑餵食幼童安眠藥，歷經22天新北市府全面採檢，4童尿液驗出巴比妥等藥物殘留
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有家長反映，孩子性格大變，平常精力旺盛不愛睡覺，卻經常反應在學校都睡不飽，脾氣異常暴躁，夜晚常驚醒，甚至有自殘現象，扯髮、捶捏打自己甚至撞牆，抗拒上學等，這些問題都在離校後開始好轉。
新北市板橋區某私立幼兒園日前疑發生教保員餵幼童安眠藥，造成幼童出現自殘、情緒暴躁等狀況；多位立委、議員多次公開批評新北市政府教育局消極處理，甚至不協助家長調閱監視器畫面；在藥物殘留檢驗後，有4名幼童被發現體內還有藥物殘留。目前已有17名家長報案。新北地檢署今（8）日上午發動第2波搜索，帶回1名園長與7名教師釐清案情。
新北市教育局表示，配合檢警偵辦板橋區某幼兒園老師疑餵幼童安眠藥案，已有28名幼童完成藥物殘留檢驗；因業者營業至7月底，教育局也全力協助並媒合家長安置幼童就學。
家長反映孩子「性格大變」甚至自殘，4孩童尿液驗出藥物殘留
署名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等
有家長反映，孩子平常精力旺盛不愛睡覺，卻經常反應在學校都睡不飽，脾氣異常暴躁，夜晚常驚醒，甚至有自殘現象，抗拒上學；詢問在校狀況還被洗腦，會雙眼放空無奈的說他愛老師；但在離校後，開始慢慢好轉起來。另外也有家長表示，孩子就讀期間性格大變，易怒且出現自殘行為（扯髮、捶捏打自己），幾乎每晚做惡夢大哭大叫，離校後好轉。
有的家長有詢問孩子是否有被老師打，孩子都會轉移話題，直到向孩子保證「不用再去學校」才問出答案，孩子甚至說出被老師餵食「彩虹藥水」並威脅不可以說出去告訴家長。
目前已經有4名孩童的尿液確實驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留，總報案人數有11人。受害學童從幼幼班、小班到中班都有。
杜承哲醫師指出，歷經22天，新北市政府終於肯全面對幼童採檢。然而此類藥物，在代謝正常的情況下，血液尿液在這麼久的時間，恐怕已經大多難以驗出。之前出席記者會的家長及早帶孩子去驗，驗出巴比妥鹽類，恐怕是因為孩子代謝系統發育尚未完全，而且長期被用藥，才驗出結果。
立委、議員要求新北市政府徹查
民進黨立委羅致政、邱泰源2日前在立法院舉行「幼兒園餵藥恐是冰山一角 -新北市府失職 家長人心惶惶」記者會，批評新北市教育及衛生單位，沒有在第一時間主動「到園檢驗」，不僅造成家長陪同孩童四處奔波、赴醫院採檢的困擾，錯失檢驗的黃金時間。
羅致政痛批，新北市政府動輒以這案子是司法案件，推卸了很多原本應該做、可以做的事。在他們公開呼籲之後，新北市府終於才要執行「到園檢驗專案」，但已經延誤了檢驗時間。
立委王婉諭也召開相關記者會，歐良修醫師在記者會上說明「巴比妥」及「苯二氮平類」因為安全性疑慮及副作用，臨床上已經不常使用，而且由於短期會出現嗜睡、反常性失眠、注意力不集中、腸胃不適等症狀，長期會有戒斷症狀、依賴性等問題，使用上絕對要相當謹慎。尤其五歲以下孩童可能因為腎臟、肝臟還未發育完全，影響藥物代謝情形，不論是何種處方藥，都不應擅自餵食。
立委張宏陸昨天和民進黨新北市議員李倩萍在新北市議會召開記者會，他表示，該園有67名幼生，此次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物，若過量可能麻痹延髓呼吸中樞而致死，餵藥的幼保人員可惡至極。全案除了由檢警徹查外，後續還有重要的求償與安置問題。
張宏陸也說，該案後續勢必有求償問題，建議市府協助家長求償，並提供公正第三單位協助受害幼生輔導、治療與健康追蹤；此外，該幼園發生關鍵監視器畫面消失的問題，他將要求教育部未來將設置監視器列為私托評鑑項目。
新北市回應：已主動請地檢署調查
新北教育局回應，已協同衛生局、社會局，全力捍衛幼童權益、健康，早在5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查。
此外，學校心理師組成專案輔導小組，一對一每日持續關懷幼生情形，社會局家防中心則對受害者一對一進行個案追蹤、家訪，了解個別需求，並提供醫療及法律相關諮詢服務。
教育局表示，會強力監督私幼承擔應負之法律責任及相關賠償，本案若查證屬實將依法從嚴裁處，裁處行為人最高罰鍰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時廢止幼兒園的設立許可，並裁處負責人最高罰鍰6萬元。
不過立委王婉諭，王薇君都表示，新北市府宣稱「接獲案件即高度重視專案辦理」，還說有做出「到園檢驗」、「家訪」、「主動媒合」等措施，實際是在四月初申訴後冷處理，家長沒受到協助，就連想要索取監視器畫面，得到「在維修，沒畫面」的答覆等。一直到最近越來越多媒體關注此案，才開始行動。
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核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
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典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。