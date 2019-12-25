「睡眠呼吸中止症」如溫水煮青蛙，脖圍超過40公分要特別注意

枕邊人鼾聲雷動，江小姐錄下這一幕，讓先生聽聽自己的打呼聲。後來做了居家睡眠檢測，原來先生罹患睡眠呼吸中止症，醫師建議試用正壓呼吸器治療後，黃先生睡覺不再打鼾，改善了睡眠品質，整個人也更有精力。

黃先生說，以前即使是覺得睡滿八小時，醒來還是很疲倦，一直打哈欠；江小姐則表示，試用正壓呼吸器後，先生整個禮拜都精神奕奕，晚上睡覺也變得安靜很多，只聽得到呼吸的聲音，不會打呼，連帶自己也睡得比較好。

長庚醫院睡眠中心莊立邦主治醫師說明，傳統的睡眠檢查在睡眠中心睡；居家睡眠檢測則可以在自己家裡睡，不需在睡眠中心大排長龍等檢查，環境比較熟悉，睡的品質相對較好，檢測結果更貼近實際狀況。

睡眠呼吸中止症溫水煮青蛙，民眾缺乏病識感

一項針對8500位居家睡眠檢測者的統計發現，72％的人有不同程度睡眠呼吸中止症，其中400位呼吸中止指數（AHI）大於5的受訪者中，超過8成沒接受治療或持續治療，顯示民眾相當缺乏病識感。

台灣睡眠醫學學會李學禹理事長指出，睡眠呼吸中止症是慢慢形成的，屬於一種溫水煮青蛙的模式。通常等到患者家人會覺得睡眠遭受到極大的干擾，加上患者覺得自己精神不佳，對工作或開車交通等造成很大困擾時，才會尋求就醫。

Photo Credit：健康醫療網 台灣睡眠醫學學會呼籲OSA三部曲：早期診斷、全能治療、長期追蹤。

年長者、肥胖者都是睡眠呼吸中止症高風險群，鼻子、下巴和脖子構造也都有影響，特別是脖圍超過40公分更要注意。

基隆長庚醫院耳鼻喉科外科李宜展主治醫師表示，因為睡眠呼吸中止症造成缺氧，會醒過來，睡眠被打斷，無法好好休息。持續不接受治療，心肌梗塞方面風險會增加5倍左右。全身可能也有高血壓的變化，風險約比正常人高2.9倍；腦血管方面，腦中風機率則是高出常人約1.6倍。

莊立邦主治醫師解釋，睡眠呼吸中止症主要有3個治療方式：正壓呼吸器、開刀跟止鼾牙套，如果是阻塞型的睡眠呼吸中止症，還是以睡眠正壓呼吸器為治療首要的選擇。

睡眠呼吸中止症臨床症狀包括打鼾、多尿、睡覺時呼吸暫停、淺眠、白天注意力不集中、頭痛及嗜睡等等。醫師呼籲民眾應該早期診斷、全能治療，長期追蹤。睡得更好，自己和家人都會更健康。

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責任編輯：朱家儀

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