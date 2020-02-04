NLP識人術：「視覺型」、「聽覺型」、「感覺型」與「內心對話」，哪個狀態讓你最有「能量」？

在前作中，我有向各位讀者大人們介紹了「視覺型」、「聽覺型」、「感覺型」與「內心對話」等四種狀態，不知道各位讀者大人們都有初步了解了嗎？

進入今天的主題之前，我先介紹一位美女「V小姐」讓大家認識一下。

V小姐是我前同事。以女生來說，她身高不算高，目測約莫156公分。但是她走路特快，不管是一同拜訪客戶，還是一起吃中餐，身高181公分、腿長應該快到她胸口的我，不知是她太有領導力、還是她走路太過神速，我常常不知不覺，就被她拋在後面。

別說要超越她，她的速度，是連跟都很難跟。不單如此，V小姐連說話也很快，超快的語速與果斷的語氣，總是言簡意賅。V小姐關心同事的話，也秉持她一慣的風格：「嚴霆講話站直不要駝背！」「（嚴霆這個受詞省略）主管問你話，你回答要大聲一點！大氣一點！」。

她跟客戶講電話經常是：「你當初就說你們要這樣處理 ……不對，不是這樣！你聽我講完…… 我告訴你…… 」她在說話的時，手腕高度常高過肩頭、上半身不時前傾，而斷句時常常會用力點頭、加重語氣。

有次吃飯，我（加快腳步）走到V小姐旁邊問說：「妳的香水滿好聞的，是什麼牌子呢？」

V小姐此刻，正將手上的LV藍色長夾（考考大家，視、聽、感哪種人最愛用稀有或較為特殊的款式？）收進側背包裡，她把頭上抬了15度，眼睛往自己頭頂方向看去，然後說：「香奈兒最新的，粉色那一罐。」（她應該不是翻我白眼，而是讓眼球從「視覺區」找答案；看到這裡，不知道我在說什麼的同學，歡迎去複習的「視覺型」唷。）

V小姐每天早上的妝，是公司所有女生中最完整細膩的、也是穿得最美、最有品味的。（在彩妝師女友的訓練之下，我擁有了卓越的觀察力，不是說我一直在看女同事；特此說明，以免去跪主機板）她說話速度應該是全公司（包含老闆且不論男女）最快的，身為業務的她，個人業績也是公司最高的。

她說話快、走路快、做事快、做決定快，就連道歉也很快。（高速運轉的狀態，對V小姐來說，應該是火力全開的「高能量」狀態。）

主管S經理有一次，曾在開會時說，V小姐前一天跟他，因為工作的事情起了一些爭執，小吵了一下。沒過多久，S經理在開車回家途中，就接到的V小姐用LINE傳來的道歉訊息。（還記得我之前說的，「視覺型」的人做什麼都快，道歉也超快嗎？快去複習。）

除了行動上的各種快以外、她也相當重視外表（忘了講，她下班還常會健身）。顯而易見的是，V小姐的行為模式，大多都符合「視覺型」特徵。我們先假定，「視覺型」這般「以直覺為判斷依據」，不假思索就能直接行動的高速運轉狀態，是她比較有「能量」的狀態。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

為什麼我在先前文章裡，再再提醒各位要認真觀察周圍的人呢？

NLP的觀測技術，就像一套雷達系統。這套系統對外，能夠全方位地「感知別人的行為模式」；而對內，則能夠用來自我省察「自己能量的高低與行為的得失」。不知道各位是否有同感，我們評價他人、觀察他人相對容易；觀察自己的言行、明瞭自己的對錯得失，則相對困難許多。

「眼不見睫」這個詞，就是在指這件事，這也是人的常態。蠟燭台的底部、檯燈的背面，明明是離光源最近的地方，卻也經常是最昏暗的地方。為了杜絕這類「燈下黑」的情況發生，並讓讀者大人們能了解自己，進而在了解之後，找到能讓自己在生活中維持「高能量」的行動方案。

因此，我先向大家介紹了「視覺型」「聽覺型」「感覺型」與「內心對話」這四種狀態，並教會各位他們的行為特徵、與觀察的方法，以利快速觀察與了解。熟悉這項技能後，就能將觀察技術用於「自我省察」上。明白自己在「視覺型」「聽覺型」「感覺型」與「內心對話」等狀態中，哪個狀態讓自己最有能量、最快樂、最具有工作效能。

接著，我們來聊聊「能量」。

「能量」較難具體描述，但它卻一種真實的感受。我相信你一定體會過它的存在，也深深明白能量的稍縱即逝，以及不知道該如何將能量大規模地加以複製。不論是「愛情的能量」「工作的能量」「將興趣持之以恆的能量」「專注的能量」等⋯⋯任何形式的能量都是如此。

這篇文章是我寫的第四個版本。我付出這麼多的能量來寫作（或一直重做），無非是想要讓「能量」一詞變得淺顯易懂、並讓你唾手可得。本文之前的四篇文章，即「視覺型」「聽覺型」「感覺型」與「內心對話」，就是幫你累積「能量」的暖身階段，這樣的用心良苦，希望你能明白（眨右眼）。

那麼，怎麼讓我們處在最有「能量」的狀態？怎樣讓「能量」充滿我們的身心，並持續發揮效果呢？（插播一下，想到最近推出新的星際大戰作品，我忍不住想說一句「May the force be with you」）

請回憶一下你生活中的畫面，若你與V小姐一樣，是在視覺型的狀態下最有能量的人，觀察一下，自己在什麼「地點」、或遇到「什麼人」、或做哪件「事情」、討論什麼「話題」⋯⋯會讓你講話變快、走路與行動變快、手勢瞬間拉高？

找出來以後，我建議你經常去這個「地點」、多做那件「事情」、多與「那個人」談論那個特定「話題」。這些對你具有特殊意義、在那不假思索的moment、瞬間（甚至未經你同意）就拉高你精神能量的事物，在NLP中，稱為「豐資心錨」。

（反之，若你有很多觸景傷情、帶有負能量心錨，歡迎找預約我找時間幫你清除。）

不斷接觸這些讓你能量滿滿的「人、事、地、物、話題 ……」，就能讓你的每一天，像V小姐一樣，快快樂樂又自信滿滿，又風風火火地度過。

請大膽地開始行動，有什麼心得歡迎與我分享。「找回你最有能量的狀態」，還有後續，敬請期待。

延伸閱讀

NLP識人術：「視覺型」、「聽覺型」與「感覺型」以外的第四種狀態

責任編輯：彭振宣

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