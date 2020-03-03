透過 SurveyCake 打造你的線上投票系統 可分享投票結果給團隊夥伴

投完票就結束了嗎？當然不是！你以為匿名、公正、公開的投票，就真的公平了嗎？

如果投票的人大部分都位於相同年齡層或居住地，因為他們的想法價值觀較為相似（俗稱同溫層），很容易就會造成投票結果失真、有所偏頗。

上一篇我們介紹如何透過 SurveyCake 設計投票表單，立即公開投票結果以提高與填答者的互動，還能將大量投票人潮吸引到自己的粉專或活動網站。

這一篇我們會向你介紹如何有效運用投票結果，進行用戶追蹤和輪廓分析。

一、結果應用

分享投票結果給團隊成員

如果你的投票結果是私密的，不想公開給一般大眾，但又想分享給團隊成員以利後續討論的話，可以透過分享問卷結果連結，進而提供投票結果給特定成員。

該如何取得問卷結果連結呢？

點選問卷後台上方工具列後，點選分享問卷，再查看公開結果

點選問卷後台上方工具列→分享問卷→公開結果

SurveyCake 有 3 種問卷結果呈現形式，分別是「一頁式」和「分頁式」的統計圖表，以及問卷明細。

一頁式的統計圖表，即所有統計圖表都彙整在同一頁，隨著滑鼠滾輪往下，你就可以依序查看每一題的統計結果。

分頁式的統計圖表，即一頁只會有一個統計圖表，若想觀看下一題的統計圖表，則必須點擊右小角的按鈕前進下一頁。

問卷明細，顧名思義即直接以資料明細的方式進行分享，讓他人可以直接查看投票者填答的原始資料。

EXCEL / PDF / SPSS 匯出

如果你想匯出資料結果做額外的運用，SurveyCake 後台支援 3 種資料格式－EXCEL / PDF / SPSS，方便你做更進階的數據分析！

如果你想將資料匯出到 Google Sheet 以利後續的資料統整及分享，請參考以下文章：將問卷回覆匯入 Google 試算表，表單應用更彈性

查看特定時間的回覆狀況

如果你舉辦的投票活動為期時間很長，有可能因為特殊節慶或特定行銷活動而使得投票人數大增，那該如何確定是什麼因素造成的呢？

透過「日期區間篩選」功能，你可以查看特定時間內的回覆狀況。

如果對「日期區間篩選」的功能設定有興趣，請參考下篇文章：如何快速篩選指定時間的問卷樣本？

抽獎

為了吸引更多人參與投票，提供「抽獎」誘因的確是個千古不敗的行銷宣傳手法。但該如何快速、公平又輕鬆的抽出幸運得獎者呢？

SurveyCake 後台提供「明細抽獎」功能，讓你用問卷玩抽獎更輕鬆！

只要輸入要抽出的名額數量，問卷後台就會自動從回覆中抽出得獎者，不用再額外匯出資料跑隨機抽樣囉！

想知道如何設定「明細抽獎」功能，請參考以下文章：明細抽獎，從問卷回覆中自動抽出中獎者

二、用戶追蹤

訪客記錄（造訪數/回覆數/回覆率）

每份透過 SurveyCake 建立的問卷表單，後台都會自動幫你計算造訪數、回覆數和回覆率。造訪數即為點進去問卷的人數，回覆數即為成功送出問卷的人數，回覆率則為回覆數/造訪數的比率。

造訪數和回覆數的差額即為進去問卷但卻未送出問卷的人，可能因為題目太多太長，填答者填到一半就失去耐心不填了。

觀察兩者間的數據變化，可以讓你衡量是否問卷設計尚須調整，透過優化填答體驗來提升問卷回覆數。

掌握投票者輪廓

投票的人到底是誰？他們都從哪裡來的？會不會同溫層太厚？

如果你想進一步了解投票者輪廓，如使用裝置、城市、年齡、興趣…等，你可以在問卷埋入「Google Analytics 追蹤碼」，協助你記錄每位投票者的來源及輪廓，並透過 GA 報表方式呈現。

問卷調查必知的 Google Analytics 追蹤碼

精準設定廣告受眾

比起一般陌生人，投票過的人一定會對你的品牌或相關活動更有印象。

如果你想針對填過問卷的人投放廣告，你可以在問卷中埋入「Facebook Pixel」來追蹤這些填答者，畢竟向這些人下廣告的轉換率自然會比陌生客群還要高。

問卷調查不可不知的臉書像素設定

立即打造你的線上投票系統吧！

一個完整的線上投票系統，不僅可以協助你有效運用投票結果，還可以清楚分析投票者輪廓，進而精準設定廣告受眾！

三秒鐘免費註冊 SurveyCake 會員，就能立即打造「快速、即時、公平」的投票系統，有效滿足投票需求！

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此

合作資訊