陳宗彥涉性招待疑雲請辭行政院發言人，陳琬惠拿出11年前監聽譯文，質疑台南地檢署吃案

行政院發言人陳宗彥遭指控11年前任職台南市府首長期間，與酒店業者過從甚密、疑似「常態性招妓」。陳宗彥昨（17）日下午親上火線開記者會表示「從未被檢調約談過」，對指控感到痛心，晚間主動請辭發言人，任期僅18天，成為行政院史上任期最短發言人。民眾黨立委陳琬惠今天則繼續質疑，當時台南地檢署偵辦此案時有吃案嫌疑，原本以貪污案方向調查卻不了了之，相關人士變成「妨害風化」，要求法務部1個月內給說明，法務部則表示，會請台高檢署進行調查。

避免影響政務推動，由羅秉成暫代

陳宗彥天下午雖然開記者會強調自己未曾逾越份際，不過昨日晚間發表聲明指出，為避免有心人士政治操作他已向行政院長陳建仁提出辭呈。他強調，新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，關於個人的清白，他將自行面對與處理。

陳宗彥表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。

行政院秘書長李孟諺晚間則表示，陳宗彥發言人認其個人過去所涉事件雖已對外澄清，但仍造成行政團隊的困擾，為不影響政務的推動，稍早已向行政院長陳建仁請辭，陳院長感謝陳宗彥在這段時間以來的協助與承擔，予以准辭，並指定政務委員、前發言人羅秉成政暫時代理發言人一職。

陳琬惠質疑台南地檢署辦案「轉彎吃案」

昨天接續爆料的民眾黨立委陳琬惠今天則再次召開記者會，持續指控陳宗彥任職處長時，曾至康樂隊（酒店）消費，並帶小姐出場，業者也會要求陳宗彥協助配合變更酒店的商業登記。他更提出一份譯文，是當時檢察官在監聽事項結束後，提出繼續監察理由，希望可以繼續監聽。

她轉述，在繼續監聽的理由中其中，寫到監察期間發現，該「0921-xxx-xxx」是由台南市政府新聞及國際關係處長陳宗彥持有，「陳宗彥於本署監控期間，多次與豆哥聯繫制店內消費，研判陳宗彥有接受業者招待之陋習，而由本次監控已關，豆哥當有求於陳宗彥，陳宗彥允諾幫忙，為釐清性招待往來之對價細節，尚有針對陳宗彥持用上開手機進行監控之必要」。

Photo Credit: 中央社

陳琬惠也拿出一張出自台南地檢署檢察官的簽呈，主旨：「陳宗彥和王孝瑋（業者）涉有違反《貪污治罪條例》的罪嫌」雙方疑有行收賄關係，打算分「他」字案繼續深入查辦有無貪瀆。陳表示，這名想偵辦的檢察官是台南地檢署「圓股」的檢察官，但案子最後不了了之，簽呈最後顯示，時任台南地檢署檢察長費玲玲於4月15日核章。

檢察官的說明則是，「職股承辦102年度偵字第17664號案件，應該案被告連恆及王孝瑋疑涉行賄現任台南市政府民政局長陳宗彥（前台南市政府新聞處長），因上開案件被告連恆等人所涉違反妨害風化罪嫌部分，已另行提起公訴，是就此部分擬簽分『他案』續行偵辦。陳質疑，此案最後為何改辦妨害風化？法院判決書上的證據資料，還有業者與「陳宗彥」的通話紀錄。

陳琬惠強調，這絕對是吃案，為什麼台南地檢署能夠在檢察官提出是否他案續行偵辦後，直接石沉大海？南檢需要說明清楚。陳宗彥接受性招待不只是私德問題，還有司法不彰的問題，因為台南地檢署對於陳宗彥是否涉有《貪汙治罪條例》罪嫌，並沒有分案調查，但面對性招待、協助性交易業者處理行政業務，本就有貪污疑慮。希望法務部長一個月內提出相關調查結果。

法務部昨天開會討論後，稍晚對外發布訊息表示，「有關外界指稱台南地檢署處理之個案乙事，據報載係10年前左右之案件，本部獲悉後已請台高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信」。

分析指：賴清德整頓民進黨的反作用力

名嘴李正皓分析，時隔11年才爆出陳宗彥性醜聞，全因副總統賴清德黨內改革「連殺三人」，直言「不用多想，就是民進黨內反賴派系的反撲」。李正皓直言所有人都知道陳是「賴清德的嫡系」，近期賴清德又為整頓民進黨內事務進行改革，「連殺邱莉莉、林智堅、黃承國三人」，李正皓表示改革力量越大、反作用力越大，此次陳宗彥性醜聞即是標準的政治反作用力。

台北市議員徐巧芯昨天也在直播中表示，賴清德接任黨主席後，祭出排黑加嚴的「黃承國條款」，曾遭感訓的英系中常委黃承國未來無法繼續參選黨職，外界普遍認為是對英系的一大打擊。陳宗彥10幾年前的東西為什麼會被爆出來，理由非常簡單，就是「你敢動我的黃承國，我就動你的陳宗彥」；因黃承國是蔡英文的心腹，賴清德祭出黃承國條款，導致「惹禍上身」。

徐巧芯更說，陳宗彥只是鬥爭中「第一個倒下的」，後面還會有人被攻擊，下一個倒楣的很可能就是同為賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲，而且林自己「應該也有數」。

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核稿編輯：翁世航