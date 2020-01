租一間套房多少錢？「Cost of Living」給你9000個城市的物價資料

你正在準備一次長期出國旅遊、留學、外派出差,想要了解目的地城市的物價、薪資等生活費用資料,讓自己知道應該如何準備儲蓄、開銷計畫。或者你整準備做一份跟地理、社會、經濟有關的報告,需要參考某個國外城市的生活成本相關數據,例如薪資、租屋、每月基本生活費。

這時候,「Cost of Living」這樣的線上資料庫,或許可以幫得上忙。今天這篇文章,要介紹的其實是同名的兩個不同網站,一個是老牌的資料庫網站,一個是將老牌資料庫改成更現代、美觀、易懂介面的新服務。

但是他們都有共同的特色,就是透過世界各國在地使用者「社群協力」,一起補充、修正、回報各國城市的生活物價、薪資水平等等資料,組織成涵蓋大量城市的生活費用數據百科。

你可以在這裡知道台灣的各種物價和東京、紐約有多少差距?而台灣的牛奶似乎比其他城市更貴?還有各個城市的薪資是否能夠負擔該城市的物價水準?又如果需要在不同國家不同城市租屋,要負擔多少費用與準備多少生活費?

Numbeo是世界上最大的城市數據資料庫,裡面可以查詢全球各國城市的消費、交通、犯罪、健康、汙染等等統計數據。幫助你用數據了解某一個城市的生活條件。

而且就像前面所說,這些數據是來自多年來用戶累積的貢獻與修正,用戶們會在網站上回報一些生活物資的具體價格,並且確認這些價格是否正確。

目前在 Numbeo 上包含了9189個城市的數據資料,以及超過48萬名使用者的貢獻。

圖片來源:作者提供

你可以在網站上直接搜尋城市名稱,找到像是「台北市」的生活物價資料,「Cost of Living(Numbeo)」上還可以找到基隆、高雄、新竹等台灣其他城市的數據資料。

而且裡面的物價金額都是直接以「新台幣」換算完成。例如下圖中,可以看到她說台北一個人的每月生活費用平均23258元新台幣(不包含租屋)。

城市更多、數據更多、貨幣轉換更齊全,這些都是「Cost of Living(Numbeo)」比下面另外一個網站更全面的地方。

圖片來源:作者提供

透過社群的貢獻與驗證,裡面的物價資料非常具體,例如租一間個人房、一間家庭房要多少錢?買一瓶牛奶要多少錢?搭一趟大眾運輸工具平均多少錢?個人每月薪資多少?等等,可以說是鉅細靡遺。

圖片來源:作者提供

Cost of Living(Numbeo)還會自動做一些統計出來的結論報告。例如台北的牛奶特別貴、雞蛋的價格漲了不少,或是台北一個月生活費通常用多少比例分配在哪些類別的消費上。

圖片來源:作者提供

Cost of Living(Numbeo)網站上,還包含許多其他的工具,可以透過網站上方的工具列選擇,例如比較不同城市的生活物價、調查犯罪率、查詢每個城市的交通數據等等。

圖片來源:作者提供

前面的Cost of Living(Numbeo)更加專業全面,而這篇文章另外一個要介紹的「Cost of Live」,其實他的數據也是來自「Cost of Living(Numbeo)」,只是套上了一個更現代、更美觀、更易懂的介面。

「Cost of Live」網站上目前包含了383個各國主要城市,例如台灣只有台北可以查詢。

不過「Cost of Live」的介面更清晰,查詢城市後,馬上可以清楚看到這個城市的:

每月平均生活花費。

每月平均薪資。

每月平均租房費用。

圖片來源:作者提供

在核心三個數據之後,則是每一個單獨項目的物價,也包含了食衣住行育樂等等各個層面。同樣的,也支援社群用戶的回報、修正、提供。

圖片來源:作者提供

另外「Cost of Live」特別加上一個清楚的顏色指標:

綠色:每月薪資高於每月消費。

黃色:每月薪資大約等於每月消費。

紅色:每月薪資低於每月消費。

讓你更容易知道一個城市的生活是否過得去。

圖片來源:作者提供

「Cost of Live」也提供了快速的兩個城市物價比價,在清楚的顏色介面中,綠色代表物價比較低、紅色代表物價比較高,可以快速看到兩個城市在消費、薪資、租屋、各種物價上的高低不同。

圖片來源:作者提供

如果你需要研究某個城市的消費物價、薪資水準,上述網站或許是一個快速的參考。

