流傳千年的摩洛哥傳統女性禮服「Caftan」，從外套、國服，延燒到西方

文：蔡適任

什麼是「caftan」？

流傳千年的傳統女性禮服「Caftan」，至今仍備受摩洛哥人喜愛。Caftan象徵高貴、雅致、文化、財富與女性魅力，在婚禮及晚宴等重大場合，必然出現，甚至是海外僑民對摩洛哥的文化認同及身分表徵。

然而，被視為摩洛哥「國服」與文化榮耀的Caftan，其實不是源自摩洛哥，也不是專屬女性的服飾。

圖片來源：蔡適任

「Caftan」從日常外套演變成正式禮服

Caftan又可寫成cafetan、khaftan或qaftan，這個法語寫法其實源自土耳其語的音譯，而土耳其語又是從波斯語借來的。

Caftan源自古代兩河流域，已存在數千年，廣泛見於北非、中東、中亞、波斯（現今伊朗與鄰近一帶）、蒙兀兒帝國、伍麥亞王朝與鄂圖曼帝國，不同時代、不同區域各自發展出獨特樣式。不過一般來說，Caftan服飾還是有幾個共同特點：

長至腳踝

寬鬆

剪裁筆直或略有腰身

長袖或半長袖

無衣領

無帽子

衣服中間可打開

圖片來源：蔡適任

此外，穿著Caftan的人，多半都會在胸下與腰之間繫上飾帶，或輕便寬鬆，或繁複華麗。

綜觀歷史，Caftan幾乎可說是各式長袍的總稱，早期當成日常外套，後來則演變為正式禮服。它的材質包羅萬象，可為羊毛、羊絨、絲綢或棉布製成。11世紀末時Caftan被引入摩洛哥，成為當時貴族男女與富豪專屬服飾，象徵財富地位。而直到了17世紀，才變成現在看到的女性專屬服飾。

加上最精美的「羽毛」手工製成

幾年前，我曾經非常榮幸在首都Rabat訪問一位傳統裁縫師傅，他說自己年輕的時候，在一家極具盛名的裁縫店工作，當時的老闆接了皇室Caftan服裝的訂製，他自己則有幸親手為皇室縫製禮服。禮服上的鑲邊金線與裝飾性鈕扣等，無一不是手工製成，就連珠子、亮片、蕾絲及羽毛，他都會精準細緻地縫在布面上。

他還補充，鳥羽是所有材質中最難處理的一種，因為它輕柔脆弱、怕弄髒，更怕呼吸太用力，一不小心就把羽毛吹不見了。

而歷代皇室成員中，最能穿出Caftan雍容華貴氣勢的，堪數國王前妻Lalla Salma了。無論出席各國王室重要場合，或接待外賓，她身上往往是一套細膩雅致的Caftan，配戴貴重珠寶，氣質優雅婉約。

一套起源於美索不達米亞的華美服飾，在數千年後成為代表摩洛哥的「國服」，甚至是皇室象徵。許多王室女性成員在參加國內外正式場合時，身上一套Caftan，顯現出隆重、華麗、優雅，展現摩洛哥傳統手工藝的卓越傑出。

圖片來源：蔡適任

延燒到西方的Caftan時尚

西方時尚界其實也很早就從Caftan汲取創作靈感。50年代，Christian Dior推出黑絲綢長袍；到了60年代，出生在阿爾及利亞的YSL創辦人Yves Saint Laurent，因為終生熱愛北非文化，就曾將YSL的一款經典香水命名為Caftan。

此外，不少好萊塢巨星也都是Caftan愛好者。像是傳奇影后伊莉莎白．泰勒（Elizabeth Taylor）和歌壇的不老天后瑪丹娜等；2018年瑪丹娜（Madonna）身著一襲桃紅色的Caftan、配戴柏柏爾傳統銀飾，在自己的慶生宴上亮眼出場。年輕一輩的美國巨星，像是流行歌壇天后Rihanna，也曾身著義大利奢華品牌Dolce & Gabbana的改良式Caftan，現身紐約街頭血拚購物。

隨著摩洛哥人移居海外，Caftan文化也走向全世界。你可以在巴黎找到專屬的數位Caftan設計師以及專賣店。每回在巴黎舉辦國際Caftan時裝秀時，摩洛哥媒體必定大肆報導，並視之為宣耀國威的「摩洛哥之光」。

訂製Caftan從布料挑起

我第一次穿Caftan，是因為要參加同事表哥的婚禮，那是我第一次知道Caftan的存在．由於Caftan多是採用昂貴華麗布料，量身訂做，價格不斐，所以民間也相應有禮服出租店，我也順勢租了一件來試試。

婚宴那晚，在場所有女性賓客皆身著華麗Caftan，隨著音樂熱鬧起舞，家境富裕者，甚至一晚連換數套，說是浮誇炫富，亦不為過。

第二次也是目前最後一次穿Caftan，是我自己結婚的時候．那套訂製的Caftan就只穿過那麼一次，實在有點可惜，我打算將來走金馬獎紅地毯的時候，還要再穿。

訂製Caftan得從布料挑選起，一套量身訂做的Caftan所費不貲，無怪乎出現在婚宴等盛大場合，城鎮女性莫不開心審慎。相對的在沙漠，普通女性唯一可以身著Caftan的機會，可說是自己婚禮那天了，有些遊牧民族的女子，甚至一輩子也未必有機會穿上一次。

Caftan可華麗隆重，亦可輕鬆休閒，深具異國風情，又能在布料圖案上，做無限延伸，凸顯出女性優雅嬌柔魅力之餘。穿起來也是非常舒服，對身材沒有嚴苛標準，適合所有女性穿著。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航