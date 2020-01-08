2019推薦書單【社會議題類】：貼近台灣與國際社會脈動，見證時代的五本著作

回首2019這一年，在你腦海裡印象最深刻的畫面是什麼？是香港人戴著面罩聚集在街頭？還是川普、金正恩多次會面的歷史性時刻？又或是美中貿易戰如火如荼的談判過程？不論令你印象深刻的畫面是什麼，這其中總有一些社會事件或現象會從2019年開始發酵，對往後的我們造成影響，甚至成為多年後回顧歷史時的轉捩點；亦有可能，這其中浮現了我們還難以窺視其全貌的新興現象，而我們需要眼光與文字同等銳利的分析，幫助我們理解、掌握現象，進一步有反思的機會。

我選了足以代表2019年重大事件的五本書，試圖貼近台灣與國際社會的脈動。這些書籍或以文字貼近或呼應社會事件，又或以文字頂住人們的遺忘。這些紀實與分析既是時代最好的見證，也是對批判思考最好的啟蒙。

《獨裁者手冊：解析統治權力法則的真相》布魯斯・梅斯吉塔、艾雷斯德・史密斯，遠流出版

《重返天安門：在失憶的人民共和國，追尋六四的歷史真相》林慕蓮，八旗文化

《沒人雇用的一代：零工經濟的陷阱，讓我們如何一步步成為免洗勞工》詹姆士・布拉德渥斯，遠流出版

《侶途：同性婚姻上路後，這世界發生了什麼？》李・巴吉特，台灣商務

《為什麼要佔領街頭？從太陽花、雨傘，到反送中運動》何明修，左岸文化

獨裁政權統治者不按牌理出牌嗎？非也。

2019年初的委內瑞拉上演了總統地位危機，長期任職總統的馬杜洛無視國際社會批評宣誓就任，反對黨領袖瓜伊多則在國會授權下宣布就任臨時總統；掌權蘇丹三十年的前總統巴席爾則是遭到軍方政變接管政權，結束長達多年的獨裁政權；在亞洲，擁核武自重的北韓金氏政權則在今年多次與美國總統川普過招。

看似不按牌理出牌的獨裁者是否真有如此難以捉摸？《獨裁者手冊》告訴你：非也。書裡從統治者治理的角度告訴你，維繫獨裁政權之必要的因素有哪些、如何奪權與分配利益。這些緊緊圍繞著人群與利益的治理術並非離我們天高皇帝遠，因為想要掌握權力的不止是執政者。有組織的地方就有治理，回頭留意你我所身處的各類組織，亦有可能發現這些統治法則的痕跡。

當我們在討論天安門，我們在討論什麼？

Photo Credit: AP/達志影像 1989年5月4日，逾7000名學生聚集北京天安門廣場抗議，要求政府作出改革。

如果以天安門事件發生年作為「零年」，這年出生的世代如今已三十而立。在中國領導人習近平走向「中國夢」的路上，談論這場曾經被視為民主改革，後來遭到武力鎮壓的運動，意義是什麼？

發生在美國的「自由之夏」改變了許多參與者的生命軌跡。不論中國人是不是主動遺忘，不容抹滅的是這場運動也改變了參與者後續的生命軌跡。《重返天安門》的作者林慕蓮，其「重返」是多角度且跨越時空的，企圖用文字抵抗遺忘。觀看這場運動領導者時沒有忘記升斗小民和曾經執行鎮壓的人民，焦點亦從北京延展到較少人關注的成都。

就如同魯迅廣為後人所熟悉的鐵屋子比喻，當年天安門上所發出來的吶喊也許未曾止息，無論化為文字或影像，都繼續對這個一黨專政的政體發出異議。

親身臥底「零工經濟」，探究勞動處境的變與不變

國慶連假期間，美食平台外送員接連發生車禍的新聞令人記憶猶新，政府後續也勞檢了各大外送平台，確認外送員與平台方之間是否為僱傭關係。接二連三的交通意外，除了喚起我們對外送員勞動權益的重視，更值得檢視的是在我們生活中將愈來愈習以為常的「零工經濟」。

《沒人雇用的一代》作者親身進到零工經濟的四種行業，以真實工作經驗輔以數據，勾勒出零工經濟在英國的樣貌。在零工經濟貌似自由選擇的外表下，道出這些從業者罕為人知的一面。這促使同樣在資本主義系統下身為勞工的讀者，再度思考在零工經濟中，勞動處境有著哪些變與不變之處。

登上華郵年度好事，同婚如何豐富我們的想像？

華盛頓郵報在2019年年末盤點年度好事，台灣於同年五月底通過同性婚專法獲選。同婚專法的通過得來不易，之所以為「專法」，在於2018年底的公民投票中，要求同性婚姻另立專法的公投提案通過。在號稱為「公投元年」的那時，同志社群因為公投除了得對內動員，對外也得面對來自保守勢力的壓力。然而，同性伴侶在台灣能夠依法成婚，並不表示王子與王子們、公主與公主們能就此過著幸福快樂的日子。保守勢力組黨參與2020大選、性平教育也岌岌可危。

有個問題是通過同性婚姻合法化的國家，不論支持或反對者都會想知道的答案的，也就是：通過之後，到底實際會造成什麼影響？

Photo Credit: 中央社

《侶途》一書作者親自到世界首個通過同性婚姻的國家荷蘭，了解同婚通過後究竟會對社會造成哪些改變。輔以各式各樣的實證研究，親上火線回答人們對同婚的好奇、疑惑，以及同志社群內對走入婚姻體制的不安。

面對社會對同個議題有看愈來愈極端的立場與價值，在迎接同婚專法即將滿一週年之前，值得靜下心來閱讀這本書，了解同性婚姻如何豐富了我們對婚姻的想像。

雨傘、面罩、催淚彈，島嶼何時能迎來榮光？

撰寫這篇文章的時候，香港反送中運動仍是進行式，香港民間人權陣線也在今年第一天發起遊行，用意在於提醒政府反送中運動「五大訴求，缺一不可」。這場起因於反對香港政府修訂《逃犯條例》的社會運動，從2019年的6月中旬大規模爆發後，除了召喚出許多香港市民走上街頭，更有好幾場大罷工出現，皆是呼籲政府回應人民的訴求。但是，香港政府的回應與警方在街頭的行動，卻留下許多令人難以忘懷且徹夜難眠的畫面。

長期研究社會運動的社會學者何明修，在英文版著作裡原先是比較同在2014年一前一後發生的台、港的太陽花運動和雨傘運動。這兩場大型運動如何改變了台、港兩地的政治生態，運動者又如何維繫運動的能量與聲勢？這些都是何明修在此書中，試圖為讀者描繪這兩場運動的輪廓，並給予來自社會運動研究的專業分析。

2019年在社群網站上經常可見「今日香港，明日台灣」這段文字，用意在於促使台灣民眾對當前的處境有所警覺。何明修為《為什麼要佔領街頭》此書增添了他對反送中運動的分析，將雨傘運動與19年的反送中運動放在香港的時間軸上，有助於我們對眼前的佔領運動有更為全面的認識。

敲打鍵盤的此時，香港的未來局勢會是如何亦未可知。但是，在中國政府亟欲擴張政權的此刻，台、港兩座島民所共同展現的是守護民主自由的決心。

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核稿編輯：翁世航