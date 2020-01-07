【大人學】向左還是向右？面臨人生兩難時，我有一個好的決斷公式

文：姚詩豪

今年應邀去中國大陸上了好幾次專案管理課程，由於我會在課中提到「專案管理對我個人職涯的影響與啟發」，因此下課時間，也常有學員來跟我聊聊職涯或人生規劃的問題（頻率甚至比專案管理問題還高），有時候甚至連兩性疑難都來問我。可見兩岸年輕人縈繞在心的苦惱，其實都差不多。

今天要提的，是一位年輕女生的焦慮：她告訴我，她的夢想是去國外讀MBA，但由於才剛結婚一年，這個夢想一直不敢說出來。她內心覺得，才新婚就得把老公留在國內，自己一個人去追逐夢想，似乎很不妥，但不去又非常遺憾：「老師，你覺得我該怎麼辦好？到底我該去還是不該去？」

你不覺得類似這位同學的問題，在我們成年之後高頻率地出現嗎？像是......

「我該去念研究所？」

「我該出國留學嗎？」

「我該交男朋友嗎？」

「我該跟他分手嗎？」

「我該換份工作嗎？」

「我該要求加薪嗎？」

「我該生孩子嗎？」

「我該買房子嗎？」

每個抉擇，都像沒有盡頭的十字路口，我們深怕選錯了就得承受一輩子懊悔，難以翻身。這些抉擇都非常關鍵，但從小到大，父母師長非常熱切地督促我們的課業，卻很少教我們如何處理這樣的人生難題（或許因為他們自己也很疑惑）。為什麼我們的機構取名叫「大人學」？要當個獨立思考，理性決斷的「大人」，絕對要比通過考試更挑戰，我們卻從沒學過這樣的知識，絕對要快快補強起來。

以上問句包含那位同學一開始的提問，都呈現了一個共同點，你發現了嗎？

當事人把人生的問題定義成了Yes/No Question，也就是非黑即白的「是非題」。當我們一開始就把人生抉擇定義成YES或NO兩個選項，極高的機率我們的思緒就此卡住，再也動彈不得了。

不知道是大腦生理結構，或是文化的影響，人類真的很容易一遇到問題就把它簡化成「要或不要」的二選一陳述。希斯兄弟在《零偏見決斷法》書中提到：這類「是非題」的思維方式占據了青少年日常生活65％的決定。所謂的選擇題至少會有3個以上的選項，這些青少年多數時候等於根本沒有做選擇。事實上不只是青少年，調查顯示美國許多企業經理人在併購公司前，決策選項也只縮限在Go or No go兩個極端。

所以我沒有直接回答那位同學的問題，畢竟下課時間很短，我對她的處境沒有充足的時間了解，但我告訴她，第一步我們可以從「重新定義問題」下手：除了去念MBA，跟不去念MBA，還有沒有其他的選項？

沒錯，先別急著二選一，第一件事情：先擴充可能的選項，越多越好，避免陷入狹隘的思維陷阱。

我試著提出幾個可能的選項：有沒有想過帶老公一起出國？老公也一起拿個學位或者在那裡找工作？（乾脆去美國生孩子也行？）如果重點是出國遊歷，也許可以念短期學位？或是夫妻倆一起遊學打工？如果非MBA學歷不可，歐美名校很多有在香港設立分校？或是國內大學與國外MBA合辦的學程？其實我大概講到第二還是第三個的時候，她的眼睛一亮，露出微笑。上課時間到了，沒能多談，但她非常開心地謝謝我，笑自己「怎麼連這麼簡單的道理都沒想到！」

其實這不是聰明不聰明的問題，而是大腦原本就很容易被這類抽象的抉擇卡住，我們不需要成為天才，只要知道如何正確地使用我們的大腦就好。以下是我的完整建議，就以這位同學為例：

第一，把腦子裡困擾自己的問題寫在紙上，把問題從大腦中抽離，產生「問題是問題，我是我」這樣的「超脫感」，創造「旁觀者清」的客觀性。

第二，寫問題的時候切記，不要寫成「我該出國念MBA嗎？」這樣的是非問句，而是要思考自己「期待的結果」、「理想的狀態」會是什麼。而且敘述中最好包含「人、事、時、地、物」這幾個元素，例如：

我明年在美國讀書並取得MBA學位

第三，開始「拆解」並「置換」上面的陳述，這樣選項就會擴增了！例如：

拆解「人」（我），置換：可以換成我跟老公、我跟朋友......

拆解「事」（讀書），置換：也可以換成遊學、打工、正職工作、訪問、旅遊......

拆解「時」（明年），置換：其他可能時間，例如再過幾年想生孩子的時候......

拆解「地」（美國），置換：也可以是其他近一點的國家，甚至是國內......

拆解「物」（MBA學位），置換：也可以是其他學位，或是薪資、工作資歷、人脈......

你看，當我們把願望拆解成人事時地物5個參數，每個參數試著找到2~3個值，就一下子拓展出10~15個選項了。這些選項未必很完美，但至少比一開始Yes/No Question更寬廣多元。記得小時候看到女生有一種換服裝的翻頁書，單獨切換髮型、上衣、裙子、鞋子......就可以變出多采多姿的造型，其實是一樣的概念（但特別強調我沒玩過）。人生想要多采多姿似乎也是一樣的方法。

這個3步驟的決策法（書寫－拆解－置換）是我在當顧問時常用的方法。有些時候客戶會在一些商業決策上卡關，也是因為被非黑即白的思維給限制了。例如客戶內部對於「到底該不該導入專案管理系統」產生歧見，一派說YES，一派說NO，然後各執己見，其實這樣的二元對立是很無謂的。

不如先寫下來（例：公司明年度導入專案管理系統以提升績效），拆解成人事時地物，再逐項檢視是否有其他的替代方案，把「是非題」變成「多選題」，這樣討論才會更理性聚焦。說不定最後選擇特定專案優先導入一部分的功能，其他單位先用紙本，並預先進行教育訓練......才是對公司更好的選項（反正我公司都有錢賺）。

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本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航