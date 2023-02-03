北京三里屯「酒吧一條街」1/31關燈打烊，有緬懷有吐槽引熱議
我們想讓你知道的是
在中國網路上，不少北京人紛紛指三里屯「酒吧一條街」是青春歲月的回憶，競相提及當年在酒吧裡發生的點點滴滴，有歡笑也有浪漫，還有不時出現的爭吵及鬥毆；但也有人直指，酒吧街店家拉客文化及宰客習慣，讓許多人擁有不佳的消費體驗，是當地近年來轉趨沒落的原因。
（中央社）曾讓許多北京人夜晚流連忘返、譜寫夜生活的三里屯「酒吧一條街」，去年底接獲官方通知全面騰退進行改造，1月31日將關燈打烊。不少北京人近日紛紛上網緬懷或吐槽，感嘆北京又少了一大特色。
眼見引起熱烈討論，「酒吧一條街」所在地的北京市朝陽區三里屯街道辦事處31日表示，當地是因建物結構安全性普遍不佳而啟動「建築物隱患消除工程」。待完成改造後，未來當地將繼續保留「酒吧街」品牌，並讓輕食、咖啡業進駐。
1990年代，三里屯是北京外交公寓的所在地，住有大量外國僑民。在改革開放帶來的經濟活絡及北京市發展「街道經濟」下，當地在1995年出現第1家酒吧，與臨街商鋪比鄰而居，顧客則以外國人為主。
1996年，隸屬中超聯盟的北京國安足球隊，選定三里屯的工人體育場作為主場，吸引大量球迷晚間在附近聚集，使三里屯酒吧如雨後春筍般出現，成為「酒吧一條街」興起的基礎。
到了1998年世足賽期間，三里屯的酒吧更是夜夜爆滿，讓整個三里屯在夜晚散發著年輕、鮮活的氣氛，當地的「夜經濟」開始發光，連帶使得三里屯成為北京流行文化的中心，以及夜生活的核心，「酒吧一條街」正式成形，範圍也逐漸擴大。
20多年來，由於潮流及商業型態的改變，加上北京其他酒吧區的興起，三里屯「酒吧一條街」競爭漸趨激烈，一些店家進而需要靠街邊拉客招徠客人，導致風評逐漸趨於兩極。進入2010年代後半，「酒吧一條街」轉趨沒落，人潮幾乎被當地新設且明亮的大型購物中心所吸引，相對昏暗的酒吧街失去了昔日的光芒。
儘管如此，當地酒吧在2022年12月下旬紛紛接到官方送達的「限期騰退房屋告知書」。內容直指，三里屯酒吧街房屋結構經鑑定為具危險性的D級，嚴重影響整體安全，已不適合經營，各承租戶須在今年1月31日前清空物品並搬離。
這一通知，引起了酒吧老闆們乃至於不少北京人的震撼，意味著曾經輝煌的三里屯「酒吧一條街」，至少在不短的時間內將成為歷史。根據報導，這幾天不少北京人紛紛前往當地拍照打卡，喝上幾杯酒作為最後的回憶與憑弔。
而在中國網路上，不少北京人紛紛指三里屯「酒吧一條街」是青春歲月的回憶，競相提及當年在酒吧裡發生的點點滴滴，有歡笑也有浪漫，還有不時出現的爭吵及鬥毆；但也有人直指，酒吧街店家拉客文化及宰客習慣，讓許多人擁有不佳的消費體驗，是當地近年來轉趨沒落的原因。
還有人認為，北京許多有特色的店家，近年來不是被官方強令騰退停業，就是「動態清零」導致經營狀況欠佳而轉手或關門。如今三里屯「酒吧一條街」也沒了，雖然其他地方也有酒吧，但最有記憶的酒吧區還是沒了；不少人則對官方宣稱「保留酒吧街品牌」不具信心，認為有官方介入的改造，通常會被改得「四不像」，這樣的例子太多了。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。