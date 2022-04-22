多名菲總統參選人主張強硬南海主權立場，小馬可仕傾向維持對中友好路線

文：埃斯格拉

菲律賓下月總統選舉的幾位候選人呼籲在南中國海的領土爭端中對中國採取更加強硬的立場，表示如果當選總統他們將執行2016年的國際法庭仲裁。

但處於領先地位的候選人小馬可仕依然對中國友好。有些分析人士說，他可能會繼續杜特蒂總統對中國採取的默認政策。

候選人們在本月的總統電視辯論中說，菲律賓必須挑戰中國在西菲律賓海的軍事擴張。

他們的立場與杜特蒂對中國的默認政策明顯不同，後者擱置2016年海牙常設仲裁法院的歷史性仲裁，以換取北京方面的某些開發援助。

副總統羅貝多（Leni Robredo）在最新民調中僅次於馬可仕。她說菲律賓必須領導東協推動停滯的東協-中國行為準則。

羅貝多在辯論中說，「鑑於其他國家天生的反對，形成行為準則具有挑戰性。但我認為菲律賓必須帶頭，因為我們有仲裁裁決。」

她並說，「我們需要利用這項仲裁來說服我們的東協鄰國繼續為此而戰鬥。」

但杜特蒂沒有執行這項海牙的裁決，表示這「就是一張紙」。

Photo Credit：AP/ 達志影像 羅貝多與杜特蒂

與此同時，由於東協國家之間的分歧和新冠疫情，打造東協-中國行為準則的最後期限可能會錯過。

候選人馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）對東協缺乏支持表示不滿。他說如果當選，他會要求聯合國大會要求成員國承認馬尼拉對北京獲得的法律勝利。

莫雷諾說，「選我當總統，我會確保聯合國大會所有成員國將承認海牙裁決，」「我們應該去正確的論壇，因為我們的鄰居們有個人利益。」

馬雷諾的看法類似於前外長羅薩里奧，後者敦促杜特蒂政府「遞交聯合國案件，重申權利就是力量，法治必須維護。」

總統候選人們在之前的辯論和採訪中也表示在某些條件符合的情況下對與中國和其他國家聯合開採石油持開放態度。羅貝多說，她只有在北京承認海牙裁決時才會同意。另一位候選人參議員拉賴克遜（Ping Lacson）說，必須根據菲律賓憲法的規定施行六四利潤分成。

小馬可仕在候選人中被認為是對中國最友善的候選人。他將繼續杜特蒂的「戰略默認」，讓菲律賓更接近北京。

小馬可仕一直迴避選舉委員會和獨立新聞機構組織的辯論，但他在一系列採訪中標明他對南中國海的立場。

馬可仕在與「朋友」中國交往的問題上似乎擱置仲裁法庭，與北京進行雙邊對話，避免與中國開戰。這接近杜特蒂的立場。

馬可仕在1月份一個受歡迎的娛樂節目中說，「如果只有一方，這項仲裁就不再是仲裁。所以我們無法繼續使用。」

馬可仕還說，他不會要求美國幫助對付中國。菲律賓和美國是條約盟友。

在回答是否會請美國幫助對付中國的問題時，馬可仕說，「不會。問題在中國和我們之間。如果美國人介入，肯定會失敗，因為你是把兩個主角放在一起。」

馬可仕在同一個採訪中說，中國駐菲律賓使館的人是他的朋友。馬可仕遞交競選文件後的幾個星期就到中國使館與大使黃溪連進行禮節性會晤。

菲律賓大學海洋事務和海洋法學院主任教授巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）警告說，沒有美國和其他國家的支持，菲律賓就無法與中國有效交往。

巴通巴卡爾對美國之音說，「沒有任何人的幫助，我是說不僅是美國，就很明顯。菲律賓與中國相比是個小國。在地理人口或軍事等任何方面。所以，兩國間任何類型的交往和談判將永遠是不平等的談判。」

他並說，「這就是為什麼不能說我們在很多不同議題上與中國交往時不需要任何國家的幫助，不僅僅是美國，這些議題將會出現在這些爭議中。」

南中國海糾紛是菲律賓的重要選舉議題，因為北京繼續在爭議水域的爭議島嶼上進行積極的軍事化。中國海警船和其它民兵船隻也一直在西菲律賓海這個菲律賓的領海騷擾菲律賓的漁船。

杜特蒂執政時最著名的事件是2019年禮樂灘事件，當時一艘中國船隻撞沉一艘有22名船員的菲律賓漁船。調查顯示中國船隻撞擊了菲律賓漁船，並在其沉沒後放棄了其船員，因此違背了海洋法。

2020年一項民調顯示菲律賓人對中國的信任從「不良」下降到「壞」，淨信任率是-36。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：菲律賓總統候選人支持更強硬的南中國海立場

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範