零距離科學：機械人是敵是友？

文：鄭昭彤（東京大學地球與行星科學系博士生）

圖：香港電台

美國拉斯維加斯一家名為Tipsy Robot的餐廳是很多遊客的打卡景點。在裡面你彷彿在體驗科幻作品的場景：店裡只有機械人調酒師。當你用平板電腦點了飲料，在吧台前站著的機械人就會在超過一百種材料中選取適合的材料，搖勻，一滴不漏地倒在杯子裡。顧客喝一口飲料，不禁慨嘆科技的日新月異。

裝有人工智能的調酒機械人接到客人的訂單後，從超過一百種材料中準確地選取調酒到用到的材料和份量。

機械人把調好的雞尾酒倒到杯子裡，準備送到客人前品嘗。整個調酒的過程全自動，從接單、選取材料、混合、裝杯到上菜，都不需要人類從旁協助。機械人會取代調酒師的地位嗎？

但也不是每一個人都歡迎這些不吃人間煙火的服務「人」員。美國賭城的另一個角落，一班服務業員工因為服務業引入機械人而走上街頭。「他們在搶走我們的飯碗。」一位參與遊行的女人說。「我們需要這工作來生存、養兒育女。」

2018年夏天，美國拉斯維加斯的服務業員工遊行，要求政府正視引入機械人後將會導致的失業危機。 有專家估計在2030年拉斯維加斯65%的工作可以用人工智能取代。

近年隨著人工智能的發展和普及，人工智能和人類搶飯碗的例子並不少見。酒店的住客打開門，卻看見一台小小的機械人，送來了她剛在客房服務點的飲料；農園「雇用」機械人收割成熟草莓，不僅準確更能長時間工作；在中國，顧客用手機掃描自己的臉，進入了沒有收銀員的無人超市；機械人在偌大的倉庫裡收集訂單上的貨物，送到工人前裝箱。負責裝箱的工人大概不知道，新一代的機械人甚至可以取代他們的工作了。

草莓園用機械人協助收割草莓。機械人分析影像，判斷草莓的成熟程度，在採摘成熟草莓時也足夠小心不傷害到其他未成熟的草莓。

機械人負責倉庫收集需要的貨物，工人負責裝箱包裝。機械人已經學會了裝箱的技能，由接訂單到出貨都不需要人類參與。

在日本的一場商場，一台打掃機械人獨力完成了本來需要5個人做的地板清潔工作。經營商場的集團喜見機械人的高精度與高效率，計劃在旗下70家商場都引入打掃機械人。清潔工人如何看待AI的威脅呢？「機械人能夠做到例行公事，但它不懂如何處理特別髒的部分吧。」工人一邊說，一邊熟練地掏出工具鏟走桌上的污跡。

蒸氣機、汽車、電腦與人工智能

經濟學家對於技術轉型對社會的影響並不陌生。90年前，知名經濟學家約翰．梅納．凱恩斯（John Maynard Keynes）在提出了「技術性失業」（Technological unemployment），也就是因為技術發展、人力需求降低而失業的現象。在人工智能興起前，世界也經歷了三次大型的技術性失業：

1769年，瓦特（James Watt）改良了蒸氣機，被視為第一次工業革命的起點。十九世紀開始，大規模的工廠生產取代了手工生產，原本從事手工生產的人們失去了生存空間，繼而發起示威，甚至破壞機器。隨後工業革命也創造了鐵路、鋼鐵等大規模工業，創造了新的就業機會。

二十世紀初開始的第二次工業革命帶來了內燃機和電力等新技術。當中汽車的發明，大大減低出行的成本。短短十數年，紐約的繁華街道已經難以見到馬車的踪影，馬伕、養馬人卻因此也失去了賴以維生的工作。幸好流水式的汽車產業極需人手，因此能夠吸納這班失業的人群。隨之而來的是二十世紀中期的數位化革命（Digital Revolution），其「代表作」當然是電腦和電晶體的發明，而電話接線員等工作則逐漸息微。二十世紀後期經濟迅速發展，這班失業的人最終都找到新的位置。

以上兩幅都是在紐約市的復活節慶祝遊行。 左圖是攝於1900年，熙攘的街道上排滿馬車，貼切呈現「車水馬龍」的場景。13年後，街道同樣繁盛，但馬車已經全被用馬達發動的汽車取代。

在前三次工業革命中，技術性失業都只是過渡期的現象。現在，人工智能也牽起了一場的新革命，不少從事機械式作業的人在意識到危機之前已經被機械人取代了。但今次，我們很難想像人工智能可以創造甚麼新的職位來安置這班失業的人們。經濟學家甚至警告，今次的技術革命有別之前，甚至有可能動搖到資本主義社會的根基，導致社會的財富只會集中在少數掌握人工智能技術的商人手中。

人類的最終武器：創造力

提出技術性失業的經濟學家約翰也曾經提到：「人們自會解決經濟問題（Mankind is solving its economic problem）」。在面對人工智能這個強大的競爭對手，人們只能不斷思考：究竟有甚麼工作是只有人類才能做到呢？

福井小姐是日本銀行的職員，如果是在30年前的日本，是一份可以安心做到退休的工作。但在她讀到瑞穗銀行在引入自動化系統後削減了1.9萬員工後，感受到危機感，因此不惜動用到自己的結婚基金，在週末跑到大學進修，目標是考取中小企業顧問執照。她認為這類型的工作比較難以被自動化取代。

根拿．麥爾是個木工工匠，他的工作夥伴是一台木工機械人，擁有比他更精湛的技術。「說真的我被打擊到了。」話雖這樣說，但他以此為契機改變自己工作定位，學習設計技巧，用機械人創造出以往的工藝難以實現的作品。人類善於設計，機械人精於操作，兩者合作無間。

工匠根拿．麥爾利用電腦軟件進行設計，指揮機器來進行比人類工匠更精密的操作，從而實現以前工藝上難以做到的嶄新設計。

加拿大安大略省政府曾經進行了一次試驗計劃：如果讓參加者每月固定得到一筆基本收入，使其不用擔心基本生活問題，他們怎樣選擇自己的人生呢？有參加者選擇回到校園修讀社工，也有人辭掉銀行工作，踏上了起始收入很低的平面設計師之路。可惜後來計劃因為爭議性過大、加上資金問題而被迫中斷，我們也無從得知參加者能否成功轉型。但也可以預見，若不用擔心溫飽問題，人們大概不會選擇那些枯燥又浪費氣力的工作吧。

當社會上大部分生產力、勞動力都可以由機械人代勞，社會形態的轉變乃是必然。身處這波動盪浪潮之中，比起絞盡腦汁創造新職位，我們也許可以反過來思考：在這新時代，我們非得像上一世代般勞勞碌碌工作嗎？我們的社會如何達到更公平的財富分配、讓大多數人都能享受人工智能創造的經濟利益呢？

但願有一天，人們不需長期工作，也可以過上舒適生活，可以把心力留給我們真正的強項：想像與創造。

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責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Kayue