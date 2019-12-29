資產配置除了分散「投資標的」，也別忘了分散「投資種類」

文：黃琛為

在挑選投資組合時，我們都知道持有單一股票的風險有多高，這也是近年指數ETF會興起的原因。因為ETF分散投入了上百、甚至上千間公司的股票，不但能平滑單一股票暴跌的風險，還能取得長期穩健的收益。（延伸閱讀：ETF是什麼？10年獲利126％！）

為什麼需要作資產配置？

資產配置就是增加投資組合的多樣性，達到在經濟下跌時資產也能有不俗的表現。

比如，持有指數ETF，背後所持有的還是股票，在熊市來時難逃資產下跌的風險。所以我們可以額外配置債券ETF，讓資產組合包含股票與債券，這就做到了資產配置。

當然，你還可以增加貴金屬、外匯、現金等等更多元的資產，讓風險足夠分散。但一般來說，股票ETF與債券ETF就很夠用了。（延伸閱讀：為什麼你需要一個美股帳戶？）

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4支內建抗風險、資產配置的ETF：AOA、AOR、AOM、AOK

知道資產配置的重要性後，真的放到投資實戰倒也沒那麼容易。比如說股票與債券的比例因為價格浮動，每個月都會改變，或是到底要投資哪些債券之類的。

於是便有ETF公司聽到了廣大投資人的想法，推出了AOA、AOR、AOM、AOK這4支ETF，每一隻ETF都持有股票與債券，只差在比例不同而已。

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AOA、AOR、AOM、AOK這4支ETF差別在哪？

從上表可以發現，AOA、AOR、AOM、AOK的管理費相同，除了AOK是月配息，其他3支AOA、AOR、AOM都是季配息。

而他們最大的差別在持有資產的股債比：AOA持有80％的股票、20％的債券，而接下來的AOR、AOM、AOK持有的股票佔比則逐漸降低。持有股票佔比最低的AOK，持有20％的股票與80％的債券。

至於詳細持股，可以在下圖中發現，這4支ETF都持有IVV（美國大型股）、IDEV（國際已開發市場）、IUSB（美元債）、IMEG（新興市場股票）等標的。總計持有的股票與債券多達1萬2000多支，可以說是相當分散。

圖片來源：作者提供 AOA持股成分圖

AOA、AOR、AOM、AOK這4支ETF的收益率如何？

廢話不多少，直接挑選2009～2019年的數據跑分析。這邊因為AOK與AOM配置相似，所以就以AOK來舉例。

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可以發現，在這10年裡，持有最高股票配置的AOA取得了最好的報酬，平均年化收益率來到了10.65％，再來是AOR的8.8％與AOK的4.47％。年化收益10.65％可以說相當不錯了，雖然低於追蹤美國標普500指數的ETF VOO，但抗風險性也更佳優良（因為持有20％的債券）。

另外可以發現，即使AOK每月配息，因為持有較高比例的債券，收益率最終跑輸了AOA與AOR。

總結：AOA、AOR、AOM、AOK這4支ETF哪支適合我？

AOA、AOR、AOM、AOK這4支ETF的優點在於使用低成本，便能建構多元化的投資組合。

如果你能承受較高的風險，就選AOA，8：2的股債比挺適合長期投資的。小賈的投資組合裡，股債比大概也是8:2左右。

如果你想要建立穩健的現金流，就選AOK。AOK持有高比例的債券，不但能有效預防經濟下跌，每個月還能領取穩定的配息。

這4支ETF的殖利率大約在2％左右，而純債券ETF如BND、BNDW的殖利率在1.8～2.7％左右，不過別忘了這4支ETF在價格的增長上比BND與BNDW快得多。

補充說明：本篇文章中提到的5支ETF：AOA、AOR、AOK、VOO、BND都可以透過美股帳戶買到，歡迎進入ETF買下全世界的官方討論區進行討論。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航