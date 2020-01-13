震波治療與應用：同樣是「聲波」，有的幫你震碎結石，有的助你修復肌腱

文：George Chan

在各種療法充斥的現代，有沒有可能不靠打針、不用吃藥、不需開刀也不用經過放射的方式，來做治療呢？有，試試看震波吧。

震波全名為「體外震波療法」（ESWT，Extracorporeal Shock Wave Therapy，Wiki：ESWT）主要有兩種用途，一種是用於「碎石」──擊碎身體中的結石；另一種則是我們常常在物理治療所聽到「震波療法」，是利用震波通過發炎部位，進而刺激身體復原該部分，目前大多用於治療足底筋膜炎、網球肘、五十肩與腕隧道症候群等。

什麼是震波？

震波是一種聲波，一開始發現是源自於在高速飛行時，氣體壓力差所形成的斷層（Wiki：Shockwave），在搭飛機時如果往外看，即能看到蠻明顯的差異，不知道時還以為是像在陸地上看到的海市蜃樓。後來有人突發奇想，想用其來擊破腎結石，還真的有效，所以現在會有體外震波碎石室，而到最近才漸漸使用到修復肌肉、肌腱等等。（延伸閱讀：History of Shockwave）

飛行時的震波：

為什麼震波會有效？

目前在結石碎裂或肌腱修復上有效，是因為用高能刺激發炎部位（痛點）。主要是讓患部不斷累積能量，讓結石透過能量而碎裂。肌肉部分也透過能量的通過，造成「微小破壞」而自我重生。

震波運用在碎石上時，能量的路徑就像是光經過凸透鏡後的集中一般，震波碎石也會用類似的方式聚焦能量。而當震波碰到結石後，會在表面產生張力，這股力量會傳遍整顆石頭，經過千百次這樣的過程，結石會逐漸從外部慢慢剝離而崩解。

那肌腱修復時的「微小破壞」是如何造成的呢？除了高能本身經過的破壞，另外就是在我們的組織內有許多的小氣泡，這些小氣泡的組成大多是空氣與水蒸氣。當能量經過時，原本在該組織部位有的「氣泡」被震破、或是被能量帶走，該發炎處就會形成負壓。

壓力變低，部分氣體的溶解度會因此降低（原因居然跟亨利定律有關），自然會跑出氣泡，更容易被弄破或是自己破掉，很多的微小「破掉」即會對組織造成小傷害。而當身體注意到這些傷害後，即會讓身體警覺並加速復原。（延伸閱讀：氣泡是如何破掉的？）

換句話說，震波是藉由壓力引出氣泡，讓氣泡破掉造成小傷害吸引大腦注意，運用身體本來的復原力來促進恢復。

就如同疫苗透過殘缺、較弱的病毒讓身體注意到狀況，先行準備抵抗，震波在組織上的原理一樣是巧妙運用我們身體的機制。也因為是刺激自癒能力，叫大腦不要怠惰，趕快發炎恢復傷口，所以很吃患者本身的身體狀況。這也是為什麼病患本身免疫力不佳，如老人、小孩、孕婦，就不太建議使用震波。

震波經過時造成的泡泡（影片中的黑色小圈圈）破壞，比想像中還多（而且快）：

而震波還有其他用途，像是近期則有台灣的團隊研究用震波打開「血腦障壁」（Blood-Brain Barrier, BBB）。血腦障壁顧名思義，正是防止物質進入大腦的屏障之一。目前很多藥物都會被擋在BBB之前，導致治療腦部的方法目前多以放射治療與手術居多。現在震波在打開老鼠的血腦障壁後，有一定的成效（延伸閱讀：震波誘發之BBB開門），之後如能順利打開人體的血腦障壁，那將能在醫學上幫助相當多腦部疾病的治療。

結語

透過這篇文章，我們知道了什麼是震波、它的起源以及為什麼有效，震波的模式其實是相當有洞見的。之後在思考怎麼樣幫助復原時，也能思考哪種方式一樣能敲響「身體警報」，運用我們的自癒力（可以從會造成「發炎」的方式著手）。或是因為是能量，所以穿透上方便，或許能打通原本身體「鎖住」的一些通道，促進治療。

本文經UnmetNeeds授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航