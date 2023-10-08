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2023/10/08,
生活

進口蛋風波、國產蛋漲價，消費者及團膳搶蛋不再，學校午餐盼恢復用液蛋

進口蛋風波、國產蛋漲價，消費者及團膳搶蛋不再，學校午餐盼恢復用液蛋
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

之前禁用液蛋時，連國產雞蛋製作的液蛋也停用，有不少團膳業者反映，要大量用殼蛋烹飪學校午餐實在不可行，所以乾脆換豆腐、豆乾等。可是學童愛吃蛋，又有人在問「可不可以恢復使用液蛋？」陳明信表示，就科學來說應該沒疑慮，再不然可以使用CAS液蛋可更安心。

（中央社）進口雞蛋引發食安疑慮，農業部掌握全國每天雞蛋需求平均12萬箱，開學期間需求應攀升，但目前11.7萬箱就夠；通路不再出現搶蛋人潮，團膳業者因國產蛋漲價或換菜單而改用豆腐。

今年上半年國產雞蛋產量不足，日產量最低跌到11.1萬箱（每箱200顆）左右，對照農業部掌握全國日需求量平均12萬箱（全年日需求的高、低峰約落在11.8萬到12.2萬箱區間）落差太大，因而啟動專案進口雞蛋補足缺口，以抑制黑市炒作及避免用蛋加工品漲價。

進口雞蛋專案實施半年來，期間蛋價略有回跌，但最近這1個多月進口雞蛋風波不斷，包括洗選廠標錯保存日期限、液蛋產地誤標，後來又有未經證實的綠臭蛋影片在網路流串，農業部、中央畜產會都報警處理，盼釐清真相，各縣市政府衛生局為了確保食安，也展開稽查。

蛋農希望透過調整價格穩定收益，日前評估開學後需求會增加，蛋價委員會決定調升新台幣2元，產地價回升到每台斤45.5元、批發價55元。

然而進口雞蛋話題延燒，對消費端產生影響，以台北市而言，超市通路架上的平價洗選雞蛋，原本鋪貨當天就幾乎被買光，現在到了第3天，架上的2個品牌都還各剩2、3盒。記者進一步向通路賣場家樂福求證，業者說，消費者現在真的不再搶購雞蛋了。

另外，在機關做團膳的業者林先生也告訴《中央社》記者，他在第一線感受是，每天前往用餐的機構員工並沒有比較不吃蛋，但是他自己採購食材時，已經減少採買雞蛋，因為變貴了。

林先生並說，以雞蛋零售價每台斤60幾元來說，雖然還是比雞肉、豬肉、牛肉便宜，但是菜單可以改做也是蛋白質的豆腐、豆乾取代，藉此節省成本支出。

農業部也早有發現，近月來市場對雞蛋的需求沒隨著開學增強，因為目前國產雞蛋日產量為11.7萬箱，還沒恢復到往常的生產量，卻已經足以供應市場需求了。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信也說，有的地方縣市暫停學校午餐食材使用液蛋，也減少了國產雞蛋的使用量，因為連國產雞蛋製作的液蛋也停用了。

學校午餐盼能恢復用液蛋

進口雞蛋話題不斷，部分縣市暫停學校午餐使用液蛋。最近團膳業者表示，已有縣市政府想恢復學校午餐有蛋可吃，建議食藥署盡快公告稽查結果提振信心，業者或可用CAS殺菌液蛋。

由於專案進口雞蛋發生保存期限錯標、液蛋誤標產地等事件，又有網路流傳綠色雞蛋真假不明，農業部報警釐清真相，縣市政府也展開稽查，部分縣市暫停學校午餐使用液蛋，團膳業者紛紛改菜單，用豆腐代替雞蛋。

《中央社》記者近期掌握資訊顯示，有地方政府想恢復學校午餐使用液蛋，因為學童普遍愛吃雞蛋料理，例如番茄炒蛋、荷包蛋、洋蔥炒蛋、炒散蛋等，可是又不敢確認是否安全無虞。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信就說，之前禁止使用液蛋時，其實連國產雞蛋製作的液蛋也停用了，有不少團膳業者跟他反映，要大量用殼蛋烹飪學校午餐，實在太不可行，所以乾脆換菜單，推出豆腐、豆乾，或是肉絲炒菜等菜色。

他說，可是學童愛吃蛋，所以現在又出現地方政府有人問他：「可不可以恢復使用液蛋？」其實他有告訴提問的人，就科學來說，應該沒有疑慮，再不然可以使用CAS液蛋，CAS一定是國產雞蛋製作且嚴格把關製程，可更安心。

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Photo Credit: 中央社
新北市衛生局22日表示，21日再度派員稽查轄內3間 蛋品加工廠，瞭解液蛋與進口雞蛋加工情形。 （新北市衛生局提供） 中央社記者黃旭昇新北傳真 112年9月22日

另外，陳明信提到，除了縣市政府展開市售雞蛋稽查，衛生福利部食品藥物管理署也可以對社會大眾公布整體雞蛋查核結果，並做宣導。

他認為，「該重振消費者對國產雞蛋的信心了！」這樣一來，對蛋農也好，學童也可以吃到愛吃的雞蛋。

至於為何團膳業者沒有液蛋可用，就會換菜單，不肯用殼蛋烹飪。陳明信說，會出現兩大問題，首先，光要用手操作打大量殼蛋，就是一件難度很高的事；再者，會有食安問題，因為在學校廚房大量打雞蛋、置放保存，有孳生病菌污染風險，可能不符衛生標準。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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