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2023/10/08,
國際

哈瑪斯突襲釀慘重傷亡，以色列軍方遭疑情報失靈，學者：恐因外交和談降戒心

哈瑪斯突襲釀慘重傷亡，以色列軍方遭疑情報失靈，學者：恐因外交和談降戒心
photo credit:shutterstock/達志影像

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學者蘇紫雲表時，哈瑪斯的突襲雖取得戰術成功，但將遭遇戰略失敗，特別是對以色列平民的攻擊將遭到國際社會反制，也就是「贏得戰役、輸掉戰爭」。

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯今天突破加薩走廊和以色列之間的安全圍欄，進入以色列城鎮大肆攻擊，造成至少300人喪生之後，軍方面臨日增的質疑，為何會發生這樣的慘劇。

路透社報導，1973年10月6日爆發贖罪日戰爭（Yom Kippur War），埃及和敘利亞對以色列發動突襲，希望奪回以色列於1967年六日戰爭控制的戈蘭高地（Golan Heights）和西奈半島（Sinai Peninsula）。就在贖罪日戰爭50週年的隔天，攻擊再次來得突然，讓以色列措手不及。

以色列國家安全委員會（National Security Council）前主席艾蘭德（Giora Eiland）在記者會上簡報表示： 「這看起來與當時發生的情況非常相似，正如我們所看到的，以色列對這次精心籌劃的攻擊震驚不已。」

陸軍發言人表示，「接下來」將討論情資準備工作，但目前重點是戰鬥。「我們需要討論情資問題時，我們就會討論。」

總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼政府向來對安全保障運籌帷幄，對於自2007年以來掌控加薩走廊的哈瑪斯，採取毫不妥協的立場。

但當危機來臨，以色列安全機制似乎全面崩潰，軍方估計數百名哈瑪斯槍手突破安全圍欄，分批衝進各個城鎮。

美國前情報官員、現任職智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的專家潘尼可夫（Jonathan Panikoff）表示：「這是情報失靈，不會是別的了。這是安全上的失誤，破壞了以色列對加薩走廊採取的積極且成功的分層作法。」

學者分析：恐因外交和談降戒心

以色列遭哈瑪斯嚴重突襲，各界關切以色列為何預警情報失靈。軍事學者認為，以色列和沙烏地和談順利，情報組織恐因外交局面緩和降低戒心，不過哈瑪斯只是一次戰術勝利，將因國際反制失去戰爭。

伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）昨天向以色列發射多達5000枚火箭突襲，造成以色列嚴重死傷，以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）是否失效，以及以色列軍方情報預警系統是否失靈，引發各界討論。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受《中央社》訪問表示，從部分影片可看出，鐵穹系統仍進行攔截任務，並未失靈，主要問題是來襲火箭數量超過系統負荷能力，導致鐵穹攔截效能達「飽和」。

蘇紫雲表示，由公開資料觀察，鐵穹系統每個接戰單元由4到5組發射架組成，每一發射架約20枚飛彈，因此每一單元最高為100枚備彈，推估哈瑪斯對特定區域採取密集連續的飽和攻擊戰術，使鐵穹系統無法攔下所有火箭。

蘇紫雲表示，鐵穹火箭的設計專為對應大量火箭、迫擊砲等戰術武器，其配備的塔米爾（Tamir）攔截飛彈採低成本設計，單價約每枚4萬美元（126萬元台幣），運作方式主要由ELM -2084「多功能雷達」（multi-mission radar） 雷達擔任主要角色，全程導引飛彈至目標，再由飛彈本身的光電尋標器鎖定，採近炸方式摧毀來襲目標，可大幅降低攔截飛彈成本。

蘇紫雲指出，簡言之鐵穹系統偵測來襲目標後，會以數據鏈方式「遙控」個別攔截飛彈至目標，如此可省下個別飛彈安裝高價的主動雷達。

蘇紫雲表示，依公開資料顯示，以色列的相位陣列雷達系統收發單元（T/R）氮化鎵晶片是由台灣供應，為守護以色列做出貢獻，這場戰略突襲也給台灣啟示，一方面是台灣國防產業基礎完整，可發揮更大潛力，更重要是和平非僅寄望於對話或外交，更須依靠實力。

蘇紫雲說，以色列情報失靈的主因，可能是近來與沙烏地阿拉伯和談進展順利，往建交方向前進，使哈瑪斯失去最大支持來源，這使以色列情報組織降低戒心。

蘇紫雲表示，從戰術面觀察，哈瑪斯此次攻擊結合多元手段，除火箭攻擊採飽和戰術外，也應用無人機、飛行傘等突擊手段，這可由被擊毀的以色列戰車看出，在哈瑪斯武裝分子俘虜以軍車組乘員時，戰車的主砲砲衣仍未取下，可見以色列部隊遭到閃電式奇襲。

蘇紫雲說，哈瑪斯的突襲雖取得戰術成功，但將遭遇戰略失敗，特別是對以色列平民的攻擊將遭到國際社會反制，也就是「贏得戰役、輸掉戰爭」。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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