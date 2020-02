NLP識人術：「視覺型」、「聽覺型」、「感覺型」與「內心對話」，哪個狀態讓你最有「能量」？

在前作中,我有向各位讀者大人們介紹了「視覺型」、「聽覺型」、「感覺型」與「內心對話」等四種狀態,不知道各位讀者大人們都有初步了解了嗎?

進入今天的主題之前,我先介紹一位美女「V小姐」讓大家認識一下。

V小姐是我前同事。以女生來說,她身高不算高,目測約莫156公分。但是她走路特快,不管是一同拜訪客戶,還是一起吃中餐,身高181公分、腿長應該快到她胸口的我,不知是她太有領導力、還是她走路太過神速,我常常不知不覺,就被她拋在後面。

別說要超越她,她的速度,是連跟都很難跟。不單如此,V小姐連說話也很快,超快的語速與果斷的語氣,總是言簡意賅。V小姐關心同事的話,也秉持她一慣的風格:「嚴霆講話站直不要駝背!」「(嚴霆這個受詞省略)主管問你話,你回答要大聲一點!大氣一點!」。

她跟客戶講電話經常是:「你當初就說你們要這樣處理 ……不對,不是這樣!你聽我講完…… 我告訴你…… 」她在說話的時,手腕高度常高過肩頭、上半身不時前傾,而斷句時常常會用力點頭、加重語氣。

有次吃飯,我(加快腳步)走到V小姐旁邊問說:「妳的香水滿好聞的,是什麼牌子呢?」

V小姐此刻,正將手上的LV藍色長夾(考考大家,視、聽、感哪種人最愛用稀有或較為特殊的款式?)收進側背包裡,她把頭上抬了15度,眼睛往自己頭頂方向看去,然後說:「香奈兒最新的,粉色那一罐。」(她應該不是翻我白眼,而是讓眼球從「視覺區」找答案;看到這裡,不知道我在說什麼的同學,歡迎去複習的「視覺型」唷。)

V小姐每天早上的妝,是公司所有女生中最完整細膩的、也是穿得最美、最有品味的。(在彩妝師女友的訓練之下,我擁有了卓越的觀察力,不是說我一直在看女同事;特此說明,以免去跪主機板)她說話速度應該是全公司(包含老闆且不論男女)最快的,身為業務的她,個人業績也是公司最高的。

她說話快、走路快、做事快、做決定快,就連道歉也很快。(高速運轉的狀態,對V小姐來說,應該是火力全開的「高能量」狀態。)

主管S經理有一次,曾在開會時說,V小姐前一天跟他,因為工作的事情起了一些爭執,小吵了一下。沒過多久,S經理在開車回家途中,就接到的V小姐用LINE傳來的道歉訊息。(還記得我之前說的,「視覺型」的人做什麼都快,道歉也超快嗎?快去複習。)

除了行動上的各種快以外、她也相當重視外表(忘了講,她下班還常會健身)。顯而易見的是,V小姐的行為模式,大多都符合「視覺型」特徵。我們先假定,「視覺型」這般「以直覺為判斷依據」,不假思索就能直接行動的高速運轉狀態,是她比較有「能量」的狀態。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

為什麼我在先前文章裡,再再提醒各位要認真觀察周圍的人呢?

NLP的觀測技術,就像一套雷達系統。這套系統對外,能夠全方位地「感知別人的行為模式」;而對內,則能夠用來自我省察「自己能量的高低與行為的得失」。不知道各位是否有同感,我們評價他人、觀察他人相對容易;觀察自己的言行、明瞭自己的對錯得失,則相對困難許多。

「眼不見睫」這個詞,就是在指這件事,這也是人的常態。蠟燭台的底部、檯燈的背面,明明是離光源最近的地方,卻也經常是最昏暗的地方。為了杜絕這類「燈下黑」的情況發生,並讓讀者大人們能了解自己,進而在了解之後,找到能讓自己在生活中維持「高能量」的行動方案。

因此,我先向大家介紹了「視覺型」「聽覺型」「感覺型」與「內心對話」這四種狀態,並教會各位他們的行為特徵、與觀察的方法,以利快速觀察與了解。熟悉這項技能後,就能將觀察技術用於「自我省察」上。明白自己在「視覺型」「聽覺型」「感覺型」與「內心對話」等狀態中,哪個狀態讓自己最有能量、最快樂、最具有工作效能。

接著,我們來聊聊「能量」。

「能量」較難具體描述,但它卻一種真實的感受。我相信你一定體會過它的存在,也深深明白能量的稍縱即逝,以及不知道該如何將能量大規模地加以複製。不論是「愛情的能量」「工作的能量」「將興趣持之以恆的能量」「專注的能量」等⋯⋯任何形式的能量都是如此。

這篇文章是我寫的第四個版本。我付出這麼多的能量來寫作(或一直重做),無非是想要讓「能量」一詞變得淺顯易懂、並讓你唾手可得。本文之前的四篇文章,即「視覺型」「聽覺型」「感覺型」與「內心對話」,就是幫你累積「能量」的暖身階段,這樣的用心良苦,希望你能明白(眨右眼)。

那麼,怎麼讓我們處在最有「能量」的狀態?怎樣讓「能量」充滿我們的身心,並持續發揮效果呢?(插播一下,想到最近推出新的星際大戰作品,我忍不住想說一句「May the force be with you」)

請回憶一下你生活中的畫面,若你與V小姐一樣,是在視覺型的狀態下最有能量的人,觀察一下,自己在什麼「地點」、或遇到「什麼人」、或做哪件「事情」、討論什麼「話題」⋯⋯會讓你講話變快、走路與行動變快、手勢瞬間拉高?

找出來以後,我建議你經常去這個「地點」、多做那件「事情」、多與「那個人」談論那個特定「話題」。這些對你具有特殊意義、在那不假思索的moment、瞬間(甚至未經你同意)就拉高你精神能量的事物,在NLP中,稱為「豐資心錨」。

(反之,若你有很多觸景傷情、帶有負能量心錨,歡迎找預約我找時間幫你清除。)

不斷接觸這些讓你能量滿滿的「人、事、地、物、話題 ……」,就能讓你的每一天,像V小姐一樣,快快樂樂又自信滿滿,又風風火火地度過。

請大膽地開始行動,有什麼心得歡迎與我分享。「找回你最有能量的狀態」,還有後續,敬請期待。

