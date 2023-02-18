陳宗彥涉性招待疑雲請辭行政院發言人，陳琬惠拿出11年前監聽譯文，質疑台南地檢署吃案
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陳琬惠強調，這絕對是吃案，為什麼台南地檢署能夠在檢察官提出是否他案續行偵辦後，直接石沉大海？並指出當時檢察官曾要求繼續監聽陳宗彥的手機，以釐清追查陳宗彥翰酒店業者間的關係。
行政院發言人陳宗彥遭指控11年前任職台南市府首長期間，與酒店業者過從甚密、疑似「常態性招妓」。陳宗彥昨（17）日下午親上火線開記者會表示「從未被檢調約談過」，對指控感到痛心，晚間主動請辭發言人，任期僅18天，成為行政院史上任期最短發言人。民眾黨立委陳琬惠今天則繼續質疑，當時台南地檢署偵辦此案時有吃案嫌疑，原本以貪污案方向調查卻不了了之，相關人士變成「妨害風化」，要求法務部1個月內給說明，法務部則表示，會請台高檢署進行調查。
避免影響政務推動，由羅秉成暫代
陳宗彥天下午雖然開記者會強調自己未曾逾越份際，不過昨日晚間發表聲明指出，為避免有心人士政治操作他已向行政院長陳建仁提出辭呈。他強調，新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，關於個人的清白，他將自行面對與處理。
陳宗彥表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。
行政院秘書長李孟諺晚間則表示，陳宗彥發言人認其個人過去所涉事件雖已對外澄清，但仍造成行政團隊的困擾，為不影響政務的推動，稍早已向行政院長陳建仁請辭，陳院長感謝陳宗彥在這段時間以來的協助與承擔，予以准辭，並指定政務委員、前發言人羅秉成政暫時代理發言人一職。
陳琬惠質疑台南地檢署辦案「轉彎吃案」
昨天接續爆料的民眾黨立委陳琬惠今天則再次召開記者會，持續指控陳宗彥任職處長時，曾至康樂隊（酒店）消費，並帶小姐出場，業者也會要求陳宗彥協助配合變更酒店的商業登記。他更提出一份譯文，是當時檢察官在監聽事項結束後，提出繼續監察理由，希望可以繼續監聽。
她轉述，在繼續監聽的理由中其中，寫到監察期間發現，該「0921-xxx-xxx」是由台南市政府新聞及國際關係處長陳宗彥持有，「陳宗彥於本署監控期間，多次與豆哥聯繫制店內消費，研判陳宗彥有接受業者招待之陋習，而由本次監控已關，豆哥當有求於陳宗彥，陳宗彥允諾幫忙，為釐清性招待往來之對價細節，尚有針對陳宗彥持用上開手機進行監控之必要」。
陳琬惠也拿出一張出自台南地檢署檢察官的簽呈，主旨：「陳宗彥和王孝瑋（業者）涉有違反《貪污治罪條例》的罪嫌」雙方疑有行收賄關係，打算分「他」字案繼續深入查辦有無貪瀆。陳表示，這名想偵辦的檢察官是台南地檢署「圓股」的檢察官，但案子最後不了了之，簽呈最後顯示，時任台南地檢署檢察長費玲玲於4月15日核章。
檢察官的說明則是，「職股承辦102年度偵字第17664號案件，應該案被告連恆及王孝瑋疑涉行賄現任台南市政府民政局長陳宗彥（前台南市政府新聞處長），因上開案件被告連恆等人所涉違反妨害風化罪嫌部分，已另行提起公訴，是就此部分擬簽分『他案』續行偵辦。陳質疑，此案最後為何改辦妨害風化？法院判決書上的證據資料，還有業者與「陳宗彥」的通話紀錄。
陳琬惠強調，這絕對是吃案，為什麼台南地檢署能夠在檢察官提出是否他案續行偵辦後，直接石沉大海？南檢需要說明清楚。陳宗彥接受性招待不只是私德問題，還有司法不彰的問題，因為台南地檢署對於陳宗彥是否涉有《貪汙治罪條例》罪嫌，並沒有分案調查，但面對性招待、協助性交易業者處理行政業務，本就有貪污疑慮。希望法務部長一個月內提出相關調查結果。
法務部昨天開會討論後，稍晚對外發布訊息表示，「有關外界指稱台南地檢署處理之個案乙事，據報載係10年前左右之案件，本部獲悉後已請台高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信」。
分析指：賴清德整頓民進黨的反作用力
名嘴李正皓分析，時隔11年才爆出陳宗彥性醜聞，全因副總統賴清德黨內改革「連殺三人」，直言「不用多想，就是民進黨內反賴派系的反撲」。李正皓直言所有人都知道陳是「賴清德的嫡系」，近期賴清德又為整頓民進黨內事務進行改革，「連殺邱莉莉、林智堅、黃承國三人」，李正皓表示改革力量越大、反作用力越大，此次陳宗彥性醜聞即是標準的政治反作用力。
台北市議員徐巧芯昨天也在直播中表示，賴清德接任黨主席後，祭出排黑加嚴的「黃承國條款」，曾遭感訓的英系中常委黃承國未來無法繼續參選黨職，外界普遍認為是對英系的一大打擊。陳宗彥10幾年前的東西為什麼會被爆出來，理由非常簡單，就是「你敢動我的黃承國，我就動你的陳宗彥」；因黃承國是蔡英文的心腹，賴清德祭出黃承國條款，導致「惹禍上身」。
徐巧芯更說，陳宗彥只是鬥爭中「第一個倒下的」，後面還會有人被攻擊，下一個倒楣的很可能就是同為賴清德子弟兵的民進黨立委林俊憲，而且林自己「應該也有數」。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。