「懷孕會變笨」、「一孕傻三年」，是真的還是假的？
我們想讓你知道的是
一般大眾所說的「孕期變笨」，其實指的多半是孕媽咪容易忘東忘西或是注意力不集中，而非學習能力的衰退，所以接下來就來討論一下懷孕對記憶到底會造成什麼影響。
從知道自己懷孕的那一刻起，筱倩（化名）的生活就陷入了一團混亂之中。舉凡出門忘記帶鑰匙、上廁所忘記帶衛生紙、下了班忘記去繳水電費等等。各式各樣的小劇場，都不停地在她的生活中上演。看著孕媽咪社團上，大家妳一言我一語地分享自己「變笨」的糗事，她不禁擔心這樣的狀況到底會持續到什麼時候呢？
為了讓寶寶能順利長大，孕婦體內會透過眾多荷爾蒙的影響，去啟動相關的基因進行一場翻天覆地的改變。從血液循環、新陳代謝，乃至於免疫功能都會因應寶寶的需求進行調整。
在順利生產以後，有些功能會恢復到孕前的狀態，但是有些功能就像「瑞凡」一樣，再也「回不去」了。舉例來說，孕期併發妊娠糖尿病或是妊娠高血壓的孕婦，雖然大多數會在產後恢復正常血糖或血壓，但是仍然有少部分產婦會有持續的高血糖或是高血壓，必須要在門診長期追蹤，以免症狀在不知不覺中加劇。
而在眾多孕期變化的荷爾蒙中，扮演最重要角色的莫過於雌激素、黃體激素和皮質類固醇了。從近期的研究中也發現，這三種荷爾蒙與大腦的「神經可塑性」（neuroplasticity）密切相關。其中，影響最顯著的部位就是主掌「學習」、「記憶」與「壓力反應」的「海馬迴（hippocampus）」。
海馬迴的細胞具有強大的再生功能，透過接觸新的人事時地物，能刺激海馬迴的細胞再生，將經歷的事件形成新的記憶。除此之外，海馬迴也被認為與「空間定位」的功能有關。根據倫敦大學的研究顯示，相較於一般大眾，倫敦計程車司機的海馬迴體積比較大，推測可能是因為計程車司機日常的工作，必須反覆地在熟悉的環境間找出捷徑，或是要在陌生的環境尋找方向。這樣重複與大量的刺激，讓他們的海馬迴要比一般人發達，而在資深駕駛的身上，這樣的情況更為明顯。
那麼究竟在孕期荷爾蒙的影響下，母體可能會產生什麼樣的變化呢？一般大眾所說的「孕期變笨」，其實指的多半是孕媽咪容易忘東忘西或是注意力不集中，而非學習能力的衰退，所以接下來就來討論一下懷孕對記憶到底會造成什麼影響。
根據Anderson and Rutherford團隊以及Davies團隊分別在2012年與2018年所發表的統合分析，懷孕期間，孕婦的自由回憶（free recall）、工作記憶（working memory）與管控執行（executive function）的確會有些微的衰退，但是在認知功能（recognition function）卻是小幅的增強。此外，空間導航（spatial navigation）的功能也會在孕期受到影響。
這些功能上的變化，也分別受到不同的孕婦條件影響。例如，認知功能的改變多半在第一孕期和第二孕期之間感受特別強烈。另外懷男嬰的孕婦在空間導航與工作記憶上的表現，會略勝於懷女嬰的孕婦。而懷胎的次數越多，回想記憶的衰退就越來越明顯。不過，值得慶幸的是，這些衰退的功能多半會在產後漸漸改善。其中，又以較為年長的產婦特別顯著。
但是如果在孕期或產後深受憂鬱或焦慮所苦，不僅孕期衰退的幅度較為明顯，產後所需的恢復時間也要長得多。這些條件的干擾，多少也能解釋過往相關研究結論的莫衷一是。
除了功能上的衰退，腦部的結構也會在孕期中產生變化。根據Oatridge團隊在2002年的研究：相較於孕前，懷孕女性的腦容量會隨著週數逐漸縮小，在分娩時達到最小值，接著在產後慢慢恢復到孕前狀態。推測可能是因為孕期腦細胞的新陳代謝速度改變而造成這樣的現象。
有趣的是，在產後逐漸恢復的過程中，掌管母性行為的杏仁核（amygdala）、下視丘（hypothalamus）以及前額葉皮質區（Prefrontal Cortex）增厚的速度特別快，這或許與產婦學習照顧新生兒的技能發展有關。但是在少數受試者產後兩年的追蹤中，研究團隊發現部份孕期大腦皮質萎縮仍未完全恢復，也印證了民間所盛傳「一孕傻三年」的說法也許並非空穴來風。
另外，Luders團隊也在2018年使用腦齡指數（BrainAGE index）來評估孕產期的大腦狀態，結果發現產後6個月的腦齡要比分娩後幾天的大腦年輕得多，說明了產後腦部恢復的趨勢確實存在。但是目前仍欠缺更長期的研究去比較懷孕前、孕期、分娩時、與產後兩年的腦齡比較。因此無法確認懷孕所帶來的衝擊，「是否」或是「何時」可以完全恢復到孕前狀態。
不過，除了腦部的變化以外，身體、心理、與環境上的衝擊恐怕才是「孕期變笨」的主因。首先，懷孕期間的種種不適常常讓孕媽咪的睡眠品質變差，在睡眠剝奪的狀態下，腦部功能就無法正常運作，也難怪記憶力跟注意力都不如以往。除此之外，面對懷孕與分娩的未知恐懼，也經常在孕媽咪的心中盤旋不去，讓孕婦不容易專注於眼前的工作內容而效率降低。最後，當新生兒出生後，在初為人母的壓力與養育幼兒的工作兩面夾攻下，也經常讓新手媽咪常常分身乏術，讓丟三落四的情景屢見不鮮。
所以，面對孕產期的記憶衰退與注意力不集中，其實孕媽咪不需要太擔心。這些症狀往往不是什麼危險疾病的警報，也許只是身體想提醒妳該好好休息一下了。在這段荷爾蒙像雲霄飛車般上上下下的日子裡，光是要跟上腳步，把身體調整為適合孕育生命的狀態就已經非常不容易了（想想那些為更年期所苦的婆婆媽媽們）。再加上來自職場的種種考驗和教養子女的諸多波折，如果不再像以前一樣過目不忘或是舉一反三，也請先別太灰心。也許妳需要的只是一些喘息的空間，釐清自己的思緒。等這陣子混亂的生活慢慢地上了軌道，我想一切都會好轉的。請放心。
參考資料
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航