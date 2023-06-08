板橋幼兒園疑餵食幼童安眠藥，歷經22天新北市府全面採檢，4童尿液驗出巴比妥等藥物殘留

新北市板橋區某私立幼兒園日前疑發生教保員餵幼童安眠藥，造成幼童出現自殘、情緒暴躁等狀況；多位立委、議員多次公開批評新北市政府教育局消極處理，甚至不協助家長調閱監視器畫面；在藥物殘留檢驗後，有4名幼童被發現體內還有藥物殘留。目前已有17名家長報案。新北地檢署今（8）日上午發動第2波搜索，帶回1名園長與7名教師釐清案情。

新北市教育局表示，配合檢警偵辦板橋區某幼兒園老師疑餵幼童安眠藥案，已有28名幼童完成藥物殘留檢驗；因業者營業至7月底，教育局也全力協助並媒合家長安置幼童就學。

家長反映孩子「性格大變」甚至自殘，4孩童尿液驗出藥物殘留

署名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀板橋某幼兒園子女自今年2月至4月間，有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食不明藥物及遭到不當體罰等

有家長反映，孩子平常精力旺盛不愛睡覺，卻經常反應在學校都睡不飽，脾氣異常暴躁，夜晚常驚醒，甚至有自殘現象，抗拒上學；詢問在校狀況還被洗腦，會雙眼放空無奈的說他愛老師；但在離校後，開始慢慢好轉起來。另外也有家長表示，孩子就讀期間性格大變，易怒且出現自殘行為（扯髮、捶捏打自己），幾乎每晚做惡夢大哭大叫，離校後好轉。

有的家長有詢問孩子是否有被老師打，孩子都會轉移話題，直到向孩子保證「不用再去學校」才問出答案，孩子甚至說出被老師餵食「彩虹藥水」並威脅不可以說出去告訴家長。

目前已經有4名孩童的尿液確實驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留，總報案人數有11人。受害學童從幼幼班、小班到中班都有。

杜承哲醫師指出，歷經22天，新北市政府終於肯全面對幼童採檢。然而此類藥物，在代謝正常的情況下，血液尿液在這麼久的時間，恐怕已經大多難以驗出。之前出席記者會的家長及早帶孩子去驗，驗出巴比妥鹽類，恐怕是因為孩子代謝系統發育尚未完全，而且長期被用藥，才驗出結果。

立委、議員要求新北市政府徹查

民進黨立委羅致政、邱泰源2日前在立法院舉行「幼兒園餵藥恐是冰山一角 -新北市府失職 家長人心惶惶」記者會，批評新北市教育及衛生單位，沒有在第一時間主動「到園檢驗」，不僅造成家長陪同孩童四處奔波、赴醫院採檢的困擾，錯失檢驗的黃金時間。

羅致政痛批，新北市政府動輒以這案子是司法案件，推卸了很多原本應該做、可以做的事。在他們公開呼籲之後，新北市府終於才要執行「到園檢驗專案」，但已經延誤了檢驗時間。

立委王婉諭也召開相關記者會，歐良修醫師在記者會上說明「巴比妥」及「苯二氮平類」因為安全性疑慮及副作用，臨床上已經不常使用，而且由於短期會出現嗜睡、反常性失眠、注意力不集中、腸胃不適等症狀，長期會有戒斷症狀、依賴性等問題，使用上絕對要相當謹慎。尤其五歲以下孩童可能因為腎臟、肝臟還未發育完全，影響藥物代謝情形，不論是何種處方藥，都不應擅自餵食。

立委張宏陸昨天和民進黨新北市議員李倩萍在新北市議會召開記者會，他表示，該園有67名幼生，此次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物，若過量可能麻痹延髓呼吸中樞而致死，餵藥的幼保人員可惡至極。全案除了由檢警徹查外，後續還有重要的求償與安置問題。

張宏陸也說，該案後續勢必有求償問題，建議市府協助家長求償，並提供公正第三單位協助受害幼生輔導、治療與健康追蹤；此外，該幼園發生關鍵監視器畫面消失的問題，他將要求教育部未來將設置監視器列為私托評鑑項目。

新北市回應：已主動請地檢署調查

新北教育局回應，已協同衛生局、社會局，全力捍衛幼童權益、健康，早在5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查。

此外，學校心理師組成專案輔導小組，一對一每日持續關懷幼生情形，社會局家防中心則對受害者一對一進行個案追蹤、家訪，了解個別需求，並提供醫療及法律相關諮詢服務。

教育局表示，會強力監督私幼承擔應負之法律責任及相關賠償，本案若查證屬實將依法從嚴裁處，裁處行為人最高罰鍰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時廢止幼兒園的設立許可，並裁處負責人最高罰鍰6萬元。

不過立委王婉諭，王薇君都表示，新北市府宣稱「接獲案件即高度重視專案辦理」，還說有做出「到園檢驗」、「家訪」、「主動媒合」等措施，實際是在四月初申訴後冷處理，家長沒受到協助，就連想要索取監視器畫面，得到「在維修，沒畫面」的答覆等。一直到最近越來越多媒體關注此案，才開始行動。

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核稿編輯：翁世航