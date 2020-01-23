租一間套房多少錢？「Cost of Living」給你9000個城市的物價資料

你正在準備一次長期出國旅遊、留學、外派出差，想要了解目的地城市的物價、薪資等生活費用資料，讓自己知道應該如何準備儲蓄、開銷計畫。或者你整準備做一份跟地理、社會、經濟有關的報告，需要參考某個國外城市的生活成本相關數據，例如薪資、租屋、每月基本生活費。

這時候，「Cost of Living」這樣的線上資料庫，或許可以幫得上忙。今天這篇文章，要介紹的其實是同名的兩個不同網站，一個是老牌的資料庫網站，一個是將老牌資料庫改成更現代、美觀、易懂介面的新服務。

但是他們都有共同的特色，就是透過世界各國在地使用者「社群協力」，一起補充、修正、回報各國城市的生活物價、薪資水平等等資料，組織成涵蓋大量城市的生活費用數據百科。

你可以在這裡知道台灣的各種物價和東京、紐約有多少差距？而台灣的牛奶似乎比其他城市更貴？還有各個城市的薪資是否能夠負擔該城市的物價水準？又如果需要在不同國家不同城市租屋，要負擔多少費用與準備多少生活費？

Numbeo是世界上最大的城市數據資料庫，裡面可以查詢全球各國城市的消費、交通、犯罪、健康、汙染等等統計數據。幫助你用數據了解某一個城市的生活條件。

而且就像前面所說，這些數據是來自多年來用戶累積的貢獻與修正，用戶們會在網站上回報一些生活物資的具體價格，並且確認這些價格是否正確。

目前在 Numbeo 上包含了9189個城市的數據資料，以及超過48萬名使用者的貢獻。

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你可以在網站上直接搜尋城市名稱，找到像是「台北市」的生活物價資料，「Cost of Living（Numbeo）」上還可以找到基隆、高雄、新竹等台灣其他城市的數據資料。

而且裡面的物價金額都是直接以「新台幣」換算完成。例如下圖中，可以看到她說台北一個人的每月生活費用平均23258元新台幣（不包含租屋）。

城市更多、數據更多、貨幣轉換更齊全，這些都是「Cost of Living（Numbeo）」比下面另外一個網站更全面的地方。

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透過社群的貢獻與驗證，裡面的物價資料非常具體，例如租一間個人房、一間家庭房要多少錢？買一瓶牛奶要多少錢？搭一趟大眾運輸工具平均多少錢？個人每月薪資多少？等等，可以說是鉅細靡遺。

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Cost of Living（Numbeo）還會自動做一些統計出來的結論報告。例如台北的牛奶特別貴、雞蛋的價格漲了不少，或是台北一個月生活費通常用多少比例分配在哪些類別的消費上。

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Cost of Living（Numbeo）網站上，還包含許多其他的工具，可以透過網站上方的工具列選擇，例如比較不同城市的生活物價、調查犯罪率、查詢每個城市的交通數據等等。

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前面的Cost of Living（Numbeo）更加專業全面，而這篇文章另外一個要介紹的「Cost of Live」，其實他的數據也是來自「Cost of Living（Numbeo）」，只是套上了一個更現代、更美觀、更易懂的介面。

「Cost of Live」網站上目前包含了383個各國主要城市，例如台灣只有台北可以查詢。

不過「Cost of Live」的介面更清晰，查詢城市後，馬上可以清楚看到這個城市的：

每月平均生活花費。

每月平均薪資。

每月平均租房費用。

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在核心三個數據之後，則是每一個單獨項目的物價，也包含了食衣住行育樂等等各個層面。同樣的，也支援社群用戶的回報、修正、提供。

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另外「Cost of Live」特別加上一個清楚的顏色指標：

綠色：每月薪資高於每月消費。

黃色：每月薪資大約等於每月消費。

紅色：每月薪資低於每月消費。

讓你更容易知道一個城市的生活是否過得去。

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「Cost of Live」也提供了快速的兩個城市物價比價，在清楚的顏色介面中，綠色代表物價比較低、紅色代表物價比較高，可以快速看到兩個城市在消費、薪資、租屋、各種物價上的高低不同。

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如果你需要研究某個城市的消費物價、薪資水準，上述網站或許是一個快速的參考。

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本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：李修慧

核稿編輯：翁世航