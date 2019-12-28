NBA專業球迷煉成指南：戰術101

文：貓爹 Eugene's Dad

本指南提供給有興趣深入NBA戰術的球迷，如何逐步探索籃球運動中的戰術環節並與其他面向結合，完善並推翻原有對球賽的表層認知。

職業運動的本質是娛樂產業，每個球迷都有權力選擇他從中獲得樂趣的方式，因此如果你已經對現況感到滿足，其實也沒有什麼不好。

球迷判讀比賽的三位一體：數據、戰術、戰技

籃球戰術是籃球環節中最艱澀（hardcore）的一部分。不同於戰術執行決定一切、比賽節奏也能讓轉撥人員即時復盤分析與進行預測的美式足球，職業籃球員轉戰評論員時，需要經歷更徹底的去專業化以符合閱聽需求。

願意做戰術內容的記者／業餘玩家，基本上都是叫好不叫座，因為閱聽眾寧願看高光（highlight）跟「這場比賽告訴你的五件事」，也不要看「新賽季攻防端的執行面變化」。那為何北美還有這麼多相關資源產出？因為有濃厚的青少年運動基礎以及社區執教文化托底。

但是，寫手若不具足夠戰術素養，則很難寫出有價值的分析內容；特別是季後賽捉對廝殺，若不懂兩隊的攻防戰術習性又沒做好對陣復盤，產出的內容自然雲裡霧裡。

以賽爾提克隨隊記者的認真分析文為例，數據與戰術涉獵較深的Jared Weiss居首，願意花時間截影像的John Karalis隨後，其他人則沒比一般業餘寫手好到哪去。

中文圈具戰術素養的業餘玩家極少。有能力不參考外部資源便能產出內容的更是寥寥無幾。但無論如何，只要不是未註明出處的抄襲或改作，都需要閱聽眾給予更多的尊重與支持。

有關籃球戰術的幾個終極資源網站

這幾個網站猶如武俠小說中的內功寶典。若你有本事能讀完並理解消化的話，基本上就具備足夠的籃球執教基底了；但除非你是個剛接下業餘執教任務的菜鳥教練，不然在欠缺實例對照的情況下，光是要翻完這兩個網站就已經是很需要毅力的事。

兩個網站都不花俏但很扎實。Coach’s Clipboard最令人敬佩的是搜集大部分戰術之餘，你還能從中了解其淵源且提供相關書籍資源連結；hooptactics則是在攻守應對上的預設情境做得很詳細，對新手執教特別有幫助。

FIBA會把全球青年籃球營的教學內容上傳，而裡面的教練都是職業級別，也不乏NBA助教將自己球隊訓練的一部分拿來做為教學內容。

戰術面想要有感成長的基本要求是：看重播

你要看完直播再復盤或直接看重播都可以，只要可以暫停、倒帶，反覆確認戰術與站位的細節就行。初學者比較理想的方式是長期觀看單一球隊比賽，若沒有球隊偏好，最好選擇戰術執行力較強或球迷戰術資源較豐富的隊伍，這樣成長較快；熟練後建議多方攝取，特別是不同層級的比賽，刺激已建立起的思維與想法。

1.0：學習基本知識與打底

如果你沒有任何稍微正規的戰術執教／被執教經驗，那麼翻熟基礎教材是必要的，因為這對接下來的學習會有很大幫助。

這個階段你要訓練自己分辨得出場上在跑套路戰術（set play），不知道戰術名稱無妨；同時要對關注球隊的習慣性落位開始有感覺。學習放大看球視野至半場，不要只關注持球人。

2.0：學習球隊進攻戰術與常見的防守觀念

進攻端，找出關注球隊的戰術體系與常用配置後復盤學習；動態進攻（Motion Offence）則是近年顯學、也是NBA嫡系散佈最廣的馬刺系教練主體。就算你關注球隊Motion系列的戰術使用不多，動態進攻的運作原則也很值得去了解；防守端，所有NBA球隊都是人盯人防守為主體。

不清楚關注球隊的戰術體系與常用配置？拿球隊／總教練的名字配合關鍵字餵Google或Youtube，有些球隊的球迷資源整理得很棒，另外FastModel Sports也會有一些零散的球隊戰術分享；願意花錢的話，The Basketball Playbook有直接整理好的戰術本。

這個階段的學習週期會很長，端看你吸收球賽內容的認真程度與領悟力；若你開始觀察到與球迷群論點／數據不符的疑慮，則是很好的驗證學習機會。

看進攻要拆得出戰術設計目的、進攻選擇（playmaking）的時機點；套路戰術（set play）能叫得出名字很好，但本質更為重要：因為部分你以為的戰術名稱實際上並不這麼稱呼，而是場外球迷基於行銷推廣自己安上去的。

看防守要跳脫數據與持球防守，開始去觀察傳統記數無法產出的內容，像是站位、補位、輪轉、卡位等。看球視野放大到雙方球員的攻防互動，而非只有關注球隊的場上五人。

3.0：深化2.0所學、觀察聯盟趨勢，補充比重較低的攻防策略

前面引用的兩個網站均有相當豐富的內容可以延伸閱讀；接著透過NBA專家的眼睛去觀察聯盟整體趨勢，學習基於NBA規則之下的籃球生態改變，然後反過來以戰術角度觀察球隊配置。趨勢觀察需要一個相對嚴謹的統計辯證過程，因此這些專家的背景基本上都是數據為主、戰術為輔。

以下這些內容佔NBA球賽的總體比重不高，因此在學習上可以挪後。

4.0：能夠辨識戰術有無之間的端倪與差異

對大部分能力不足的球迷來說，場上回合很多時候如同薛丁格的貓，一個看似單純的進攻回合，可能是整組寫好的set play，可能是進攻原則下的小組配合，可能是戰術被拆解後的強迫取分，或真的只是單純的無戰術攻堅。

以18-19年冠軍暴龍為例，不明究理的普通球迷可能會批評總教練平庸沒戰術、球隊流於單打，其實是因為Nick Nurse喜歡在看似單純的配合中埋下許多的後著。

以該影片來說，要有能力做出辨別4 Flip跟整理後著，除了戰術素養要夠，暴龍球賽看得不夠多、沒有倉鼠收藏習慣的人是做不出來的。有這樣等級的玩家願意整理分享球隊戰術，是暴龍球迷的福氣。

iHoopScout應該是我知道中文圈中戰術理解最透徹的玩家，就連他都自謙分辨進攻差異是他當前看球的樂趣與目標的時候，你就知道非職業玩家要達到這個層級的難度了。當你功力深到能將這些細節全部抓在手上時，這才是有資格對教練戰術執教能力品頭論足的開始。

本文經方格子 vocus授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航