動物斷尾為何能再生？中研院破解科學家百年謎團

文： 陳盈臻（NOW健康）

為何蠑螈、斑馬魚等脊索動物能夠具備強大的再生能力，即使身體少了一截仍可在修復後存活下來？最近中央研究院破解了這個謎團，原來經由調控特定基因的活性，可以改寫「再生記憶」，進而讓斑馬魚新生的尾鰭出現不同的大小和形狀。

這是科學家首次證實再生記憶可以被改寫，此基礎研究成果有助於再生醫學的發展。並在11月27日刊登於國際期刊《當代生物學》 （Current Biology），若持續研發，如同電影《死侍》一般、主角身體受損後完全恢復成原本的模樣，未來可能成真。

中研院細胞與個體生物學研究所助理研究員陳振輝表示，關於某些動物可以再生相同組織的問題，已經困擾生物學家超過百年。18世紀時義大利生物學家Lazzaro Spallanzani重複切除蠑螈的四肢和尾巴，是第1次提及再生記憶。

一、兩百年後，科學家對於再生記憶的了解仍相當有限。曾有科學家為測試這個現象，在11個月內重複切除斑馬魚的尾鰭27次，結果發現每次新生的尾鰭竟與切除前完全相同。另有科學家在16年間，重複移除同1隻蠑螈的眼球水晶體18次，結論同樣是再生出來的新水晶體和原先的組織完全相同。但對於再生記憶儲存的格式、位置或是記憶提取的方法，直到現在仍然是科學家積極探討的研究課題。

陳振輝研究團隊透過大規模隨機基因突變的方法，發現再生記憶受到影響的斑馬魚的作用基轉，找出特定的基因「DNA聚合每阿爾法次單元2」（DNA polymerase alpha subunit 2, pola2），此基因的活性對細胞遺傳物質的複製分裂有直接的影響。

實驗發現，藉由調控pola2的活性就能有效改寫再生記憶。例如成年斑馬魚在受傷後，再生出縮小版的尾鰭或是魚鱗，不再是原本的模樣。被改寫後的再生記憶可以長期穩定存在，控制將來受傷後新生組織的大小與形狀。

中研院研究團隊進一步發現，類似機制也會影響頭索動物。例如文昌魚和環節動物水蚯蚓的再生反應，在受傷後會長出縮小版的尾巴和頭部體節。相關的細胞及分子調控機制，可能同時控制著脊椎動物和無脊椎動物的再生記憶。

這項研究成果不僅發現影響再生記憶的關鍵基因、探討其儲存的位置，更提出了再生記憶提取的新模型。以往認為，再生記憶不可能被改寫，如今這個假說已被重新修正。

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