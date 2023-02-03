2023/02/03,
印太

物價飛漲這個年不好過，韓國掀「節日理財」轉賣禮品熱潮

物價飛漲這個年不好過，韓國掀「節日理財」轉賣禮品熱潮
韓國物價飛漲，在年節送禮上如何開源節流的「節日理財」成為熱門話題。圖為韓國百貨公司販售禮盒展示品。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年2月1日

我們想讓你知道的是

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文：廖禹揚（中央社駐首爾特派員）

中秋、年節送禮不只在台灣，在韓國也是必要節日例行公事，但近年物價飛漲，原本帶著祝福含意的節日禮品反成了人們肩上重擔，追求CP值、將不需要的禮品轉賣的「節日理財」掀起熱潮。

韓國物價持續飛漲，根據韓國消費者院統計，人口最密集的首爾地區8種大眾餐飲價格在1年內漲幅達13.8%，包括海苔飯捲、炸醬麵、五花肉、拌飯、冷麵、泡菜湯等韓國人最常購買的餐點；韓國統計廳指出，2022年韓國人外食價格上漲7.7%，創下30年新高，消費者物價指數（CPI）也上漲5.1%，為24年來新高。

韓國民眾在此狀況下迎來新年，過年禮品開銷便成為一大壓力來源。韓國求職平台Incruit去年底對828名會員進行調查結果顯示，年節最大壓力來源正是「費用支出」（21.8%），其次才是「因家庭團聚壓縮個人自由時間」（15.2%）、「嘮叨」（12.2%）等。

受訪者預期年節禮品及給家人的零用錢占支出最大宗，平均分別為40萬韓元（約新台幣9747元）及38萬韓元，其次為祭祀費用25萬韓元、外食21萬韓元、交通13萬韓元等。

為了開源節流，轉賣不需要的禮品、低價收購禮品或選擇高CP值禮盒的「節日理財」成為韓國熱門話題，其中受經濟遲滯下特別艱苦經營的中小企業主送給員工的年節禮品引起熱議，包括各式醃菜禮盒、紅豆餅、一公斤沙拉等，讓將這些奇葩禮品分享到網上的員工直呼「不如不要送」。

從消費端觀察，流通業者指出，隨著較少自炊的獨居及雙薪家庭增加，人們對過去人氣較高的食品類禮盒的滿意度大幅下降，看重個人喜好的年輕族群則較少購買洗髮精、香皂等生活用品禮盒。

提供多種特價商品的韓國電商平台WEMAKEPRICE觀察，消費者今年選擇年節禮品出現多角化趨勢，選擇禮品種類更為多樣化，選擇1萬韓元到5萬韓元的低價禮盒占比達69%。

同時，轉賣收到禮盒的韓國民眾顯著增加，韓國二手交易平台閃電市場統計，平台在今年年節連假前一週期間，關於「禮品組」的交易額較去年年節前一週增加62.44%；而同樣是韓國人愛用的二手交易平台胡蘿蔔市場，「禮品組」在年節前也連續3天高居搜索關鍵字第1名。

雖然仍有人認為轉賣禮品對送禮人不尊重，但也有許多意見認為，與其放著不用或丟掉，轉賣禮品反而可避免浪費，顯示韓國人對節日送禮的觀念正在產生變化。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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